يعتبر تانك Hellbeast 2 هو أحدث تانك من نوع Clearomizer من الشركة الصينية المصنعة Hellvape. مخصص للفيب المباشر ، منتج خال من العيوب ، ويمكن تصنيفه من ضمن أفضل التانكات في هذه الفئة بكل سهولة.

متعة البخار الكثيف

تانك Hellbeast 2 عبارة عن أداة مخصصة لإنتاج البخار. مزود باثنين من الكويلات بقيمة 0.2 أوم مخصصة للفيب بين 50 و 60 واط ، وهي موجهة لمحبي البخار الكثيف. يتميز التانك بنظام تهوية قوي ، ولكن يكون أداء التانك أكثر فعالية عند تقليل تدفق الهواء.

المواصفات التقنية

القطر 24 ملم
الارتفاع 52 ملم
السعة 3,5 مل
الوزن 69,5 غرام
نظام اعادة التعبئة من الاعلى
الكويلات من النوع الشبكي
نطاق الاستخدام من 50 الى 60 واط
نظام تدفق الهواء من الاعلى
المبسم – Drip Tip من نوع 810
الخامات الستانلس والزجاج والبلاستيك المقاوم للحرارة

 

محتويات العلبة :

  • خزان احتياطي
  • كويلات
  • مبسم – Drip tip
  • دليل المستخدم

الجودة

تانك Hellbeast 2

اشتهرت شركة Hellvape بصناعة التانكات القابلة لإعادة البناء RTA أكثر من صناعة تانكات الـ clearomizers. لكن يبدو أن Hellvape وضعت الكثير من خبرتها في تانك Hellbeast 2. التشطيبات والمواد المستخدمة في صناعة التانك لا تشوبها شائبة. التصميم العام للتانك كلاسيكي ، ويوحي بالمتانة.

فتحات اعادة التعبئة

للوصول إلى فتحات إعادة التعبئة ، يتم استخدام نظام فتح وإغلاق 1/4 دورة. نظام عملي وموثوق ، يمكنك فتح الغطاء في لحظة. فتحات اعادة التعبئة كبيرة وتسمح بدخول بمعظم رؤوس علب السوائل الإلكترونية. لن تعاني من أي مشكلة ، فالعملية سهلة للغاية.

نظام تدفق الهواء

يتم وضع حلقة ضبط تدفق الهواء في الجزء العلوي من التانك (تدفق الهواء العلوي). يتكون نظام تدفق الهواء من فتحتين كبيرتين. كما هو الحال مع أي تدفق هواء علوي ، يدخل الهواء من الأعلى وصولا الى حجرة البخار لتبريد الكويل من الأسفل. النظام فعال ، وان وجود حلقة تدفق الهواء في الجزء السفلي من التانك ، تجعله خال من التسريب. التانك رائع في الاستخدام ، مهما كانت نسبة PG / VG للسائل المستخدم.
جميع الاغطية والاجزاء القابلة للفتح في التانك محززة ، مما يعطي سهولة أكثر عند الفتح والغلق.

الاداء

مكان ادخال الكويل

يأتي مع تانك Hellbeast 2 اثنان من كويلات P 7-02. كلاهما لهما نفس قيمة المقاومة البالغة 0.2 أوم. يتراوح نطاق الاستخدام بين 50 و 60 واط. وهي مصنوعة من شبكة Kanthal. تثبيت الكويل بسيط. يتم تثبيته بواسطة عدة حلقات مطاطية. يقبل Hellbeast 2 أيضًا كويلات P 7-01 بقيمة 0.15 أوم.

الكويلات

بالنسبة لتجربة الفيب ، فإن تانك Hellbeast فعال جدا. إنه جيد التهوية ، وخلال اختباراتنا ، وجدنا أنه أكثر فعالية في تقديم النكهات عند تقليل تدفق الهواء بنسبة 1/3 على الأقل. البخار الذي تم الحصول عليه بارد. لذلك نحن نحتفظ بهذا التانك لنكهات الفواكه أو السوائل الإلكترونية الباردة (النعناع). إنتاج البخار ممتاز. مع الخزان الاول سعة 3.5 مل ، تكون عمليات اعادة تعبئة التانك متكررة خاصة عند الفيب على 60 واط. لاتقلق ، يأتي مع التانك خزان اخر بسعة 5 مل.
الـ Hellbeast 2 تانك ممتاز وفعال. ان كنت تبحث عن تانك مخصص للفيب المباشر إلى 60 واط ، فهذا هو المنتج المفضل.

المميزات

  • جودة التصنيع
  • سهولة الاستخدام
  • نكهات رائعة
  • خال من التسريب

العيوب

  • لا يوجد
التقييم
الجودة مقابل السعر
جودة الفيب
جودة التصنيع
استهلاك السائل
تجربة الاستخدام
الخلاصة
الـ Hellbeast 2 عبارة عن تانك بسيط وفعال. النكهات رائعة وإنتاج البخار عالي. الكويلات تعمل بشكل رائع مع نكهات الفاكهة. مع عدم وجود عيوب حقيقية ، يعد Hellbeast 2 تانك مثالي لمحبي السحب الكبيرة.
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المجموع النهائي
المقال السابقدخان السجائر : ضرر يستمر لأجيال وينتقل بالوراثة
Ahmad AL-FARAJI
https://ar.vapingpost.com/
مدير نشر - صحفي في موقع Vaping Post
review-hellbeast-2-hellvape-arالـ Hellbeast 2 عبارة عن تانك بسيط وفعال. النكهات رائعة وإنتاج البخار عالي. الكويلات تعمل بشكل رائع مع نكهات الفاكهة. مع عدم وجود عيوب حقيقية ، يعد Hellbeast 2 تانك مثالي لمحبي السحب الكبيرة.

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