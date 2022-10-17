تشهد المنطقة العربية نموا كبيرا في تجارة واستهلاك السجائر الإلكترونية، وذلك على أثر دراسات عديدة من جهات صحية ورسمية معتمدة، تثبت سلامة استخدام أجهزة الفيب وفعاليتها كوسيلة لمحاربة التدخين.

كانت جمهورية مصر العربية من أوائل الدول في المنطقة العربية في استخدام السجائر الإلكترونية منذ عام 2015. لكن ما لبثت الحكومة المصرية إلا وأصدرت مجموعة من القرارات لحظر استخدام الفيب، أدى ذلك إلى تراجع ملحوظ في هذا المجال مما سمح لدول عربية أخرى في التقدم.

منذ بضعة شهور وبعد 7 سنوات من الحظر صدر قرار برفعه والسماح باستيراد وبيع واستخدام الفيب في مصر، التي بدأت باسترجاع مكانها في الأسواق العالمية.

Egypt Vape Expo 2022

في الـ9 من شهر سبتمبر 2022 – على أرض جمهورية مصر العربية وتحديداً في كمباوند جاردينيا بالقرب من طريق القاهرة السويس. أنطلق معرض Egypt Vape Expo، أكبر تجمع لمصنعي الفيب العالميين وكذلك مستخدمي وبائعي السجائر الالكترونية المحليين.

كلمة الافتتاح

حمزة ياسين – مؤسس مشارك ومؤثر:

مانراه اليوم لم يكن سهلاً على الاطلاق..

البدايات دائما ماتكون صعبة.. ولكن اليوم ولأول مرة في مصر، يقام معرض Egypt Vape Expo المختص بالفيب والذي يستهدف كافة الـ Vapers من كافة المحافظات المصرية.

عادةً، تستهدف المعارض المحلية الـ Vapers من المناطق نفسها وتكون محدودة بحجم الشركات المحلية المشاركة. لذا أردنا أن نخلق تحديا ونوصل رسالة الى جميع مستهلكي الفيب عن مشاركة خمس وعشرون شركة من خارج مصر بالإضافة لأربعين شركة محلية.

لم نتوقع ما حدث، فبمجرد نزول الاخبار، شهدنا اقبال شديد لم نراه من قبل! بدأ الخبر بالانتشار بسرعة خيالية بين الـ Vapres لحضور المعرض. كان الأمر مذهلاً حقاً.

من المؤكد أنها كانت فرصة رائعة لكل الحضور لتجربة منتجات كافة الشركات التي حضرت سواء من خارج مصر أو من داخلها.

ونتيجة لهذا الاقبال القوي، وللإجابة على السؤال الذي كان يتكرر حول موعد الحدث القادم، فنحن نعدكم بأنه سوف يكون في أبريل 2023 في القاهرة، وبالتأكيد سوف يعلن عنه مسبقاً، ونعدكم بأنه سيكون أكثر تنظيماً.

طارق رسلان – المدير التنفيذي:

السوق المصري من أقوى الأسواق العالمية في مجال الفيب لكن لم يسبق لأحد بأن يقوم بمثل هذه الفعالية من قبل، وأن يدعوا اكبر الماركات العالمية لحضور الحدث.

بدايتنا كانت من معارض DVM، وخلال سنة، استطعنا اثبات هويتنا في اقوى المعارض التي أقيمت في مصر بالمقارنة مع معارض اخرى تعدت خبرتها الأربع سنوات أو أكثر.

وما نشهده اليوم في أول معرض فيب داخل جمهورية مصر العربية، كان نتيجة تضافر جهود مؤسسية من قبل المنظمين في تطوير أفكار استلهموها من معارض دولية عديدة.

شارك في هذا المعرض ٦٥ عارض ما بين محلي وعالمي وبحضور ٤٨٠٠ زائر في يوم واحد. ونعدكم بأن المعرض القادم سيكون على يومين مع تنظيم وتنسيق أكبر.

شادي اصلان : مؤسس مشارك ومؤثر

مصر ستصبح بوابة الفيب في الشرق الاوسط. لذا نحن نسعى لتحقيق أجواء مناسبة لهذه التجارة الناجحة والمربحة لكل من التجار والمستخدمين من كل أنحاء العالم. كما أننا نجتهد كثيرا لتطوير وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار.

النسخة الأولى من Egypt Vape Expo نجح في إثبات حجم السوق المصري كمستخدمين واستثماراته المتوقعة. لذا سوف نسعى جاهدين في النسخة الثانية من هذا المعرض أن نضاعف أعداد الزائرين والمستثمرين والعارضين.

من ضمن الشركات التي حضرت المعرض : Xtra, VGOD, Ripe Vapes, POD SALT وغيرها الكثير من أشهر الشركات المصنعة على مستوى العالم.

شركة Xtra

كانت اكسترا من بين الشركات التي حضرت المعرض, وتعتبر من الشركات المهمة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. بدأت اكسترا مشوارها في صناعة اجهزة الفيب ذات الاستخدام الواحد في كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018.

عمر فداوي – مالك شركة اكسترا

أنا سعيد للغاية ومتفائل لرؤية التقدم الذي تحرزه مصر في التنظيم والسماح بتقديم منتجات الفيب كبديل أكثر أمانًا للمدخنين البالغين. قطاع الفيب في نمو مستمر ، ويسعدنا أن نلعب دورنا في هذه الرحلة الرائعة.

يسلط المعرض الذي استضافته DVM الضوء بوضوح على حاجة السوق المصري لمثل هذه المنتجات. ونحن نرى ذلك بوضوح من خلال العدد المتزايد من المتاجر المرخصة التي يتم افتتاحها. علاوة على ذلك ، فإن الإجراءات الحكومية الاستباقية في تمهيد الطريق لهذا القطاع ممتازة. عن طريق وضع اللوائح والقوانين التي تساعدنا كعلامات تجارية في الحصول على التراخيص.

تمثل مصر في تقديري مكانا مليء بالإمكانيات كونها ثالث أكبر سوق للفيب في الشرق الأوسط. لذلك من المهم جدا أن تصبح علامتنا التجارية XTRA و KIEF عرضًا قويًا ، من خلال تقديم معايير الجودة العالية لدينا ، وسنوات من الخبرة التقنية في هذا السوق لتقديم النكهات التي تبقى المفضلة لدى عملائنا في جميع أنحاء المنطقة.

كان الهدف الأساسي من المعرض توجيه الموردين حول كيفية زيادة الإقبال والمبيعات والأرباح. كذلك منح المصنعين فرصة فريدة لعرض المنتجات على الآلاف من تجار التجزئة وتجار الجملة والموزعين والمستهلكين.

باعتبار السوق المصري احد الاسواق ذات الثقل في المنطقة العربية. إن تواجد هذا النوع من المعارض ما هو إلا فرصة ذهبية للجميع سواء كان المستهلك المصري أو الشركات المصنعة. وهذا المعرض ليس إلا خطوة مهمة على طريق ازدهار سوق الفيب المصري.

مصدر الصور : Egypt Vape Expo