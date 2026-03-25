انتصاران في آن واحد : VAPORESSO وDOJO تحصدان جوائز مهمة في معرض Vapexpo باريس 2026

انتصاران في آن واحد : VAPORESSO وDOJO تحصدان جوائز مهمة في...

في 22 و23 مارس، استضاف معرض Vapexpo باريس، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في صناعة السجائر الإلكترونية، كبرى العلامات التجارية والموزعين والمهتمين في مركز Paris Expo Porte de Versailles. وخلال الحدث، استعرضت العلامتان الرائدتان VAPORESSO وDOJO أحدث ابتكاراتهما، ما لفت أنظار الحضور بشكل كبير.

وخلال حفل Vapexpo Awards 2026، حصلت العلامتان على جائزتين بارزتين في فئة الأجهزة:

VAPORESSO ARMOUR ULTRA – أفضل جهاز مود – Box

DOJO BLAST 15K – أفضل جهاز بود – Pod مُعبأ مسبقًا

وتُمنح هذه الجوائز للمنتجات التي تُظهر مستوى استثنائيًا من الابتكار وجودة التصميم والأداء وتجربة المستخدم ضمن فئاتها.

تسلّط جوائز Vapexpo الضوء على المنتجات التي تتميز عن غيرها في السوق استنادًا إلى عدة معايير رئيسية، منها:

الابتكار التكنولوجي ودمج الميزات الجديدة

جودة التصميم والموثوقية

الأداء، بما يشمل عمر البطارية، وجودة النكهة، وكثافة البخار

تجربة المستخدم، مثل سهولة الاستخدام والتصميم المريح

مدى توافق المنتج مع توقعات السوق وتطورات سلوك المستهلكين

ARMOUR ULTRA – أفضل جهاز مود – Box

تميّز جهاز VAPORESSO ARMOUR ULTRA في فئة Best Box بفضل مزيج من المتانة والقوة والتصميم الهندسي المتطور.

أبرز الميزات:

بطارية ضخمة بسعة 5500mAh توفر أداءً يعادل بطاريتين من نوع 18650، ضمن تصميم مدمج ببطارية داخلية

حاصل على شهادات الحماية IP68 وIP69K وMIL-STD-810H ، ما يضمن مقاومة الماء والغبار وضغط المياه العالي

مقاومة للسقوط حتى ارتفاع 1.2 متر وفق معايير عسكرية

تجعل هذه الخصائص من ARMOUR ULTRA أحد أكثر أجهزة الـBox متانة وقدرة على التحمل في السوق.

BLAST 15K – أفضل جهاز بود – Pod مُعبأ مسبقًا

حصل جهاز DOJO BLAST 15K على هذا التكريم بفضل تقديمه توازنًا قويًا بين السهولة في الاستخدام والأداء ضمن فئة الأجهزة المعبأة مسبقًا سريعة النمو.

أبرز الميزات:

ما يصل إلى 15,000 سحبة

نظام بود شفاف قابل للاستبدال

تصميم مقاوم للتسريب

بخار كثيف ونكهة سلسة

تصميم محمول مع أداء بطارية قوي

تم تصميم هذا الجهاز لتوفير تجربة استخدام طويلة ومريحة، تلبي طلب المستهلكين على السهولة والعملية.

اكتشف الجهاز : https://www.dojovape.com/blast10k

يعزز هذا التقدير مكانة VAPORESSO وDOJO كعلامات تقود الابتكار في هذا القطاع، مع استمرارها في تطوير أجهزة متقدمة تجمع بين التكنولوجيا والموثوقية وتصميم يركز على المستخدم.