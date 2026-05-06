بدأت مصلحة الضرائب المصرية مؤخرًا تفعيل نظام جديد يسمح بالتحقق من صحة الطوابع الضريبية الخاصة بعلب السجائر عبر رمز QR Code، في خطوة تهدف إلى مكافحة التهريب والتزوير وتعزيز الرقابة على المنتجات المتداولة في السوق. وبينما يبدو القرار في ظاهره إجراءً تقنيًا أو ضريبيًا، إلا أنه يعكس توجهًا أوسع نحو الرقمنة وتتبع منتجات التبغ والنيكوتين بشكل أكثر دقة.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العديد من الدول تشديدًا متزايدًا على مراقبة المنتجات الخاضعة للضرائب، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتبغ والنيكوتين، حيث تمثل التجارة غير القانونية خسائر مالية كبيرة وتحديًا مستمرًا للجهات التنظيمية.

كيف يعمل نظام التحقق الجديد؟

يعتمد النظام على “الطابع المؤمن” الموجود على علب السجائر، والذي أصبح يحتوي على رمز QR يمكن مسحه باستخدام الهاتف أو عبر أدوات مخصصة للرقابة والتفتيش. وعند إجراء عملية المسح، يتم التحقق من بيانات المنتج مباشرة عبر قاعدة بيانات مرتبطة بمصلحة الضرائب.

يهدف هذا النظام إلى التأكد من عدة نقاط أساسية، من بينها:

أن المنتج مسجل رسميًا.

أن الضرائب المفروضة عليه قد دُفعت.

أن الطابع المستخدم أصلي وغير مزور.

أن المنتج ينتمي إلى جهة مصنّعة أو مستوردة معتمدة.

ولا يقتصر استخدام النظام على السجائر فقط، إذ أعلنت الجهات المعنية أن الخدمة تشمل أيضًا التحقق من شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالشركات، في إطار توجه أوسع نحو الخدمات الرقمية وربط البيانات الحكومية إلكترونيًا.

ويمكن للممولين والمواطنين التحقق من صحة البيانات بسهولة من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://verifytax.nasps.org.eg/⁠

لطالما واجهت الأسواق العربية، ومنها السوق المصري، تحديات مرتبطة بانتشار السجائر المهربة والمقلدة، وهي منتجات تدخل أحيانًا دون المرور الكامل بالإجراءات الضريبية أو الرقابية. وتؤدي هذه الظاهرة إلى خسائر مالية كبيرة للحكومات، إضافة إلى مخاطر تتعلق بجودة المنتجات وسلامتها.

وفي قطاع التبغ تحديدًا، تمثل المنتجات غير القانونية مشكلة عالمية معقدة. فالسوق السوداء لا تقتصر فقط على بيع منتجات أرخص سعرًا، بل تشمل أحيانًا منتجات مجهولة المصدر أو تحتوي على مكونات لا تخضع لأي رقابة صحية حقيقية.

ومن هنا، ترى الحكومات أن أنظمة التتبع الرقمي مثل QR Code يمكن أن تساعد في:

تقليل عمليات التهريب.

تسهيل اكتشاف المنتجات المزورة.

تتبع حركة المنتجات داخل السوق.

تعزيز قدرة الجهات الرقابية على التدخل السريع.

منح المستهلك وسيلة مباشرة للتحقق من أصالة المنتج.

كما أن التحول الرقمي يسمح ببناء قاعدة بيانات أكثر دقة حول حركة المنتجات الخاضعة للضرائب، وهو أمر أصبح يمثل أولوية متزايدة للعديد من الدول خلال السنوات الأخيرة.

هل يمكن أن تمتد هذه الأنظمة إلى منتجات الفيب؟

حتى الآن، تتحدث التصريحات الرسمية بشكل واضح عن السجائر التقليدية والطوابع الضريبية المرتبطة بها، دون أي إعلان مباشر يتعلق بالسجائر الإلكترونية أو منتجات الفيب.

لكن في الواقع، فإن فكرة “التتبع الرقمي” لمنتجات النيكوتين ليست جديدة عالميًا. ففي عدد من الدول، بدأت الجهات التنظيمية بالفعل باستخدام أنظمة مشابهة لمراقبة حركة منتجات التبغ، وأحيانًا منتجات النيكوتين البديلة أيضًا.

وفي أوروبا مثلًا، توجد أنظمة تعتمد على ما يعرف بـ “Track & Trace”، وهي آليات تهدف إلى تتبع المنتجات من المصنع وحتى نقطة البيع، من أجل الحد من التهريب والتلاعب الضريبي.

ومع توسع سوق السجائر الإلكترونية ومنتجات النيكوتين الحديثة، قد تزداد الضغوط مستقبلًا لإدخال هذه المنتجات ضمن أنظمة التتبع الرقمي، خاصة في الدول التي بدأت بتنظيم سوق الفيب بشكل أكثر صرامة.

لكن تطبيق مثل هذه الأنظمة على منتجات الفيب يطرح تحديات إضافية، من بينها:

التنوع الكبير في الأجهزة والسوائل.

وجود عدد ضخم من العلامات التجارية.

انتشار الاستيراد الفردي والبيع عبر الإنترنت.

اختلاف القوانين من دولة إلى أخرى.

ولهذا، فإن أي توسع مستقبلي في هذا الاتجاه سيحتاج غالبًا إلى بنية تنظيمية أكثر تعقيدًا مقارنة بالسجائر التقليدية.

بين مكافحة التهريب وزيادة الرقابة

رغم أن الحكومات تقدم هذه الأنظمة باعتبارها وسيلة لحماية السوق والمستهلك، إلا أن بعض الأصوات ترى أن الرقمنة المتزايدة لقطاع التبغ والنيكوتين تفتح أيضًا الباب أمام مستويات أعلى من الرقابة والتتبع.

فمن جهة، يمكن للأنظمة الرقمية أن تساعد فعلاً في كشف المنتجات غير القانونية وتحسين الشفافية. لكن من جهة أخرى، يتساءل البعض عن مدى فعالية هذه الحلول في القضاء الحقيقي على السوق السوداء، خاصة عندما تكون الفروقات السعرية والضرائب المرتفعة هي الدافع الرئيسي لانتشار التهريب.

كما يطرح بعض المتابعين تساؤلات أخرى:

هل سيتمكن المستهلك العادي فعلًا من استخدام هذه الأنظمة بانتظام؟

وهل تكفي تقنيات QR Code وحدها لمنع التزوير؟

وهل ستؤدي الرقابة المشددة إلى دفع جزء من السوق نحو قنوات غير رسمية أكثر تعقيدًا؟

في الواقع، تشير تجارب بعض الدول إلى أن الحلول التقنية وحدها لا تكفي دائمًا، بل تحتاج إلى سياسات متوازنة تجمع بين الرقابة والتنظيم والضرائب المعقولة وتوعية المستهلك.

هل نحن أمام مرحلة جديدة في المنطقة؟

ما يحدث في مصر قد يكون مؤشرًا على توجه أوسع داخل المنطقة العربية نحو رقمنة الرقابة على منتجات التبغ والنيكوتين. فمع تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية في القطاعات الحكومية، تبدو تقنيات التتبع والتحقق مرشحة للانتشار بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة.

وقد نشهد مستقبلًا توسع استخدام QR Code أو أنظمة مشابهة ليس فقط على السجائر التقليدية، بل أيضًا على منتجات النيكوتين البديلة، سواء لأغراض ضريبية أو تنظيمية أو حتى لمكافحة المنتجات المقلدة.

لكن يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه الأنظمة فعلًا في تقليص السوق غير القانونية، أم أنها ستكون مجرد طبقة إضافية من الرقابة في سوق معقد ومتغير باستمرار؟