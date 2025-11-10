طقم Armour Ultra هو نجم شركة Vaporesso الجديد. قد يبدو تصميمه كلاسيكيًا بعض الشيء، إلا أنه مزود ببطارية ضخمة بسعة 5500 مللي أمبير/ساعة، أي ما يعادل بطاريتين 18650. يأتي الطقم مزودًا بكويلات مصممة للفيب المباشر، جهاز متين و مصنوع بجودة عالية.

طقم Armour Ultra .. المتانة وعمر البطارية

يتميز طقم Armour Ultra عن أجهزة الفيب الحالية ببطاريته الضخمة في جهاز بهذا الحجم. بفضل بطاريته الضخمة التي تأتي بسعة 5500 مللي أمبير/ساعة، يتحمل الجهاز الاستخدام المطول وبقوة عالية. أما خزان iTank T فهو مثالي للفيب المباشر. الطقم متين وعالي الجودة. بأختصار منتج مثالي لعشاق الفيب القوي والفعال!

المواصفات التقنية

ابعاد المود 90,7 * 37,6 * 31 ملم وزن المود 173 غرام الشحن USB-C البطارية بطارية مدمجة بسعة 5500 mAh الطاقة القصوى 100 واط اقصى قطر للتانك 24 ملم اوضاع الفيب واط, تحكم حراري, تلقائي ابعاد التانك 22,5 * 58,4 ملم سعة التانك 6 مل وزن التانك 77 غرام نطاق الاستخدام من 50 الى 75 واط نظام اعادة التعبئة من الاعلى

محتويات العلبة :

المود

التانك

خزان احتياطي

سلك USB-C

كويلات

قطع غيار

دليل المستخدم

بطارية عملاقة

يتسع الجزء العلوي من طقم Armour Ultra لتانكات يصل قطرها إلى 24 ملم. يوجد موصل 510 مزود بنابض لضمان اتصال آمن مع التانك. حافة دائرية بارزة قليلاً تمنع خدش الجزء العلوي من المود عند إحكام ربط التانك.

على جانب طقم Armour Ultra، يوجد زر مخصص لقفل الجهاز. هذا النظام، المستخدم من قبل علامات تجارية أخرى، بسيط وفعال، ويلغي الحاجة إلى إجراءات متعددة، مثل الضغط المتكرر على زر التشغيل. هذه الميزة مريحة وسهلة الاستخدام.

في واجهة طقم Armour Ultra، توجد شاشة كبيرة، وزر تشغيل عريض يقع بشكل طبيعي تحت الإصبع، وزران للتنقل بين القوائم وضبط الإعدادات. وأخيرًا، يكتمل الجهاز بمنفذ USB-C، محمي بغلاف سيليكون سميك. هذا هو المكان الذي يمكنك من شحن جهازك. يتميز جهاز Armour Ultra بالمتانة، ويحمل شهادات IP68 وIP69K وMIL-STD-810H للحماية من الماء والأتربة والسقوط. من المرجح جدًا أن ينكسر الخزان قبل الجهاز في حال سقوطه.

الشاشة ساطعة بما يكفي لقراءة المعلومات. يُمكن لجهاز المود في طقم Armour Ultra توفير طاقة تصل إلى 100 واط، لكن 75 واط كافية لأكثر الكويلات استهلاكًا للطاقة.

يتوفر عدة أوضاع للتشغيل:

الوضع الذكي، الذي يُوصي بإخراج طاقة مُخصص لمقاومة الكويل المُستخدم.

يتضمن الجهاز أيضًا الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى وضع التعزيز الذي يُعدل الجهد الكهربائي طوال عملية السحب لتحسين النكهة.

أما وضع النبض، فيُنظم منحنى الطاقة ويُحافظ على درجة حرارة ثابتة للتبخير، عند توفر وضع التحكم في درجة الحرارة.

تتوفر أيضًا ميزات أخرى، مثل رسوم متحركة للشاشة، وعداد السحبات، وقفل زر الضبط، وغيرها.

طقم Armour Ultra يمتلك خصائص شاملة وسهلة الاستخدام.

تانك iTank T

صُمم تانك iTank T للفيب المباشر. يتميز بنظام تهوية قوي ومناسب تمامًا للاستخدام. سعته كافية لهذا التانك الشفاف، القادر على إنتاج سحب كثيفة.

تتم إعادة التعبئة من الأعلى. ادفع الجزء القابل للإزالة عند النقطة المحددة بالمثلث الأحمر. ينزلق هذا الجزء ليكشف عن فتحة التعبئة، المحمية بسدادة سيليكون منفصلة. سعة الخزان كبيرة 6 مل، مما يقلل الحاجة إلى إعادة التعبئة المتكررة.

يسمح منفذا تدفق الهواء المتقابلان في تانك iTank T بمرور الهواء. يتم ضبط تدفق الهواء عن طريق تدوير حلقة تحد من تدفق الهواء بدرجات متفاوتة. كلما زاد تدفق الهواء، زادت تهوية السحب، ما يجعل البخار أكثر برودة.

على العكس، كلما قل تدفق الهواء، زادت سخونة البخار، مع أنه لا يرتفع أبدًا عن درجة الحرارة الطبيعية. يصبح السحب حينها أقل تهوية، ولكنه يبقى قويًا جدًا.

الضبط دقيق، وبمجرد ضبطه، ان يتغير شيء.

يأتي مع طقم Armour Ultra كويلين من نوع GTI. الأول بمقاومة 0.2 أوم للاستخدام بين 60 و75 واط. والثاني بمقاومة 0.4 أوم للاستخدام بين 50 و60 واط.

يتميز كلاهما بكويلات شبكية مزدوجة لإنتاج بخار كثيف، وهما مثاليان للسوائل الإلكترونية ذات نكهة الفواكه بفضل قدرتها على الحفاظ على درجة حرارة ثابتة دون المساس بجودة البخار.

مع كويلات GTI، تمكن Vaporesso من اثبات نفسها. البخار ممتاز من حيث النكهة. إنتاج البخار كثيف بالطبع. سواء كنت تفضل الفيب بقوة 50 واط أو أعلى، فإن التانك يعمل بشكل مثالي.