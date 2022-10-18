تتحد اثنتان من أهم الوسائط الإعلامية المختصة بمجال الفيب والناطقة بالفرنسية في 2023 وتعلن عن تطور وتوسع دولي أقرب إلى السوق. مقابلة مع غيلان ارماند ، مدير النشر في مجلة PGVG.

ثمان سنوات من الخبرة

منذ عام 2014 ، تم توزيع مجلة PGVG على المتخصصين في مجال الفيب والناطقين بالفرنسية ، ما هي الاستنتاجات التي توصلت إليها بعد كل هذه السنوات التي أمضيتها في هذا المجال؟

العديد من القصص والتعامل المباشر مع الناس ، وجدت دائمًا خلال هذه السنوات الثماني ، جوهر الفيب: كثقافة اجتماعية ونقلة حقيقية. لقد جئت من اختصاص علم النفس الاجتماعي وكنت دائمًا فضوليًا لفهم كيفية تشكل التمثيلات الاجتماعية وتحولها بمرور الوقت. عندما ظهرت هذه الأداة في السوق ، شهدنا ظواهر اجتماعية فريدة من نوعها ، مرت بمراحل من الخوف والتساؤل والتماهي. عندما نضيف إلى هذا الحماس التجاري المبهر ، فهو خليط من المعلومات المتاحة لأي صحفي ، للبحث ثم العثور على مواضيع مثيرة للاهتمام. تعكس سنوات النشر الثماني هذه تمامًا كل هذه التطورات وثراء قطاع لا يتوقف أبدًا. أعتقد أننا منذ عام 2014 نجحنا في إنتاج مجلة تحتل مكانة مهمة في عالم نشر المعلومات في هذه البيئة الخاصة.

النشر نشاط صعب تجاريًا ، كيف يمكنك الحفاظ على تطور نشاطك على الرغم من الزيادة المستمرة في تكاليف الإنتاج؟

موضوع مرهق للغاية. المجال الصحفي مليء بالتشعبات منها المحاسبة. انظر فقط إلى مقدار الإعانات الممنوحة للصحف الوطنية الكبرى لفهم أنه بدون المساعدة العامة ، ستكون الصحافة الفرنسية أضعف مما هي عليه اليوم. ويكون هذا منطقيا بشكل أكبر في حالة المجلات المجانية الدورية ، والتي لا تتمتع بالتالي بأي مساعدة أو ميزة سعرية في توزيعها. يتعين علينا تمويل كل شيء بأنفسنا من خلال الإعلانات ، والذي يمثل ضغوط دائمة ، ولكن هل هناك عمل غير مرهق؟ أصبح سعر الورق أكثر تقلبًا مع تأثير الأزمات الاقتصادية المختلفة ، والتي ترتبط ببعضها البعض ، وبصراحة نحن نعمل في بيئة تنافسية جدا ، لكن هذا يدفعنا دائما إلى إيجاد الحلول ، لنكون مبدعين و منهجيين. في تحليلات التكلفة لدينا. من خلال إضافة محتوى عالي الجودة وقيم تحريرية حقيقية ، تظل PGVG وسيطًا قويًا يستمر في التطور مع تطور السوق. نحن نستعد أيضًا لنهاية العام ، وهي حركة إستراتيجية رئيسية أنا متحمس لها للغاية. سننضم إلى العلامة التجارية Vaping Post ونقوم بطرح مجلة جديدة بتنسيق A4 مع محتوى محسّن وبالتالي زيادة الجمهور بمقدار عشرة أضعاف بفضل الجمع بين المجلات المطبوعة والرقمية.

جمهور فرنسي ودولي جديد

مجلة مطبوعة للمحترفين ، ومواقع إلكترونية للجمهور العام تحت نفس الشعار: كيف تم تنفيذ هذه الإستراتيجية الجديدة؟

في البداية ، من خلال الاستماع إلى عملائنا ، الشركات المعلنة على صفحاتنا. يشعر المختص الفرنسي بالكثير من الإحباط لعدم قدرته على التواصل مع عامة الناس. عدد المتاجر الفعلية في فرنسا ، على سبيل المثال ، محدود للغاية ، ولا يمثل سوى بضعة آلاف من نقاط الاتصال. حتى لو كانت مستهدفة بشكل جيد للغاية ، فإن اتصال الشركة المصنعة للسائل الإلكتروني يتطلب مخاطبة بائعي التجزئة المحترفين ، وكذلك المستهلكين ، الذين سيقومون في النهاية باستهلاك منتجاتهم. كان علينا إيجاد طريقة لزيادة تأثير معلوماتنا خارج المتجر البسيط.

سيتم ترجمة المحتوى المطبوع الخاص بنا ونشره على الانترنت ليصل لأكثر من 500000 مشاهد شهريًا والتي عدد مشاهدات صفحة Vaping Post اليوم بالفعل.

نظرًا لكون Vaping Post اعلام يتمتع بجمهور كبير جدًا ، بدا من المناسب لنا توحيد الجهود وتبسيط هويتنا كمجلة مطبوعة. نحن نتشارك نفس الخط التحريري وقد عملنا معًا لسنوات في إنتاجات محتوى مختلف ومفيد. حان الوقت للقيام بخطوات كبيرة وتزويد القراء والمعلنين برؤية أوسع للمعلومات المتخصصة في هذا المجال ، وتوسيع نطاق جمهورنا ليشمل المحترفين والعملاء الدوليين. موقع Vaping Post يقدم محتواه بثلاث لغات من أكثر اللغات استخدامًا في العالم ، وهذا تغيير حقيقي للعبة بالنسبة لنا. سيتم ترجمة المحتوى المطبوع ونشره على الانترنت ليصل لأكثر من 500000 مشاهد شهريًا والتي عدد مشاهدات صفحة Vaping Post اليوم بالفعل. وبالتالي سيكون القارئ قادرًا على الاستفادة من المعلومات المخصصة للمهنيين ، مثل المقابلات أو الاستطلاعات ، والمعلومات الموجهة أكثر نحو المستهلك. ستتاح للمعلن الذي يدعمنا فرصة مزدوجة لمخاطبة كلا النوعين من الجماهير ، علاوة على ذلك في عدة قارات ، من أجل تحسين وصولهم. هذه إضافة حقيقية لجميع قرائنا و المعلنين ايضا. نحن متحمسون جدًا لفكرة الانفتاح على العالم.

ما هو الجدول الزمني الذي تتبعه؟ متى سنتمكن من رؤية الإصدار الجديد من مجلة Vaping Post؟

سيتم صدور العدد الأول من مجلة Vaping Post في يناير 2023 وسيتم توزيعه مجانًا ، كالعادة ، على جميع المحترفين الفرنسيين. بالنسبة للأصدار الرقمي ، ستكون المجلة الرقمية متاحة على موقع vapingpost.fr وسيتم أيضًا تحسين المحتوى ونشره على الموقع بعد أسابيع قليلة من النشر ، وذلك بثلاث لغات مختلفة: الإنجليزية والعربية والفرنسية بالطبع.

ما الجديد في هذه المجلة المطبوعة الجديدة؟

ستركز مجلة Vaping Post بشكل أساسي على المنتجات ونشاط السوق من أجل تلبية احتياجات أصحاب المتاجر الذين يتطلعون قبل كل شيء إلى توسيع عروضهم باتباع الاتجاهات الصحيحة. لذلك سنقوم بالتركيز على مراجعات السوائل الإلكترونية وكيفية اختيار المعدات الاستهلاكية. سنستمر في مقابلة الأشخاص الذين يشكلون ثقلا في هذا القطاع وأولئك الذين يدافعون عنه ، ولا سيما بين المهنيين الصحيين والعلماء ، وتقديمه بقياس وتنسيق أكثر توحيدًا في A4. كانت صفحات مجلة PGVG بحجم أصغر ، وفي بعض الأحيان تكون معقدة من ناحية التصميم. سيكون لدينا حجم صفحات أكبر وبالتالي محتوى أكثر. إلى جانب جودة الورق الذي اعتدنا الطباعة عليه ، نعدكم ان تكون مجلة Vaping Post حديثة ومحترفة للغاية.

نحن ننتقل إلى A4 ونعزز محتوى خدماتنا ومنتجاتنا التجارية المجانية.

لقد عززنا أيضًا روابطنا مع المجتمع الاقتصادي والقانوني التشريعي من أجل تزويد قرائنا المحترفين بمعلومات أكثر فائدة في تحليلات السوق والتطور الاستراتيجي ، سواء كان السوق الأوروبي هو الذي نحن بالفعل على اتصال جيد به ولكن أيضًا مع Vaping Post بنسخته العربية بفضل تقاربنا في الشرق الأوسط والسوق الأمريكية كذلك. تهدف مجلة Vaping Post إلى أن تصبح أداة عمل ومصدر حقيقي للمحترفين في هذا القطاع.

اخبار سوق الفيب واخبار أحدث السوائل الإلكترونية التي نقدمها بالفعل مجانًا لجميع الشركات ، ستتم إضافة عروض ترويجية مخصصة حصريًا لقرائنا ، في شكل قسائم تخفيض محدودة الوقت. كذلك التجار سيتمكنون من اغتنام فرص فريدة من خلال مجلتنا.

تحدي كبير لصورة القطاع مع السلطات

لن تجد أبدًا إعلانات لمصنعي التبغ في مجلة Vaping Post ، ولا المواد المخدرة المعدة للتدخين.

نعلم أنه تتم قراءة صفحاتنا مع كل منشور من قبل السلطات الصحية. ولهذا السبب نشعر بهذه المسؤولية لنشر معلومات عادلة ومتوازنة ودقيقة ، والتي تسلط الضوء على مدى احترافية قطاع الفيب والتي تذكرنا باستمرار بعدونا اللدود: التدخين. وبالتالي ، لن تجد أبدًا في مجلة Vaping Post ، كما كان الحال بالفعل في مجلة PGVG ، إعلانات لمصنعي التبغ. كوننا وسيلة اتصال للمحترفين يمكننا التحكم في شكل ومضمون الرسائل التي ننقلها. نحن نأخذ دورنا كناشر على محمل الجد وأعتقد أن المعلنين يفهمون ذلك تمامًا. لا تزال المخاطر السياسية عالية للغاية هذه الأيام وعلينا جميعًا أن نكون محترفين.