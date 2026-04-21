كل بضعة أشهر، تعود إلى الواجهة قصة جديدة تدّعي اكتشاف “خطر صادم” له علاقة بـ السجائر الإلكترونية. هذه المرة، تتحدث وسائل إعلام عن امرأة بريطانية تقول إن استخدام الفيب أدى إلى ظهور “ثقوب سوداء” في أسنانها، في رواية انتشرت بسرعة عبر منصات إخبارية مرموقة ووسائل التواصل الاجتماعي.

لكن عند التوقف قليلًا وفحص هذه القصة عن قرب، يتضح أنها ليست سوى تكرار لنمط مألوف. فخلف العناوين الصادمة، غالبًا ما نجد نفس العناصر: تجربة فردية، استنتاجات غير مدعومة، وتضخيم إعلامي يتجاوز ما تسمح به الأدلة العلمية.

كيف تتحول حالة فردية إلى ترند؟

بحسب ما تم تداوله، امرأة بريطانية ادعت أن استخدامها للسجائر الإلكترونية تسبب في تدهور حاد في صحة أسنانها، وظهور ما وصفته بـ“ثقوب سوداء”. استنادًا إلى تفسير قدمه طبيب أسنان، رجّح فيه ارتباط الحالة باستخدام الفيب. وذلك دون الإشارة إلى دراسة علمية أو بيانات طبية موثقة تدعم هذا الربط.

القصة، التي نُشرت في البداية عبر وكالة أخبار بريطانية شهيرة، سرعان ما انتشرت عبر وسائل الإعلام، حيث تم تقديمها في بعض الأحيان بصيغة توحي بوجود علاقة مباشرة بين الفيب وهذه الأعراض. ومع انتشارها، تحولت من تجربة شخصية إلى “ترند” يُتداول على نطاق واسع، دون التمييز بين ما هو تجربة فردية وما هو دليل علمي.

ثقوب في الأسنان بسبب الفيب: أين الدليل العلمي؟

رغم الطابع الصادم للقصة، إلا أن التدقيق فيها يكشف عن غياب أي دليل علمي موثوق يدعم هذا الادعاء. لا توجد دراسات علمية تربط بين استخدام السجائر الإلكترونية وظهور “ثقوب سوداء” في الأسنان بهذا الشكل. كما أن هذا الوصف لا يُستخدم كمصطلح طبي معتمد في الأدبيات العلمية لوصف حالات مرتبطة بالفيب في الأساس.

صحيح أن بعض الأبحاث تشير إلى أن السجائر الإلكترونية قد تؤثر على صحة الفم، مثل التسبب في جفاف الفم أو تغيير توازن البكتيريا، لكن هذه التأثيرات تختلف تمامًا عن الصورة الدرامية التي يتم الترويج لها. الفارق هنا ليس بسيطًا، بل جوهري: بين تأثيرات محتملة قيد الدراسة، وادعاءات حاسمة لا تستند إلى دليل.

الأهم من ذلك، أن القصة لا تأخذ في الاعتبار عوامل أخرى محتملة قد تؤثر على صحة الأسنان، مثل النظام الغذائي، العناية اليومية، أو التاريخ الطبي. وهو ما يجعل الربط المباشر مع الفيب استنتاجًا متسرعًا أكثر منه نتيجة علمية.

نمط يتكرر: من حالات فردية إلى ضربات إعلامية

هذه القصة ليست الأولى من نوعها. خلال الفترة الأخيرة، ظهرت عدة حالات مشابهة أثارت جدلًا واسعًا قبل أن يتبين ضعف الأساس الذي قامت عليه.

في قضية Lydia Ward، ادعت أنها فقدت قدرتها على الكلام بسبب استخدام الفيب دون تقديم أدلة جدية حول دقة هذه الادعاءات.

وفي حالة “وفاة بسبب الفيب” المرتبطة بـ ريهام عاصم، انتشرت رواية إعلامية واسعة، قبل أن يتبين لاحقًا أن السبب الحقيقي يعود إلى خطأ طبي.

قصة المؤثر السعودي أسامة داوود، الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو يوثق تجربته المؤلمة مع دخول المستشفى إثر استخدام السجائر الإلكترونية.

رغم اختلاف التفاصيل، إلا أن البنية تكاد تكون واحدة:

شخص يروي تجربة شخصية يتم ربطها بالفيب، ثم يتم تقديمها بتصريح “طبي” غير مدعوم، لتتحول إلى عنوان صادم ينتشر بسرعة ثم تختفي دون تصحيح واضح.

هذا التكرار يطرح سؤالًا مشروعًا: هل نحن أمام حوادث معزولة، أم أمام نمط إعلامي قائم بذاته؟