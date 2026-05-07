يُعدّ بود Xlim Go Lite أحدث أجهزة شركة Oxva من فئة البود. يتميز بسهولة استخدام كبيرة، ولا يتطلب أي إعدادات أو تعديلات معقدة. كما أنه خفيف الوزن بشكل استثنائي ومريح للغاية، لدرجة أنك قد تنسى أنك تحمله معك، ما يجعله خيارًا مناسبًا للاستخدام اليومي. وبفضل بطاريته بسعة 1000 مللي أمبير، يُعتبر بود Xlim Go Lite جهازًا مثاليًا للمبتدئين في عالم الفيب.

بود Xlim Go Lite .. خفة وزن وتصميم عملي

بود Xlim Go Lite .. خفة وزن وتصميم عملي

على الرغم من أن تصميم بود Xlim Go Lite يبدو كلاسيكيًا للوهلة الأولى، إلا أن وزنه الخفيف للغاية يضمن تجربة استخدام مريحة وممتعة طوال اليوم. وباستثناء إمكانية ضبط تدفق الهواء، لا يتطلب الجهاز أي إعدادات إضافية، مع تقديم أداء جيد وإنتاج بخار ممتاز. إنه جهاز بسيط وفعّال في الوقت نفسه.

المواصفات التقنية

محتويات العلبة

    بود كلاسيكي وفعال

    يوجد على أحد جانبي بود Xlim Go Lite زر مخصص لضبط تدفق الهواء

    يوجد على أحد جانبي بود Xlim Go Lite زر مخصص لضبط تدفق الهواء. وكلما زاد تدفق الهواء، أصبح السحب أكثر سلاسة وانفتاحًا، مع بقائه ضمن نطاق الفيب المباشر المحدود. أما عند تضييق فتحة الهواء، فيصبح السحب أكثر كثافة، ما يجعله مناسبًا أكثر لأسلوب الفيب غير المباشر – من الفم إلى الرئة. ويمكن ضبط تدفق الهواء بسهولة ودقة.

    منفذ USB-C

    في الجهة المقابلة، يوجد منفذ USB-C الذي يتيح الشحن السريع للبطارية المدمجة بسعة 1000 مللي أمبير. ورغم أن هذه السعة ليست الأكبر ضمن فئتها، فإن الجهاز يتميز بحجم صغير ووزن خفيف بشكل ملحوظ. ومن الواضح أن زيادة سعة البطارية كانت ستؤثر على التصميم الخفيف والمدمج للجهاز. يأتي بود Xlim Go Lite بدون كابل شحن، وهي نقطة سلبية كان من الأفضل تجنبها.

    مصباح LED يستخدم للإشارة إلى مستوى شحن البطارية

    في الواجهة الأمامية، يظهر اسم الشركة المصنعة أسفل الجهاز، إلى جانب منطقة بارزة قليلًا يحيط بها مصباح LED يستخدم للإشارة إلى مستوى شحن البطارية. وهذه المنطقة ليست زر تشغيل، إذ يعمل بود Xlim Go Lite عن طريق السحب التلقائي عند الاستنشاق فقط.

    يأتي الجهاز مزودًا بخرطوشة واحدة من سلسلة Xlim

    يأتي الجهاز مزودًا بخرطوشة واحدة من سلسلة Xlim بمقاومة 0.8 أوم وسعة 3 مل. اما عملية إعادة التعبئة فهي سهلة للغاية كما هو الحال في أجهزة Oxva الأخرى، حيث يكفي رفع الغطاء السيليكوني للوصول إلى منفذ التعبئة، المتوافق مع معظم فوهات زجاجات السائل الإلكتروني.

    بود Xlim Go Lite متوافق مع خراطيش Xlim المتوفرة بمقاومات 0.6 و0.8 و1.2 أوم. كما توجد نسخة بمقاومة 0.4 أوم، لكن بالنظر إلى بطارية الجهاز بسعة 1000 مللي أمبير، فقد لا تكون الخيار الأنسب لهذا النوع من الاستخدام.

    أما من ناحية تجربة الفيب، فلا يقدم الجهاز أي مفاجآت غير سارة. يتميز البود بسرعة استجابة ليتم اانتاج البخار فور الاستنشاق، مع نكهات واضحة وإنتاج بخار متوازن ومتحكم به جيدًا. وبشكل عام، ينجح بود Xlim Go Lite في تقديم تجربة بسيطة وفعّالة دون تعقيد.

    اكتشف اختياراتنا لـ افضل انواع السجائر الإلكترونية لهذا العام

    المميزات

      العيوب

        اشترك في النشرة الإخبارية

        انضم إلى اكثر من 8000 مشترك في نشرة اخبار Vaping Post. لتبقى على اطلاع بجميع أخبار السجائر الالكترونية

        التقييم
        الجودة مقابل السعر
        جودة الفيب
        جودة التصنيع
        سهولة الاستخدام
        تجربة المستخدم
        الخلاصة
        يُعتبر بود Xlim Go Lite من شركة Oxva جهازًا صغير الحجم وخفيف الوزن، مع تجربة استخدام مريحة وبسيطة للغاية. كما أنه مناسب للمبتدئين بفضل سهولة تشغيله، ويمكن أن يكون أيضًا خيارًا جيدًا كجهاز احتياطي للمستخدمين الأكثر خبرة. يقدم الجهاز نكهات ممتازة وأداءً مستقرًا، بينما تبقى الملاحظة السلبية الوحيدة هي عدم تضمين كابل شحن داخل العلبة.
        4.8
        المجموع النهائي
        المقال السابقمصر تبدأ التحقق من السجائر عبر QR Code … هل تتجه المنطقة إلى رقابة رقمية أوسع على منتجات النيكوتين؟
        Ahmad AL-FARAJI
        Ahmad AL-FARAJI
        المسؤول عن إطلاق النسخة العربية من موقع Vaping Post. بدأت الفكرة من إعجابي بجودة المحتوى الذي كان ينشره الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية. ومع بداية عام 2020 أدركت حاجة مجتمع الفيب العربي إلى مرجع موثوق بلغته الأم. بصفتي مدخنًا سابقًا تمكنت من الإقلاع عن السجائر بفضل الفيب، شعرت بمسؤولية شخصية لنقل مفاهيم الحد من الضرر إلى جمهورنا العربي، وتحويل التجربة الفردية إلى مشروع إعلامي يخدم الملايين.
        Facebook Instagram Mail X
        review-xlim-go-lite-oxvaيُعتبر بود Xlim Go Lite من شركة Oxva جهازًا صغير الحجم وخفيف الوزن، مع تجربة استخدام مريحة وبسيطة للغاية. كما أنه مناسب للمبتدئين بفضل سهولة تشغيله، ويمكن أن يكون أيضًا خيارًا جيدًا كجهاز احتياطي للمستخدمين الأكثر خبرة. يقدم الجهاز نكهات ممتازة وأداءً مستقرًا، بينما تبقى الملاحظة السلبية الوحيدة هي عدم تضمين كابل شحن داخل العلبة.

        مقالات ذات صلةالمزيد من المقالات لهذا الكاتب

        الاشتراك
        نبّهني عن
        guest
        0 Comments
        الأحدث
        الأقدم الأكثر تصويت
        Inline Feedbacks
        عرض جميع التعليقات