بود Luxe XR هو أحدث جهاز تقدمه لنا الشركة المصنعة Vaporesso. قريب جدًا من تصميم Luxe X ، عملي أكثر مع الاحتفاظ بنفس جودة الفيب وتقديم النكهات. جهاز أنيق سهل الاستخدام يوفر نمطين من الفيب.

روح الفخامة

بود Luxe XR قريب جدا البود الذي سبقه Luxe X. يأتي بنفس التصميم والشريحة الالكترونية. يكمن الاختلاف في إمكانية تغيير الكويلات بفضل توافقه مع كويلات GTXs الخاصة بالشركة المصنعة. جهاز أكثر تنوعًا من البود السابق ، فهو أقل تلويثًا للبيئة لأنك لن تضطر الى رمي الخرطوشة بالكامل ، ستكتفي بتغيير الكويل فقط.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 98 * 31,5 * 21,6 ملم الوزن 76 غرام نطاق الاستخدام من 12 الى 32 واط الشحن منفذ USB-C البطارية 1500 مللي امبير سعة التانك 5 مل

محتويات العلبة :

البود

كويلات

كابل USB

دليل المستخدم

الاناقة

على جانبي بود Luxe XR توجد فتحة تسمح للهواء بالدخول لتبريد الكويل الموجود داخل الخرطوشة. لا يمكننا ضبط تدفق الهواء هنا ، ولكن عن طريق وضع الخزان او الخرطوشة في اتجاه معين ، فإننا بذلك نتمكن من ضبط تدفق الهواء ليصبح الفيب أكثر أو أقل تهوية. وجود خرطوشتين داخل العلبة يزيد من إمكانية الحصول على تجربة فيب مختلفة في كل مرة.

يبرز زر التشغيل بدرجة كافية ليكون بشكل طبيعي تحت الإصبع. سواء أكنت تستعمل إبهامك أو اصبع السبابة عند الفيب ، فإن القبضة مريحة للغاية. كون جسم البود شفاف فيمكن رؤية الشرائح الإلكترونية التي في الداخل ، والتي تضم رقاقة Axon. عند الضغط على زر التشغيل ، تضيء ثلاثة مصابيح LED وتشير إلى أن الجهاز يعمل بشكل صحيح وتظهر مستوى البطارية المتبقي.

لقد تغير التصميم في بود Luxe XR قليلاً. تصميم شعار المنتج تغير قليلا ، لن نجد علامة “X” الكبيرة الموضوعة تحت الغلاف الشفاف. تم استبداله بأسم السلسلة Luxe. التشطيبات خالية من العيوب. لا يوجد زوايا حادة كما أن تجانس الأجزاء المختلفة والألوان نفذت بشكل ممتاز. البود لا يخشى الصدمات. نسختنا تعرضت لسقطات قليلة. انفصل الخزان من جسم البود وهذا طبيعي ، ولكن لم نجد أي خدوش او كسر في جسم الجهاز. وهذه نقطة ايجابية!

تنوع أنماط الفيب

الجديد في بود Luxe XR وعلى عكس البود السابق Luxe X ، يمكنك الان تغيير الكويل داخل الخرطوشة دون الحاجة الى تغيير الخرطوشة الو الخزان بالكامل. إنه أقل تلويثًا للبيئة ويوفر خيارات أوسع في اختيار الكويل من مجموعة GTX. تركيب الكويل لا يشكل أي صعوبة حتى بالنسبة للمبتدئين ستحتاج فقط الى وضعه في الفتحة المخصصة. يتم تثبيت الكويل بفضل سلسلة من الأختام المصنوعة من السيليكون التي توفر إحكامًا ممتازًا بالإضافة إلى منع التسريب.

يتم توفير خرطوشتين واثنان من الكويلات في العلبة. كعادتها Vaporesso سخية فعند شرائك بود Luxe XR لن تحتاج الى شراء كويلات إضافية ، كل ماتحتاجه موجود في العلبة. كويلات GTX المرفقة من النوع الشبكي. يعمل كويل الـ 0.4 أوم (مخصص للفيب المباشر) بقوة تتراوح بين 26 إلى 32 واط بينما يتطلب كويل 0.8 اوم ما بين 12 و 16 واط (مخصص للفيب الغير المباشر).

الكويلات ممتازة من حيث النكهة فهي دقيقة و واضحة وكذلك إنتاج البخار جيد جدا. من الطبيعي أن كويل 0.4 أوم يستهلك طاقة أكثر من 0.8 أوم ولكنه يسمح لك بالحصول على كمية بخار اكبر. ان توافق بود Luxe XR مع مجموعة كويلات GTX شيء رائع ، بالاضافة الى ان البود متوافق ايضا مع خراطيش البود السابق Luxe X.