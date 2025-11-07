طقم Drag X3 هو الجهاز الجديد الذي تقدمه شركة Voopoo. متوافق مع بطاريات 18650 أو 21700، ويولد طاقة تصل إلى 80 واط. يحتوي الجهاز على خزان سعة 5 مل، ويستخدم كويلات قابلة للاستبدال. إنه جهاز سهل الاستخدام و بتصميم أنيق.

طقم Drag X3 .. التصميم والابتكار

على الرغم من أن طقم Drag X3 يشبه جهاز Drag S3 في الشكل والسعة، إلا أنه يختلف عنه في عدة جوانب رئيسية. يستخدم المود في طقم Drag X3 بطارية قابلة للاستبدال من نوع 18650 أو 21700. الجهاز مصمم للفيب المباشر، بفضل كويلاته 0.15 و0.3 أوم. مزود بشاشة، تعمل باللمس وهي دقيقة للغاية وسهلة الاستخدام.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 99,3 * 27,8 * 34,2 ملم وزن المود 130 غرام الشحن USB-C او شاحن خارجي البطارية 18650, 21700 الطاقة القصوى 80 واط اقصى قطر للتانك 24,2 ملم اوضاع الفيب واط ابعاد التانك 26 * 32,8 ملم سعة التانك 5 مل وزن التانك 20,9 غرام نطاق الاستخدام من 32 الى 80 واط نظام اعادة التعبئة من الجانب

محتويات العلبة :

المود

التانك

سلك USB-C

كويلات

دليل المستخدم

شاشة لمس عالية الجودة

يتميز جهاز المود في طقم Drag X3 بزر تشغيل يعمل باللمس مزود بمستشعر. بمجرد لمس الزر يبدأ الجهاز بالعمل على الفور. في المقابل، يتم إطفاء الجهاز تلقائيًا عند رفع اصبعك عن الزر. تُغني شاشة اللمس عن الحاجة إلى ازرار الضبط اليدوي، مما يُضفي على تصميم المود مظهرًا أنيقًا.

يوجد زر في الجزء الخلفي من طقم Drag X3 مخصص لفتح حجرة البطارية. اضغط عليه، ثم اسحب الغطاء لتحرير البطارية. تُعد هذه ميزة غير مألوفة في أجهزة المود، والتي عادةً ما تستخدم غطاءً لولبيًا. يتميز الطراز الذي قمنا بتجربته بلون ذهبي فاتح وبلمسة نهائية ممتازة مع العديد من الغرز والنقوش المختلفة.

بمجرد فتح باب البطارية، يمكنك إدخال إما بطارية 18650 باستخدام المحول المرفق أو بطارية 21700. يجب الضغط على الزر مرة أخرى لإغلاق حجرة البطارية. عند استخدام الجهاز، الضغط قليلا على حجرة البطارية، قد تشعر بحركة طفيفة بين حجرة البطارية وباقي الجهاز. مع ذلك، في الاستخدام اليومي العادي، يكون هذا غير محسوس. يُشار إلى قطبية البطارية على الجزء القابل للإزالة.

تُعد الشاشة إحدى نقاط قوة طقم Drag X3. فهي ملونة بالكامل، وتعرض المعلومات الأساسية بشكل سريع. كما أنها حساسة للمس للغاية. يوفر الجهاز وضعًا ذكيًا يضبط الطاقة المخرجة تلقائيًا بناءً على مقاومة الكويل في الخرطوشة. كما يتوفر وضع RBA الذي يسمح للمستخدم باختيار الطاقة حسب تفضيلاته. وأخيرًا، يتوفر وضع Eco أيضًا.

تتضمن الميزات الأخرى في طقم Drag X3، ضبط الوقت وتخصيص الشاشة ورسومات العرض المتحركة.

يوضع الخزان أعلى جهاز المود في طقم Drag X3، وهو مثبت بمغناطيس قوي. بسعة 5 مل قياسية لهذا النوع من الأجهزة. تتم إعادة التعبئة من جانب الخزان وأسفله. كالعادة، ارفع غطاء السيليكون للكشف عن منفذ التعبئة. صُممت القطعة الفموية أو المبسم للفيب المباشر. وهي من نوع 810، ويمكن استبدالها بطراز آخر عند الرغبة.

في الجزء العلوي من الخزان، توجد فتحات تدفق الهواء قابلة للتعديل، مما يسمح بخيارات متعددة، من فيب مباشر محدود إلى فيب أكثر قوة. نظام تدفق الهواء دقيق للغاية ويتكيف مع إعدادات طاقة المجموعة.

تتضمن المجموعة كويلين: الأول PnP X بمقاومة 0.15 أوم للاستخدام بقوة تتراوح بين 60 و80 واط، مصمم للفيب المباشر. كما يوجد كويل آخر PnP X أيضا و بمقاومة 0.3 أوم للاستخدام بقوة تتراوح بين 32 و40 واط، وهو مناسب بشكل أفضل للفيب المباشر المحدود.

بالنسبة لتجربة الفيب، فأن طقم Drag X3 يعمل بشكل مثالي. يتم توصيل النكهات بدقة عالية. السوائل الإلكترونية ذات نكهات الفواكه مناسبة بشكل خاص لهذا الطراز، حيث يمكنك تجاوز الـ 50 واط بسهولة.