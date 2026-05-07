يُعدّ بود Xlim Go Lite أحدث أجهزة شركة Oxva من فئة البود. يتميز بسهولة استخدام كبيرة، ولا يتطلب أي إعدادات أو تعديلات معقدة. كما أنه خفيف الوزن بشكل استثنائي ومريح للغاية، لدرجة أنك قد تنسى أنك تحمله معك، ما يجعله خيارًا مناسبًا للاستخدام اليومي. وبفضل بطاريته بسعة 1000 مللي أمبير، يُعتبر بود Xlim Go Lite جهازًا مثاليًا للمبتدئين في عالم الفيب.

بود Xlim Go Lite .. خفة وزن وتصميم عملي

على الرغم من أن تصميم بود Xlim Go Lite يبدو كلاسيكيًا للوهلة الأولى، إلا أن وزنه الخفيف للغاية يضمن تجربة استخدام مريحة وممتعة طوال اليوم. وباستثناء إمكانية ضبط تدفق الهواء، لا يتطلب الجهاز أي إعدادات إضافية، مع تقديم أداء جيد وإنتاج بخار ممتاز. إنه جهاز بسيط وفعّال في الوقت نفسه.

المواصفات التقنية محتويات العلبة

بود كلاسيكي وفعال

يوجد على أحد جانبي بود Xlim Go Lite زر مخصص لضبط تدفق الهواء. وكلما زاد تدفق الهواء، أصبح السحب أكثر سلاسة وانفتاحًا، مع بقائه ضمن نطاق الفيب المباشر المحدود. أما عند تضييق فتحة الهواء، فيصبح السحب أكثر كثافة، ما يجعله مناسبًا أكثر لأسلوب الفيب غير المباشر – من الفم إلى الرئة. ويمكن ضبط تدفق الهواء بسهولة ودقة.

في الجهة المقابلة، يوجد منفذ USB-C الذي يتيح الشحن السريع للبطارية المدمجة بسعة 1000 مللي أمبير. ورغم أن هذه السعة ليست الأكبر ضمن فئتها، فإن الجهاز يتميز بحجم صغير ووزن خفيف بشكل ملحوظ. ومن الواضح أن زيادة سعة البطارية كانت ستؤثر على التصميم الخفيف والمدمج للجهاز. يأتي بود Xlim Go Lite بدون كابل شحن، وهي نقطة سلبية كان من الأفضل تجنبها.

في الواجهة الأمامية، يظهر اسم الشركة المصنعة أسفل الجهاز، إلى جانب منطقة بارزة قليلًا يحيط بها مصباح LED يستخدم للإشارة إلى مستوى شحن البطارية. وهذه المنطقة ليست زر تشغيل، إذ يعمل بود Xlim Go Lite عن طريق السحب التلقائي عند الاستنشاق فقط.

يأتي الجهاز مزودًا بخرطوشة واحدة من سلسلة Xlim بمقاومة 0.8 أوم وسعة 3 مل. اما عملية إعادة التعبئة فهي سهلة للغاية كما هو الحال في أجهزة Oxva الأخرى، حيث يكفي رفع الغطاء السيليكوني للوصول إلى منفذ التعبئة، المتوافق مع معظم فوهات زجاجات السائل الإلكتروني.

بود Xlim Go Lite متوافق مع خراطيش Xlim المتوفرة بمقاومات 0.6 و0.8 و1.2 أوم. كما توجد نسخة بمقاومة 0.4 أوم، لكن بالنظر إلى بطارية الجهاز بسعة 1000 مللي أمبير، فقد لا تكون الخيار الأنسب لهذا النوع من الاستخدام.

أما من ناحية تجربة الفيب، فلا يقدم الجهاز أي مفاجآت غير سارة. يتميز البود بسرعة استجابة ليتم اانتاج البخار فور الاستنشاق، مع نكهات واضحة وإنتاج بخار متوازن ومتحكم به جيدًا. وبشكل عام، ينجح بود Xlim Go Lite في تقديم تجربة بسيطة وفعّالة دون تعقيد.