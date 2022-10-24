شركة Voopoo تستمر في طريق النجاح – ما عليك سوى إلقاء نظرة على جميع الجوائز التي حصدتها العلامة التجارية مؤخرًا. يعود سر نجاحها إلى حد كبير على امكانيتها على التطور والابتكار لتلبية توقعات المستهلك. طقم Argus XT هو مثال ممتاز على ذلك. مجموعة تتميز بتقنية رائعة وجودة عالية والاهم انها مجموعة فعالة.

متين ومقاوم للماء وعملي



طقم Argus XT مقاوم للماء والغبار والصدمات. كما أن لديه نظام قفل مصمم بشكل مثالي ويوفر تجربة فيب ممتعة. إنه مثالي وعملي ، تجانس ممتاز بين التصميم والأداء.





المواصفات التقنية

ابعاد المود 147x34x37 ملم وزن المود 148g البطارية 21700/20700/18650 الشحن USB C 3A الطاقة القصوى 100 واط يقبل تانكات بقطر 30 ملم انماط الفيب واط, التحكم الحراري, النمط الذكي ابعاد التانك 26×52 ملم وزن التانك 80 g سعة التانك 6.5 مل نطاق الاستخدام بين 40 و 80 واط نظام التعبئة من الاعلى

محتويات العلبة :

المود

تانك MAAT الجديد

خزان احتياطي

قطع غيار

كابل USB

كويلات

دليل المستخدم

مود Argus XT : قوي وعملي

يأتي جهاز Argus في نسختين: نسخة MT مع بطارية مدمجة بسعة 3000 مللي أمبير في الساعة ، ونسخة XT التي نقوم بمراجعتها هنا ، والتي تعمل مع بطارية 21700 أو 18650. الطاقة القصوى هي 100 واط لبطارية 21700 ، و 80 واط لبطارية 18650.

مود Argus XT جهاز مريح في الحمل والاستخدام. الجزء الخلفي مغلف بجلد سميك جدًا ليعطيك لمة الفخامة عند الحمل. الشيء الوحيد الذي لم يعجبنا هو وجود حركة بسيطة لزر التشغيل ، والغطاء الذي بدا بلاستيكيًا وهو أمر مؤسف لأن باقي اجزاء الجهاز مصنوعة بالفعل من سبيكة معدنية.

ربما يكون الأمر الأكثر إزعاجًا هو الرائحة القوية التي تنبعث من الجهاز. رائحته تشبه إلى حد ما الزيت ، لكن لا يمكننا رؤية أي أثر للزيت. هذا يقودنا بدقة إلى اختبار مقاومة الصندوق. كونها معتمدة من IP68 ، من المفترض أن يكون مقاوم للماء والغبار والصدمات. بإمكانك حل هذه المشكلة بشطف الجهاز تحت ماء الحنفية. بعد ان قمنا بغسل الجهاز ، كانت حجرة البطارية لا تزال جافة بالكامل.

يسهل فتح حجرة البطارية – ما عليك سوى تحريك اللسان الصغير الموجود على الباب. هذه الآلية سهلة الاستخدام وتبدو صلبة بما يكفي لتدوم لفترة طويلة من الاستخدام. عند استخدام بطارية 18650 ، جهاز المود يمكنه بالفعل التعرف على البطارية التي تستخدمها.

الشحن السريع 3 أمبير

منفذ USB-C يمكنك من إعادة شحن جهاز Argus XT بسرعة. أعلنت Voopoo عن شحن 3 A مما يعني شحنًا كاملاً لمعظم البطاريات في غضون ساعة تقريبًا. يكون ذلك مفيدًا إذا كان لديك وقت قصير ، ولكن الشحن البطيء باستخدام شاحن خارجي أفضل لإطالة عمر البطارية على المدى الطويل.



أهم ما يميز الجهاز هو مفتاح القفل الموجود أعلى الجهاز. إنه أسفل مباشرةً وبه ثلاثة إعدادات. إنه كبير بما يكفي لاستخدامه بسهولة ، وبارز بدرجة كافية على السطح ، الأمر الذي يجنبك الضغط عليه بالغلط إذا كان في جيبك على سبيل المثال.

يؤدي تحريك القفل الى جهة اليسار ايقاف كافة عناصر التحكم بما في ذلك الفيب. يؤدي تحريكه إلى اليمين إلى قفل أزرار الإعدادات فقط ولكن يسمح لك بالفيب. لضبط الاعدادات ، ما عليك سوى وضع القفل في المنتصف. سهل وعملي بشكل ملحوظ : جهة اليمين تعني الفيب ، الوسط لضبط الإعدادات ، اليسار لقفل الجهاز بالكامل.

يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات عن طريق الضغط على زري الإعدادات (+ و -) في نفس الوقت ، وهو أمر سهل لأنه تم وضعهما كما لو كانا زرًا واحدًا. يمكنك الاختيار بين الوضع “الذكي” ، والذي يحد من نطاق الطاقة لديك اعتمادًا على الكويل الذي تستخدمه ، ووضع “RBA” ، والذي يتيح لك ضبط الطاقة بحرية بين 5 واط و 100 واط (80 واط مع بطارية 18650) ، و وضع “Turbo” ، الذي يوفر طاقة أكثر بنسبة 25٪ خلال الثانية الأولى من السحب ، ووضع “TC” للتحكم في درجة الحرارة عند استخدام أسلاك مصنوعة من التيتانيوم أو النيكل أو الفولاذ المقاوم للصدأ.

من المنطقي أن تكون قادرًا على اختيار مستوى الطاقة في الوضع “الذكي” إذا كنت تستخدم الكويلات الخاصة بالعلامة التجارية ، ولكن ان كنت تستخدم تانك من علامة تجارية أخرى لن تتمكن من ذلك. ومع ذلك ، لا يزال مفيدًا ، حيث إن القدرة على تقييد نطاق الطاقة يضيف مستوى من الأمان يكون مفيدًا دائمًا.

يتيح لك المود أيضًا ضبط سطوع الشاشة ووقت العرض ، كما يحتوي على عداد السحبات.

تصميم جديد لـ تانك MAAT وكويلات جديدة ايضا

تانك MAAT الجديد ، ضخم الحجم ليسع 6.5 مل من السائل. هذه السعة مفيدة حقًا ، لأنها مصممة بشكل واضح لمن يبحث تانك لإنتاج البخار الكثيف. تم تصميم الكويلات التي تأتي مع الطقم لهذا الغرض ايضا. يوصى باستخدام كويل 0.15 أوم TTP DM1 بقوة 70 واط ، اما كويل 0.2 أوم TTP DM2 مخصص للفيب بقدرة 50 واط.

يعد تثبيت الكويل في التانك أمرًا سهلاً. ما عليك سوى فك القاعدة وتركيب الكويل في مكانه ثم إعادة ربطه معًا.

تم تصميم المبسم – Drip tip خصيصًا لهذا الطراز وهو حل وسط بين الطرازين 510 و 810. وهو يشبه إلى حد كبير الطراز 810 القياسي ، لذا فهو لطيف جدًا و ملائم مع أسلوب الفيب هذا.

يمكنك ضبط مدخل الهواء عن طريق تحريك العتلة الموجودة في قاعدة التانك. نظام سهل الاستخدام ودقيق ، وبمجرد وضعه في مكانه لن يتغير اطلاقا. إنه مثال رائع على جودة التصنيع.

مدخل الهواء نفسه ممتاز وهادئ إلى حد ما. جيد التهوية ويناسب الفيب المباشر المفتوح جدًا ليوفر فيب دافئ لإبراز النكهة.

لاعادة تعبئة الخزان ، قم بفك الجزء العلوي بربع دورة للكشف عن ختم السيليكون الذي يغطي الجزء العلوي من التانك. فتحات التعبئة صغيرة بعض الشئ لذا يجب عليك استخدام زجاجة برأس صغير. ولكن مع القليل من العناية ، يمكنك قطع غشاء السيليكون الرقيق للوصول إلى الفتحة الأكبر للخزان نفسه. هذا يعني أنه يمكنك استخدام أي زجاجة بسهولة ، دون المساومة على إحكام التسرب في البخاخة.

مجموعة MT تشبه مجموعة XT إلى حد كبير ولكنها تحتوي على بطارية مدمجة بسعة 3000 مللي أمبير في الساعة.