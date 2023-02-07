طقم Lightsaber kit هو أحدث أجهزة الشركة المصنعة BP Mods. متوفر في نسختين ، له شكل أنبوبي ومزود ببطارية مدمجة بسعة 2100 مللي أمبير وخزان بسعة 5 مل. يسمح لك محول 510 ، والذي يباع بشكل منفصل ، من تحويله إلى جهاز مود يمكن استخدامه مع جميع التانكات الموجودة في السوق.

طقم متعدد الاستخدامات

يتوفر طقم Lightsaber kit في نسختين: النسخة S مزود ببطارية 1500 مللي أمبير ويوفر طاقة تصل إلى 40 واط. بينما النسخة L ، فهو مزود ببطارية سعة 2100 مللي أمبير وهو قادر على توفير 60 واط. يتميز الجهاز بإمكانية تركيب محول 510 ليعطي الجهاز حرية أكبر عن طريق استخدامه مع تانكات اخرى.

مجهز بخزان سعة 5 مل ، يعمل التانك بكويلات من سلسلة TMD Pro بالإضافة إلى بعض أنواع PnP و GTX. يوفر التانك طريقة الفيب الغير مباشرة – MTL و المباشرة – DL. طقم مصمم بشكل ممتاز وسهل الاستخدام ، وهو مثالي للمبتدئين أو المستخدمين اصحاب الخبرة كذلك.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 88 * 26 ملم وزن المود 124,5 غرام الشحن USB C البطارية مدمجة بسعة 2100 مللي امبير الطاقة القصوى 60 واط انماط الفيب واط, فولت, مباشر Bypass ابعاد التانك 25,8 * 48 ملم سعة التانك 5 مل وزن التانك 24 غرام نطاق الاستخدام حسب الكويل نظام اعادة التعبئة من الجانب

محتويات العلبة :

جهاز المود

التانك

قطع غيار

كابل USB

كويلات

مبسم – Drip tip

دليل المستخدم

أناقة التصميم

طقم Lightsaber kit مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ومتوفر بلونين. النسخة التي قمنا بأختبارها مزودة ببطارية سعة 2100 مللي أمبير. يتم فك الجزء السفلي من الجهاز للسماح بإزالة الغلاف الخشبي. بمجرد ازالته ، توجد نقوش لأسم الجهاز واسم الشركة المصنعة بالإضافة إلى الرسوم التوضيحية المعتادة ، و فولتية البطارية المدمجة وقوتها. لا يوجد ثقوب لتفريغ الغاز.

يتوفر أيضًا غلاف ثانٍ من الجلد الصناعي كخيار. يحل محل الغلاف الخشبي الذي يمكن إزالته بسهولة مما يسمح لك بتغيير شكل الجهاز بالكامل.

نقطة التوصيل بين التانك والجهاز من نوع خاص. وهي مصنوعة من دبابيس مثبتة على نوابض محاطة بحلقة عازلة كبيرة.

يباع بشكل منفصل ، محول 510 يسمح أيضًا باستخدام جميع البخاخات الموجودة في السوق مع طقم Lightsaber kit. لتركيب هذا المحول ، ما عليك سوى إزالة حلقة ضبط تدفق الهواء ووضعها في مكان الخزان. مثبت بأربعة قطع قوية من المغناطيس. أثناء الاستخدام ، لاحظنا اختلافًا بين القيمة الحقيقية للكويل وتلك التي قرأها الجهاز (بين 0.10 و 0.15 أوم اعتمادًا على البناء).

تُباع ثلاث حلقات مع هذا المحول (22 ، 24 و 26 ملم) يمكن تبديلها حسب قطر التانك الذي تريد استخدامه.

تحت الخزان ، توجد حلقة ضبط تدفق الهواء. تسمح النقوش بالحصول على قبضة مثالية اثناء الاستخدام. تحتوي على فتحة كبيرة مخصصة للفيب المباشر DL و4 فتحات صغيرة للفيب غير المباشر MTL. يمكن إزالة الحلقة بسهولة ولا تقتصر على الدوران.

يقع زر التشغيل تحت حلقة التحكم بتدفق الهواء. تم تصميمه بشكل مثالي وبجودة عالية ، وفي الأسفل نجد منفذ USB-C المخصص لشحن البطارية المدمجة (5 فولت 2 أمبير كحد أقصى).

توجد شاشة التحكم في الجهة المقابلة لزر التشغيل. أحادية اللون وصغيرة جدًا (11 × 6 ملم) ، لكنها واضحة ويمكن قراءتها. السطوع غير قابل للتعديل. يوجد زري + و – تحتها مباشرة. مرة أخرى ، الكل متناغم وموزع بشكل مثالي.

كالعادة ، يتم تشغيل طقم Lightsaber kit عن طريق 5 ضغطات على زر التشغيل. توفر الشاشة معلومات أساسية حول الجهاز: سعة البطارية و الطاقة وقيمة المقاومة بالإضافة إلى الجهد الذي يتم توصيله. يؤدي الضغط على أزرار + و – في نفس الوقت إلى قفل أزرار الإعدادات. يوفر النموذج الذي قمنا باختباره نطاق طاقة من 5 إلى 60 واط بزيادات 0.1 واط.

يتم تغيير وضع الفيب بثلاث ضغطات على زر التشغيل. تتوفر ثلاثة أوضاع: طاقة متغيرة ، جهد متغير وتجاوز. يوفر وضع الجهد طاقة من 1 إلى 8 فولت. استخدام الجهاز بسيط وممتع وسريع الاستجابة.

في قاعدة الجهاز نجد شعار الشركة المصنعة BP Mods. قبضة الجهاز مريحة ، والأزرار تقع بشكل طبيعي تحت الأصابع. مصنوع بشكل مثالي ، منحنياته متناغمة. يمنحه مزيج الخشب والفولاذ المقاوم للصدأ مظهرًا متميزًا.

تانك الطقم Lightsaber kit

خزان بسعة 5 مل ، مصنوع من البلاستيك المقاوم للحرارة PCTG. يعلو الخزان حلقة من الفولاذ المقاوم للصدأ قابلة للسحب ، والتي بمجرد إزالتها ، تمكنك من الوصول إلى فتحة إعادة التعبئة.

يتوفر اثنان من المبسم – Drip tip من نوع 510. الأنحف يقدم قطرًا داخليًا يبلغ 3.9 ملم وهو مخصص للفيب غير المباشر MTL. الثاني ، أقصر بكثير ، ويبلغ قطره الداخلي 7.8 ملم ، مخصص للفيب المباشر DL. يتم تثبيت المبسم في الخزان بواسطة حلقتين من المطاط.

توجد فتحة التعبئة على الجانب ، أعلى الخزان. للوصول إليها ، يجب عليك إزالة غطاء من السيليكون. الثقب كبير جدًا (5.8 × 3.5 ملم). ومع ذلك ، قد يكون استخدام أطراف زجاجة السائل الإلكتروني الكبيرة أمرًا صعبًا.

يتم تركيب الكويل من الأسفل. فقط ضعه في مكانه. تضمن الحلقات المطاطية تبيتا مثاليًا. لم نلاحظ أي تسريبات أو ترشيح للسائل أثناء الاستخدام. الخزان مثبت بواسطة أربعة قطع من المغناطيس. التثبيت مثالي.

يتم توفير أربعة كويلات مختلفة مع الطقم. اثنان ، مزودان بسلك مقاوم ، يركزان بشكل أكبر على السوائل الإلكترونية من النوع المركب (التي تحتوي على عدة نكهات كالحلويات). الأول هو 0.55 أوم من نوع TMD pro ويستخدم بين 28 و 35 واط ، لذلك فهو مخصص للفيب المباشر المقيد RDL. الثاني ، 1.05 أوم من نوع TMD Pro ايضا ، ويستخدم بين 10 و 13.5 واط وهم مخصص للفيب الغير مباشر MTL. للتمييز بين الكويلات تكون هذه الاخيرة مجهزة بحلقات مطاطية سوداء.

والاثنان الآخران من النوع الشبكي (حلقات مطاطية حمراء). تتميز كويلات TMD والتي تأتي بقيمة 0.3 أوم بمدى استخدام من 30 إلى 40 واط وهي مخصص للفيب المباشر المفتوح DL وأخيراً يتم استخدام كويل الـ 0.8 أوم بين 12 و 18 واط ، والمخصص للفيب غير المباشر MTL و المباشر المقيد RDL.

اثناء الاستخدام ، تقدم الكويلات الشبكية النكهات بشكل ممتاز. نكهات دقيقة ، وكثافة البخار ممتعة. أما بالنسبة للكويلات الاخرى ، كان إنتاج البخار كثيفًا ، اما النكهات كانت جيدة ، ليس أكثر. النكهات تفتقر إلى الدقة. من الممكن أيضًا استخدام بعض الكويلات من مجموعة PnP و GTX من شركة Vaporesso ايضا.

نظام ضبط تدفق الهواء للتانك فعال للغاية. بسيط جدا ، ويسمح لك بإيجاد كمية الهواء المناسبة للحصول على النكهات وكثافة البخار المطلوب.

بالرغم من ان الجهاز مزود ببطارية سعة 2100 مللي أمبير في الساعة ، نجد ان عمر البطارية محدود خاصة مع كويل 0.3 أوم الذي يتطلب استهلاك عالي للطاقة.