من أحد مصنعي السوائل الالكترونية الأكثر إثارة للإعجاب والفريدة من نوعها في السوق Nasty Juice. نكهات Nasty Shisha هي أحدث سلسلة بتوقيع الشركة الماليزية المشهورة.

هذه السلسلة مستوحاة من نكهة الشيشة الموجودة منذ قرون حيث قامت Nasty Juice بابتكار أربع نكهات جديدة وغريبة لترضي اذواق جميع أنواع الـ Vapers.

نكهة التفاحتين – Double Apple

نكهة Double Apple أو التفاحتين هي من سلسلة الشيشة لشركة Nasty Juice وتتميز بالنكهة الشهيرة والمفضلة طوال الوقت من التفاح الأخضر الحامض والأحمر الحلو.

قد نكون مخطئين في القول إن نكهة التفاحتين هنا تعتمد على نكهة الفاخر الشهيرة أو حتى نكهة معسل نخلة. بكل الاحوال ، نعتقد أن هذه النكهة هي مقاربة جيدة لنكهة شيشة التفاحتين الأصيلة.

في الشهيق ، ستكتشف نكهة التفاح الأخضر الحامض والتفاح الاحمر الحلو التي تمتزج جيدًا بطعم عرق السوس واليانسون النجمي في الخلفية. نكهة عرق السوس واليانسون هي التي تعزز نكهة التفاح ، وتحولها إلى مزيج يضمن لك تجربة شيشة أصلية.

يمنح طعم التفاح الأحمر والأخضر معا هذا السائل طعمًا حلوًا و حامضا في الوقت ذاته. بينما تمنح نكهة اليانسون النجمي إحساسًا خفيفًا بالبرودة. لماذا تعود إلى تدخين الشيشة التقليدية بينما يمكنك الحصول عليها بدلاً من ذلك؟

بالنسبة لنا نجد أن نكهة عرق السوس واليانسون طاغية بعض الشيء ، لكن بشكل عام تبقى من النكهات التي تحاكي طعم شيشة التفاحتين بشكل جيد.

يأتي Nasty Juice Double Apple بمستوى حلاوة منخفض ، ولمسة البرودة بالكاد ملحوظة ، كما أنه يوفر فيب رائع لمحبي الشيشة.

نكهة الليمون بالنعناع – Lemon Mint

تعتمد نكهة Lemon Mint من سلسلة الشيشة لشركة Nasty Juice على نكهة الليمون الحامض مصحوبة بطعم النعناع البارد مع لمسة الشيشة. الإنتعاش!

نكهة الليمون بالنعناع من Nasty Juice هو مزيج بين حموضة الليمون وبرودة النعناع مع لمسة الشيشة الرائعة. ستشعر بالليمون الحامض عند الشهيق مع لمسة النعناع المنعش البارد ، وهو مثالي لمحبي النكهات الباردة.

نكهة العنب الاخضر – Green Grape

نكهة Green Grape من سلسلة الشيشة لشركة Nasty Juice هي ببساطة طعم العنب الاخضر الرائع مع لمسة الشيشة.

من منا لايجب العنب الاخضر الحامض ، في هذه الوصفة الفريدة من نوعها التي تعتمد على نكهة الشيشة ، يتم تقديم نكهة العنب مع نكهة الشيشة لنحصل على سائل منعش.

طعم حموضة العنب الاخضر هي النكهة المسيطرة في هذا السائل. بالنسبة لنا ، ما يميز نكهة Green Grape هو ما يقدمه هذا السائل من نكهة لذيذة ورائعة والهم متوازنة. على عكس الكثير من النكهات الحامضة ، هذا المزيج متوازن بشكل رائع. نكهة تستحق التجربة!

نكهة مثالية لأولئك الذين يحبون العنب الاخضر مع لمسة الشيشة.

نكهة العنب والتوت – Grape Raspberry

نكهة Grape Raspberry من سلسلة الشيشة لشركة Nasty Juice هي مزيج النكهة الرائعة من العنب والتوت مع لمسة الشيشة.

الجميع يعرف طعم العنب. ولكن في هذه الوصفة الفريدة من نوعها التي تعتمد على نكهة الشيشة ، يتم إقران نكهة العنب مع طعم لطيف من التوت لخلق طعم مبني على الفاكهة بشكل مثالي حلو ومنعش.

تمتزج نكهة التوت بشكل جيد مع المزيج وليست قوية جدًا مما يمنحك مزيجًا موزونا من السهل جدًا استخدامه بشكل يومي. بالنسبة لنا ، ما يميز نكهة Grape Raspberry هو طعم التوت الذي يضفي نكهة لذيذة ورائعة على هذا السائل. بشكل عام ، هذا المزيج يصنع نكهة شيشة رائعة لذيذة ومنعشة يسهل الاستمتاع بها على مدار اليوم. هناك شعور بالفم فريد وناعم للغاية ستشعر به عندما تزفر هذا العصير الإلكتروني. جربها!

نكهة مناسبة جدا لأولئك الذين يحبون التوت والعنب و يرغبون في تجربة هذه النكهات مع لمسة الشيشة.