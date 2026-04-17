تحضر تركيا لـ مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد القيود على التدخين، ضمن ما يُعرف بـ“خطة الخروج من التبغ”، في خطوة تسعى إلى تقليل استهلاك التبغ على المدى الطويل. ورغم تداول بعض التقارير لفكرة “الحظر الكامل”، فإن المشروع في صيغته الحالية يركز على تضييق تدريجي للقيود بدلًا من منع فوري وشامل.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في مواجهة التدخين، وسط تباين واضح في النتائج بين الدول التي اعتمدت سياسات تدريجية وتلك التي لجأت إلى قرارات صارمة. وفي هذا السياق، تحاول تركيا رسم مسار خاص يجمع بين التشديد القانوني والتدرج في التطبيق.

مشروع قانون واسع لإعادة تنظيم المشهد

بحسب ما ورد في التقرير، تعمل السلطات التركية على إعداد مشروع قانون يتضمن عشرات المواد، في محاولة لإعادة صياغة الإطار التشريعي الذي ينظم استهلاك التبغ في البلاد. هذا المشروع لا يقتصر على إدخال تعديلات جزئية، بل يهدف إلى توسيع نطاق القوانين الحالية بحيث تشمل جوانب جديدة من الحياة اليومية لم تكن خاضعة سابقًا لقيود صارمة.

ويأتي هذا التوجه في سياق مسار تشريعي مستمر، حيث سبق لتركيا أن اعتمدت قوانين تحد من التدخين في الأماكن المغلقة والمرافق العامة. إلا أن المشروع الجديد يبدو أكثر طموحًا، إذ يسعى إلى تقليص حضور التدخين بشكل أوسع، مع التركيز على إعادة تعريف العلاقة بين الفرد ومنتجات التبغ داخل الفضاء العام.

ومن خلال هذا التوسع القانوني، تحاول السلطات الانتقال من مجرد “تنظيم” التدخين إلى مرحلة أكثر تقدمًا، تقوم على الحد من انتشاره تدريجيًا، دون اللجوء إلى قرارات مفاجئة قد تكون صعبة التطبيق على أرض الواقع.

إجراءات أكثر صرامة للحد من التدخين

تشمل الإجراءات المقترحة ضمن المشروع مجموعة من الخطوات التي تهدف إلى تضييق نطاق التدخين في الحياة اليومية، مع التركيز على تقليل ظهوره في الأماكن العامة وتعزيز الالتزام بالقوانين الحالية.

من أبرز هذه الإجراءات توسيع حظر التدخين ليشمل مزيدًا من الاماكن، بما في ذلك المفتوحة منها التي كانت في السابق خارج نطاق القيود. كما يتوقع أن يتم تشديد آليات الرقابة، عبر زيادة التفتيش وتفعيل العقوبات على المخالفين، ما يعكس رغبة واضحة في الانتقال من النصوص القانونية إلى التطبيق الفعلي.

إلى جانب ذلك، لا تقتصر المقاربة على الجانب الردعي، بل تشمل أيضًا تعزيز الحملات التوعوية حول مخاطر التدخين، خاصة بين فئة الشباب، إضافة إلى دعم برامج الإقلاع عن التدخين. ويعكس هذا التوازن بين الردع والتوعية إدراكًا بأن تغيير السلوك لا يتحقق بالقوانين وحدها، بل يحتاج إلى أدوات متعددة تعمل بشكل متكامل.

نحو “جيل بلا تبغ”: الهدف الاستراتيجي

لا تنفصل هذه الإجراءات عن رؤية أوسع تتبناها الحكومة التركية، تقوم على خفض معدلات التدخين على المدى الطويل، خاصة بين فئة الشباب. ويبرز في هذا السياق مفهوم “جيل بلا تبغ”، الذي يعكس طموحًا يتمثل في تقليل الاعتماد على منتجات التبغ إلى أدنى حد ممكن خلال السنوات القادمة.

وتعتمد هذه الرؤية على مزيج من السياسات الوقائية والتوعوية، حيث لا يقتصر الأمر على فرض القيود، بل يشمل أيضًا تعزيز الوعي بالمخاطر الصحية، وتوفير برامج دعم للإقلاع عن التدخين. الهدف هنا ليس فقط تقليل الاستهلاك الحالي، بل التأثير على الأجيال القادمة ومنع دخولها في دائرة الإدمان من الأساس.

مع ذلك، يبقى هذا الهدف بعيد المدى بطبيعته، إذ يتطلب تغييرات تدريجية في السلوك الاجتماعي، إلى جانب استمرارية في السياسات العامة. لذلك، فإن الحديث عن “مجتمع خالٍ من التبغ” يجب أن يُفهم كاتجاه استراتيجي طويل الأمد، وليس كهدف يمكن تحقيقه في المدى القريب.

هل تتجه تركيا إلى حظر التدخين بالكامل؟

أثارت بعض العناوين الإعلامية انطباعًا بأن تركيا تتجه نحو حظر كامل للتدخين، إلا أن قراءة دقيقة لمحتوى المشروع تظهر أن هذا الطرح مبالغ فيه. فالقانون المقترح لا يتضمن أي إشارة إلى منع شامل أو فوري، كما لا يحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء استهلاك التبغ بشكل كامل.

في الواقع، تعتمد المقاربة الحالية على تشديد تدريجي للقيود، بحيث يصبح التدخين أقل انتشارًا في الأماكن العامة وأقل قبولًا اجتماعيًا مع مرور الوقت. هذا النوع من السياسات يهدف إلى تقليل الطلب بشكل غير مباشر، بدلًا من فرض حظر قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

كما أن تجارب دول أخرى أظهرت أن القرارات الجذرية في هذا المجال قد تواجه تحديات كبيرة في التطبيق، خاصة في ظل استمرار الطلب على منتجات التبغ. لذلك، يبدو أن تركيا تتبنى نهجًا أكثر حذرًا، يقوم على التدرج بدلًا من المواجهة المباشرة.

سياق قائم وتحديات مستمرة

تُعد تركيا من الدول التي اعتمدت مبكرًا قوانين صارمة للحد من التدخين، خاصة في الأماكن المغلقة والمرافق العامة. ورغم ذلك، لا تزال معدلات التدخين مرتفعة نسبيًا، ما يعكس تعقيد هذه الظاهرة وصعوبة معالجتها عبر القوانين فقط.

وتواجه مثل هذه السياسات تحديات عملية، من بينها :

صعوبة فرض الرقابة الكاملة على جميع الأماكن

استمرار الطلب على منتجات التبغ

احتمال توسع الأسواق غير النظامية في حال زيادة القيود بشكل كبير

كما أن تحقيق التوازن بين الأهداف الصحية والواقع الاقتصادي والاجتماعي يظل عنصرًا حاسمًا في نجاح هذه الاستراتيجية، خاصة في ظل تجارب دولية أظهرت أن التشديد المفرط قد يؤدي أحيانًا إلى نتائج غير متوقعة.