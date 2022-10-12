يعتبر تانك Hellbeast 2 هو أحدث تانك من نوع Clearomizer من الشركة الصينية المصنعة Hellvape. مخصص للفيب المباشر ، منتج خال من العيوب ، ويمكن تصنيفه من ضمن أفضل التانكات في هذه الفئة بكل سهولة.

متعة البخار الكثيف

تانك Hellbeast 2 عبارة عن أداة مخصصة لإنتاج البخار. مزود باثنين من الكويلات بقيمة 0.2 أوم مخصصة للفيب بين 50 و 60 واط ، وهي موجهة لمحبي البخار الكثيف. يتميز التانك بنظام تهوية قوي ، ولكن يكون أداء التانك أكثر فعالية عند تقليل تدفق الهواء.

المواصفات التقنية

القطر 24 ملم الارتفاع 52 ملم السعة 3,5 مل الوزن 69,5 غرام نظام اعادة التعبئة من الاعلى الكويلات من النوع الشبكي نطاق الاستخدام من 50 الى 60 واط نظام تدفق الهواء من الاعلى المبسم – Drip Tip من نوع 810 الخامات الستانلس والزجاج والبلاستيك المقاوم للحرارة

محتويات العلبة :

خزان احتياطي

كويلات

مبسم – Drip tip

دليل المستخدم

الجودة

اشتهرت شركة Hellvape بصناعة التانكات القابلة لإعادة البناء RTA أكثر من صناعة تانكات الـ clearomizers. لكن يبدو أن Hellvape وضعت الكثير من خبرتها في تانك Hellbeast 2. التشطيبات والمواد المستخدمة في صناعة التانك لا تشوبها شائبة. التصميم العام للتانك كلاسيكي ، ويوحي بالمتانة.

للوصول إلى فتحات إعادة التعبئة ، يتم استخدام نظام فتح وإغلاق 1/4 دورة. نظام عملي وموثوق ، يمكنك فتح الغطاء في لحظة. فتحات اعادة التعبئة كبيرة وتسمح بدخول بمعظم رؤوس علب السوائل الإلكترونية. لن تعاني من أي مشكلة ، فالعملية سهلة للغاية.

يتم وضع حلقة ضبط تدفق الهواء في الجزء العلوي من التانك (تدفق الهواء العلوي). يتكون نظام تدفق الهواء من فتحتين كبيرتين. كما هو الحال مع أي تدفق هواء علوي ، يدخل الهواء من الأعلى وصولا الى حجرة البخار لتبريد الكويل من الأسفل. النظام فعال ، وان وجود حلقة تدفق الهواء في الجزء السفلي من التانك ، تجعله خال من التسريب. التانك رائع في الاستخدام ، مهما كانت نسبة PG / VG للسائل المستخدم.

جميع الاغطية والاجزاء القابلة للفتح في التانك محززة ، مما يعطي سهولة أكثر عند الفتح والغلق.

الاداء

يأتي مع تانك Hellbeast 2 اثنان من كويلات P 7-02. كلاهما لهما نفس قيمة المقاومة البالغة 0.2 أوم. يتراوح نطاق الاستخدام بين 50 و 60 واط. وهي مصنوعة من شبكة Kanthal. تثبيت الكويل بسيط. يتم تثبيته بواسطة عدة حلقات مطاطية. يقبل Hellbeast 2 أيضًا كويلات P 7-01 بقيمة 0.15 أوم.

بالنسبة لتجربة الفيب ، فإن تانك Hellbeast فعال جدا. إنه جيد التهوية ، وخلال اختباراتنا ، وجدنا أنه أكثر فعالية في تقديم النكهات عند تقليل تدفق الهواء بنسبة 1/3 على الأقل. البخار الذي تم الحصول عليه بارد. لذلك نحن نحتفظ بهذا التانك لنكهات الفواكه أو السوائل الإلكترونية الباردة (النعناع). إنتاج البخار ممتاز. مع الخزان الاول سعة 3.5 مل ، تكون عمليات اعادة تعبئة التانك متكررة خاصة عند الفيب على 60 واط. لاتقلق ، يأتي مع التانك خزان اخر بسعة 5 مل.

الـ Hellbeast 2 تانك ممتاز وفعال. ان كنت تبحث عن تانك مخصص للفيب المباشر إلى 60 واط ، فهذا هو المنتج المفضل.