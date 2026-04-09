تألق شركة VAPORESSO و DOJO في معرض TPE 2026 بالابتكار وروح الريادة

شهد معرض (TPE 2026)، الذي اختتم بزخم قوي في قطاع السجائر الإلكترونية، عرضًا مميزًا من VAPORESSO و DOJO (المدعومة من فابوريسو). يُعدّ من أبرز عروض الحدث. وبرزت في هذا العرض أجهزة رائدة مثل XROS PRO 2 و ARMOUR ULTRA و ECO NANO PLUS و LUXE X3 من VAPORESSO، بالإضافة إلى PUREX 60K و SPHERE S 40K من DOJO. ولا يُؤكد هذا الإقبال الكبير على جناح VAPORESSO ريادة الشركة في السوق فحسب، بل يُشير أيضًا إلى انطلاقة ناجحة لأحدث ابتكارات DOJO التكنولوجية.

وقد عزز التعاون الرسمي بين VAPORESSO والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تجربة الزوار في جناحها، جامعًا بين روح الريادة والطموح اليومي. تفاعل الحضور مع عروض مرئية مشتركة، وتحديات كرة قدم تفاعلية، وعجلات جوائز، وتبادلوا قصصهم الشخصية تحت شعار “تجاوز المألوف”. تحدث البعض عن كيفية التعامل مع لحظات الضغط، بينما تحدث آخرون عن رحلتهم للإقلاع عن التدخين، أو عن خوض تجارب جديدة كالأبوة والأمومة. قد تبدو هذه اللحظات عادية، لكن كل منها يمثل خطوة استثنائية نحو تطوير الذات.

سرعان ما أصبح جهاز DOJO PUREX 60K، أول جهاز فيب في العالم بتقنية INSTA-JUICED™، محط أنظار الجميع. بفضل هيكله الحاصل على براءة اختراع “0+16ml مل”، يحافظ الجهاز على السائل الإلكتروني محكم الإغلاق بعيدًا عن الكويل حتى لحظة التشغيل، مما يمنع الأكسدة ويضمن نكهة طازجة باستمرار. اجتذب تحدي تذوق النكهات، الذي أقيم في الموقع، حشودًا غفيرة، حيث تنافس الحضور على جوائز من خلال تحديد النكهات، مما عزز ميزة “النضارة الفائقة” التي تقدمها دوجو من خلال تجربة المنتج مباشرة. صُممت منتجات PUREX 60K في الولايات المتحدة الأمريكية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مما يضمن أداءً موثوقًا وجودة فائقة.

لم يقتصر حضور VAPORESSO وDOJO المشترك على عرض المنتجات فحسب، بل أبرز أيضًا علاقةً أوثق مع العملاء، حيث تلاقت الابتكارات مع تجارب المستخدمين الحقيقية. يعزز هذا النهج مكانتهما المتنامية في السوق العالمية، ويرتقي بمعايير المنتجات، ويعزز ريادتهما في كلٍ من التكنولوجيا وتجربة العلامة التجارية.

نبذة عن VAPORESSO

تأسست VAPORESSO عام 2015، انطلاقًا من إيمانها بأن كل عمل هو سعيٌ نحو التميز. وقد دفعنا التزامنا الراسخ بتجاوز المألوف إلى أن نصبح العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال السجائر الإلكترونية في المستقبل القريب.

نبذة عن DOJO

تُكرس DOJO جهودها لتحسين تجربة التدخين الإلكتروني من خلال ابتكار منتجات عالية الجودة، مسترشدةً بفلسفة “الإبداع والمشاركة”. وُجدت DOJO من أجل مستخدمي السجائر الإلكترونية، وهي مدفوعة بالابتكار، وملتزمة بالجودة العالية، وتركز على نهجٍ يضع المستهلك في صميم اهتمامها.