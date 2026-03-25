يستند اقتراح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالسماح بنكهات مختارة للسجائر الإلكترونية إلى أدلة متزايدة تُظهر أن النكهات تُساعد المدخنين البالغين على التحول من السجائر التقليدية إلى بدائل أكثر أمانًا.

نكهات السجائر الإلكترونية … جدل مستمر

تُعدّ نكهات السجائر الإلكترونية من أكثر المواضيع إثارةً للجدل في مجال الحد من أضرار التبغ. يجادل النقاد بأن السجائر الإلكترونية المنكهة مصممة أساسًا لجذب المراهقين. لكنّ عددا متزايدًا من الأبحاث يُشير إلى حقيقة أكثر تعقيدًا: فالمدخنون البالغون لديهم أيضًا تفضيلات قوية للمنتجات المنكهة، ويمكن لهذه النكهات أن تلعب دورًا هامًا في دعم جهودهم للإقلاع عن السجائر التقليدية.

مع إعادة الجهات التنظيمية حول العالم النظر في موقفها من السجائر الإلكترونية، أصبح الجدل حول النكهات عاملًا رئيسيًا في نجاح أو فشل استراتيجيات الحد من الأضرار. وفي تحول هام، تقترح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) طرح المزيد من النكهات للسجائر الإلكترونية. بعد سنوات من محاولات الحد من هذه المنتجات، تقترح الوكالة الآن إطارًا يسمح ببعض النكهات التي تعتقد أنها تجذب البالغين أكثر من الشباب، مثل النعناع والقهوة والشاي وغيرها.

في الوقت نفسه، صرّحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أنها تعتزم الاستمرار في منع منتجات بنكهات معينة مثل الحلوى والفواكه، والتي ربطتها الجهات التنظيمية تقليديًا بتجربة الشباب. وسيظلّ تقديم طلب ترخيص منتجات التبغ قبل التسويق (PMTA) شرطًا أساسيًا للموافقة على أي منتج. و يتعين على المصنّعين إثبات أن منتجاتهم ستفيد المدخنين البالغين الساعين إلى تقليل التدخين أو الإقلاع عنه، مع تقليل مخاطر استخدامها بين الشباب إلى أدنى حد.

لماذا تلعب النكهات دورًا فعليًا في الإقلاع؟

يقول العديد من المدخنين السابقين إن هذه النكهات ساعدتهم على تجاوز ونسيان طعم التبغ التقليدي والحدّ من الانتكاس او العودة إلى التدخين.

تُظهر معظم الدراسات التي تناولت سلوك التدخين الإلكتروني لدى البالغين أن النكهات غير التبغية هي المفضلة لدى المدخنين الذين ينتقلون إلى التدخين الإلكتروني.

في الواقع، توصلت دراسات نُشرت في مجلة “أبحاث النيكوتين والتبغ” ومراجعات استطلاعات رأي المستهلكين في الولايات المتحدة باستمرار إلى أن نكهات الفاكهة والحلويات والمنثول من بين الخيارات الأكثر شيوعًا لدى الكبار. ويقول العديد من المدخنين السابقين إن هذه النكهات ساعدتهم على تجاوز طعم التبغ التقليدي والحد من الانتكاس.

ووجد استطلاع رأي واسع الانتشار شمل أكثر من 20,000 شخص بالغ من مستخدمي السجائر الإلكترونية، والذي نُشر عام 2018 من قِبل جمعية مناصري بدائل التدخين الخالية من الاحتراق (CASAA) والمجلس الوطني للبحوث، أن أكثر من 70% من مستخدمي السجائر الإلكترونية البالغين أفادوا باستخدامهم المنتظم لمنتجات التدخين الإلكتروني – الفيب ذات النكهات غير التبغية. وقد ساعدهم توفر هذه النكهات بالفعل خلال رحلة اقلاعهم عن التدخين.

وتوصلت دراسات أخرى متعددة إلى استنتاجات مماثلة. أظهرت الدراسات التي أجريت على أدوات الإقلاع عن التدخين باستخدام السجائر الإلكترونية ارتباطًا وثيقًا بين المنتجات المنكهة وزيادة الرضا والالتزام، وهما عاملان أساسيان لنجاح الإقلاع عن التدخين. يؤكد هذا أن النكهات، وليست مجرد حيلة تسويقية كما يُصوَّر غالبًا، عنصرٌ لا يتجزأ من فعالية السجائر الإلكترونية كاستراتيجية للحد من أضرار التدخين.

حظر النكهات يُعزز الأسواق السوداء

تشير تجارب عدة أسواق إلى أن حظر النكهات لا يؤدي بالضرورة إلى تقليل الاستهلاك، بل قد يعيد تشكيله بطرق أقل قابلية للضبط. ففي بعض الحالات، يدفع هذا النوع من السياسات المستهلكين إما للعودة إلى السجائر التقليدية أو للبحث عن المنتجات عبر قنوات غير منظمة.

فقد أظهرت البيانات باستمرار أنه عندما تُمنع المنتجات المنكهة من التوفر، يميل المستهلكون إلى العودة إلى السجائر التقليدية. في مدينة فارجو بولاية داكوتا الشمالية، على سبيل المثال، أثار قرار حظر منتجات النيكوتين المنكهة مخاوف جدية لدى تجار التجزئة، الذين حذروا من انتقال الطلب إلى أسواق مجاورة أو منصات إلكترونية خارج نطاق الرقابة.

خلصت دراسة نُشرت عام 2020 في مجلة JAMA Paediatrics، والتي حللت الحظر الشامل للنكهات في سان فرانسيسكو، إلى أن تدخين الشباب ارتفع فعلياً مقارنةً بمناطق أخرى بعد دخول الحظر حيز التنفيذ. وبينما انخفض استخدام السجائر الإلكترونية بين الشباب في بعض المناطق بعد تطبيق القيود، فإن خطر عودة مستخدمي النيكوتين إلى السجائر التقليدية نتيجةً للحظر يُشكل تحديات صحية عامة خطيرة.

وقد وصفت أبحاث أخرى وبيانات واقعية ظهور أسواق سوداء في أعقاب التنظيم الصارم للسجائر الإلكترونية. فعندما لا تتمكن المتاجر المرخصة من بيع المنتجات المنكهة، يلجأ المستهلكون غالباً إلى الموردين عبر الإنترنت أو ما يُسمى بالسوق الرمادية، والذين يعملون خارج نطاق الرقابة التنظيمية. إن مثل هذه النتائج تقوض الضمانات التي يسعى صناع السياسات إلى تطبيقها، بدءًا من معايير سلامة المنتجات وصولًا إلى متطلبات التحقق من العمر.

هل تُشجع النكهات المراهقين على السجائر الإلكترونية؟

تُشير البيانات إلى أن العلاقة بين النكهات واستخدام الشباب للسجائر الإلكترونية أكثر تعقيدًا مما يتم تصويره. تُظهر استطلاعات الرأي التي أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وغيرها من وكالات الصحة العامة أن الفضول وتأثير المحيط والتجربة من أهم دوافع استخدام السجائر الإلكترونية بين الشباب. قد تؤثر النكهة على اختيار المنتج عند بدء التجربة، لكنها نادرًا ما تكون السبب الرئيسي لتجربة الشباب للنيكوتين في المقام الأول.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت معدلات تدخين السجائر الإلكترونية بين الشباب في الولايات المتحدة انخفاضًا حادًا منذ عام 2019، بعد أن بلغت ذروتها، على الرغم من التوافر الواسع للمنتجات المنكهة في العديد من المناطق. يُشير هذا النمط إلى أن استراتيجيات الصحة العامة الأوسع نطاقًا – بما في ذلك حملات التوعية، وتطبيق القيود العمرية، وتحسين عمليات التحقق من الهوية – قد تكون أكثر فعالية في الحد من وصول الشباب إلى هذه المنتجات من حظرها بشكل كامل.

علاوة على ذلك، يجب مراعاة حقيقة أن التجارة الإلكترونية تُشكل اليوم نسبة كبيرة من مشتريات المستهلكين، وخاصة بين الشباب. حيث تشير الدراسات إلى أن حوالي 85% من المستهلكين يتسوقون عبر الإنترنت، وأن 90% منهم تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا.

في ضوء ذلك، يُفترض أن تقييد الوصول إلى منافذ البيع بالتجزئة المحلية سيحوّل المبيعات إلى المنصات الإلكترونية الغير نظامية، حيث يسهل تجاوز أنظمة التحقق من العمر، إن وُجدت أصلًا. بدلًا من منع الوصول، قد تُحوّل عمليات الحظر المبيعات إلى قنوات يصعب على الجهات الرقابية تتبعها.

التوازن لحماية الشباب مع عدم حرمان البالغين

التحدي الذي تواجهه الجهات الرقابية واضحٌ جليّ: التركيز على حماية الشباب، ولكن ليس على حساب التخلص من الأدوات الفعّالة للمدخنين البالغين. عبر إطار تنظيمي سليم ومتطلبات صارمة للتحقق من العمر، وأحكامًا للتسويق المسؤول، ومراقبة مستمرة لاتجاهات تدخين السجائر الإلكترونية بين الشباب.

دون حرمان البالغين من النكهات التي يعتمد عليها ملايين للإقلاع عن التدخين بشكل سليم. بالنسبة للعديد من المدخنين، تُعدّ النكهات أحد العوامل التي تجعل هذه البدائل جذابة وتشارك في نجاح خيار الانتقال الى البدائل الأقل ضررا.