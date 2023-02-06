عندما تكون جديدًا في استخدام الـ vape، فهناك الكثير لتتعلمه. هناك المئات من الأجهزة بأحجام وامكانيات مختلفة ، والآلاف من النكهات والكثير من المصطلحات التي لم تسمع عنها من قبل.

تعرف معنا في هذا المقال على بعض الأخطاء الأكثر شيوعًا التي قد ترتكبها وما يمكنك فعله لتجنبها.

ثمانية من الأخطاء الأكثر شيوعًا لدى مستخدمي السجائر الالكترونية

– اختيار نسبة النيكوتين المناسبة

– فيب وتدخين معا

– اختيار النكهة المناسبة

– اختيار التانك المناسب

– فيب مباشر DL أو غير مباشر MTL

– عدم تغيير الكويلات بشكل منتظم

– تانك واحد والكثير من النكهات

– شرب كمية كافية من الماء

1- اختيار نسبة النيكوتين المناسبة

أحد أكثر الأخطاء التي قد يرتكبها مستخدمي الفيب الجدد هو اختيار مستوى غير مناسب للنيكوتين. يعتمد مستوى النيكوتين المناسب لك على عدد السجائر التقليدية التي كنت تدخنها. إذا اخترت مستوى نيكوتين منخفض جدًا، فمن المحتمل أن تشعر بعدم الرضا ومن المرجح أن تعود إلى التدخين للحصول على نسبة النيكوتين التي تعود عليها جسمك.

أما إذا اخترت مستوى نيكوتين عالي، بهذه الحالة ستحصل على جرعة زائدة من النيكوتين ، وبالتالي لن تكون تجربة الفيب مرضية لك. وأفضل طريقة لمعرفة نسبة النيكوتين المناسبة لاحتياجك هي طلب المشورة من متاجر بيع السجائر الإلكترونية أو بأمكانك قراءة هذا المقال الذي قمنا بإعداده خصيصا لهذا الغرض.

2- فيب وتدخين معا

من اكثر الأخطاء التي يقع فيها مستخدمي الفيب الجدد هو استمرارهم بالتدخين أثناء الفيب. لا يمكننا التحدث عن فعالية السجائر الإلكترونية في الإقلاع عن التدخين إذا لم نتوقف تمامًا عن تدخين سجائر التبغ. استمرارك بالتدخين أثناء الفيب يحرمك من فرصة الإقلاع عنه ، وبالتالي لن تستمتع بتجربة الفيب.

التدخين سيستمر بإتلاف مستقبلات التذوق لديك ولن تستمتع بالنكهات التي توفرها السوائل الإلكترونية. بالاضافة الى استمرار الأعراض الجانبية الأخرى التي يسببها التدخين كالسعال وتهيج الحلق والصداع. من المهم جدا التوقف التام عن التدخين أثناء الفيب للحصول على تجربة فيب ناجحة وممتعة.

3- اختيار النكهة المناسبة

يوجد هنالك آلاف السوائل الإلكترونية في السوق وبمختلف النكهات، وقد يكون اختيار النكهة المناسبة أمرًا مستحيلًا. نقترح دائمًا استخدام نكهة من علامة تجارية موثوقة وعالية الجودة. عند استخدامك للسوائل الإلكترونية، يجب أن تضع بالحسبان أن اسم النكهة المكتوب على العلبة لا يعكس بالضرورة تلك النكهة الطبيعية التي تعرفها.

مثلاً: نكهة فاكهة الفراولة الطبيعية المعتاد عليها تختلف تماماً عن نكهة السائل الإلكتروني بطعم الفراولة، لذا يفضل تجربة هذه النكهة قبل شرائها، حيث أن أغلب المتاجر الضخمة تمكنك من تذوق النكهة قبل الشراء. لأن ببساطة نكهة تستطيع استخدامها طيلة اليوم تعني نجاح تجربة الفيب الخاصة بك ونجاح عملية الإقلاع عن التدخين.

4- اختيار التانك المناسب

أحد الامور لمهمة التي غالبًا ما يتم تجاهلها من قبل المبتدئين في الـ vaping هو اختيارهم للتانك المستخدم سواء كان RTA أو RDA او بود او Sub Ohm. ومن أجل الحصول على تجربة فيب عالية الجودة، فإن اختيارك للخزان المناسب مهم جدا.

اختيارك للتانك الغير مناسب يؤدي إلى الكثير من الإحباط والشعور باليأس وبالتالي فشل التجربة برمتها. بالاضافة الى اهمية اختيار طريقة الفيب سواء كانت المباشرة DL أو غير المباشرة MTL ، وهو ما سنتكلم عنه في النقطة التالية.

5- فيب مباشر DL أو غير مباشر MTL

طريقة الفيب من الأمور المهمة التي يجب الانتباه لها عند شرائك لجهاز الفيب الاول. متاجر الفيب مليئة بأجهزة البود والمود و التانكات المختلفة ، كل نوع من هذه الأنواع يقدم طريقة مختلفة للفيب.

بعضها يوفر نمط الفيب المباشر DL وهو عملية سحب البخار بشكل مباشر من مبسم السيجارة الإلكترونية إلى الرئتين. يشبه الى حد كبير طريقة تدخين الشيشة ، لذلك ان كنت من مدخني الشيشة وتود الإقلاع عنها ، فإن طريقة الفيب هذه هي الأنسب لك.

وهنالك نمط الفيب الغير مباشر MTL ، وهي نفس طريقة تدخين سجائر التبغ التقليدية. يتم فيها سحب البخار من مبسم السيجارة الإلكترونية الى فمك ثم الى رئتيك ، وتعتبر هذه الطريقة هي الأنسب لمدخني سجائر التبغ عند الإقلاع عن التدخين.

6- عدم تغيير الكويلات بشكل منتظم

يؤثر عمر الكويل أو الخرطوشة على نكهة السوائل الإلكترونية بشكل كبير ، لذا احرص على التأكد من تغيير الكويلات الخاصة بك بانتظام وحافظ على خزانك نظيفًا بشكل جيد.

7- تانك واحد والكثير من النكهات

إن كنت تستخدم عدة نكهات خلال اليوم ، احرص على تنظيف الخزان الذي تستخدمه بشكل جيد واتركه يجف تمامًا قبل إضافة النكهة الجديدة. والافضل ان يكون لديك تانك خاص لكل نكهة كي لا يحدث خلط بين النكهات والتسبب بتجربة فيب سيئة.

8- شرب كمية كافية من الماء

تحتوي معظم السوائل الإلكترونية على الـ “بروبيلين جليكول” (PG) ، والذي يمكن أن يسبب الجفاف لدى بعض الأشخاص. وبالتالي تبدأ بمواجهة بعض المشاكل كالسعال وتهيج الحلق وغيرها. الحل بسيط جداً، قم بشرب المزيد من الماء. يمكن أن يؤدي عدم الحصول على كمية كافية من الماء إلى الصداع والشعور بالتعب ، لذلك من المهم أن تشرب الكثير من الماء.