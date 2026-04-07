جهاز DOJO PUREX 60K يُطلق لأول مرة في معرض TPE 2026 كأول جهاز فيب في العالم بتقنية INSTA-JUICED™

عرضت علامة DOJO، المدعومة من شركة VAPORESSO، أحدث ابتكاراتها في معرض TPE 2026 (معرض المنتجات الشامل) في لاس فيغاس. وتصدر المجموعة جهاز PUREX 60K، أول جهاز فيب في العالم بتقنية INSTA-JUICED™، إلى جانب جهاز SPHERE S 40K، الذي يُواصل توسيع اجهزة العلامة التجارية المُصممة بعناية. ويُبرز هذان المنتجان معًا نهج DOJO المُتطور في معالجة تحديات الأداء الأساسية مع تحسين سهولة الاستخدام اليومي.

DOJO وVAPORESSO في معرض المنتجات الشامل 2026

يُعالج جهاز PUREX 60K تحديات الصناعة المتمثلة في تدهور النكهة والتسريب، وذلك من خلال اعتماده على تقنية INSTA-JUICED™ الحاصلة على براءة اختراع. بفضل تصميمها الذي يحافظ على السائل الإلكتروني محكم الإغلاق بعيدًا عن الكويل حتى لحظة التشغيل، تمنع هذه التقنية الأكسدة، مما يضمن نكهة مثالية باستمرار. كما يقلل هذا التصميم من مخاطر التسرب أثناء النقل والاستخدام اليومي. بضغطة زر بسيطة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بنكهة منعشة وغنية من أول سحبة إلى آخرها.

صُنع جهاز PUREX 60K في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لأعلى المعايير الدولية، حيث يجمع بين سائل إلكتروني أمريكي فاخر، وثبات مُحسّن، وسلسلة توريد موثوقة، ليقدم جودة ثابتة وأداءً استثنائيًا يثق به الشركاء والمستهلكون.

DOJO PUREX 60K، أول جهازفيب في العالم بتقنية INSTA-JUICED™

في الاستخدام اليومي، يتيح الخزان الشفاف الكبير للمستخدمين التحقق من مستويات السائل الإلكتروني بسهولة، بينما توفر الشاشة الرقمية حالة البطارية بوضوح. بالإضافة إلى تصميمه الهيكلي، يُحسّن PUREX 60K الأداء العام، حيث يزيد من استهلاك السائل الإلكتروني بنسبة 20% تقريبًا، ويدعم ما يصل إلى 60,000 سحبة. توفر بطارية بسعة 1000 مللي أمبير طاقة ثابتة لجلسات فيب طويلة. يوفر وضعا التشغيل مرونةً في الاستخدام: يعمل وضع ECO على إطالة عمر البطارية، بينما يقوم وضع SMART بضبط الطاقة في الوقت الفعلي لتخصيص كل سحبة، مما يمنحك تجربة فيب أكثر ثراءً وعمقًا.

إلى جانب جهاز PUREX 60K، قدمت DOJO أيضًا جهاز SPHERE S 40K. يجمع هذا الجهاز، بتصميمه الجلدي الشفاف ولمساته النجمية المتلألئة، بين المستقبل والأداء الذكي. صُمم الجهاز ليدوم طويلًا، حيث يدعم ما يصل إلى 40,000 سحبة في وضعي SMART وECO. ولتوفير الطاقة اللازمة لهذه السعة الهائلة، تضمن بطارية قابلة للشحن بسعة 1000 مللي أمبير طاقة ثابتة، بينما توفر شاشة LED عالية الدقة تتبعًا فوريًا لمستويات السائل الإلكتروني والطاقة.

يمثل معرض TPE 2026 خطوةً متقدمةً لشركة DOJO، حيث تواصل الشركة تطوير تقنياتها وتحسين تجربة المستخدم. بينما يلبي جهاز PUREX 60K المتطلبات الأساسية للاداء والموثوقية، يُبرز جهاز SPHERE S 40K براعة العلامة التجارية في التصميم الجمالي والميزات الذكية. وتعكس هذه التطورات مجتمعةً التزام DOJO طويل الأمد بالحفاظ على ميزتها التنافسية من خلال الابتكار التكنولوجي المستمر والتميز الفعال في منتجاتها.

نبذة عن DOJO

تُكرّس علامة DOJO التجارية جهودها لتحسين تجربة الفيب من خلال ابتكار منتجات عالية الجودة، مسترشدةً بفلسفة “ابتكر وشارك”. وُجدت DOJO من أجل مُستخدمي السجائر الإلكترونية، وهي مدفوعة بالابتكار، وملتزمة بالجودة العالية، وتركز على نهج يضع المستهلك في صميم اهتمامها.