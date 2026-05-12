تكشف VAPORESSO عن جهاز XROS 6: إعادة تعريف كفاءة الفيب غير المباشر MTL عبر تقنية Smart Prime الأولى من نوعها في الصناعة

12 مايو، 2026

أعلنت شركة VAPORESSO، الرائدة عالميًا في تكنولوجيا التدخين الإلكتروني، رسميًا عن إطلاق أحدث أجهزتها الرائدة XROS 6. ويُعد هذا الإصدار إضافة جديدة إلى سلسلة XROS الشهيرة، حيث يقدم مجموعة من تقنيات “الاستجابة الفورية” (Instant Response) التي تهدف إلى القضاء على التأخير الشائع أثناء الاستخدام ووضع معيار جديد للكفاءة ضمن فئة الفيب غير المباشر (MTL).

تم تصميم جهاز XROS 6 ليتناسب مع أسلوب الحياة السريع الذي تصبح فيه كل ثانية مهمة. ومن أبرز التحديثات الجديدة تقنية Smart Prime، التي تضمن تشبع الكويل بالكامل بالسائل وجاهزيته للاستخدام خلال 60 ثانية فقط. كما تمتد الكفاءة أيضًا إلى نظام الطاقة، إذ يدعم الجهاز تقنية الشحن السريع بقدرة 3A، ما يسمح بشحن 50% من البطارية خلال 10 دقائق فقط. وتوفر البطارية الكبيرة بسعة 1800 مللي أمبير استخدامًا قد يصل إلى خمسة أيام. وتمنح هذه الميزات مجتمعة تجربة موثوقة للمسافرين ولمستخدمي السجائر الإلكترونية اليوميين الذين لا يرغبون بالقلق بشأن إعادة شحن أجهزتهم باستمرار. سواء كنت في رحلة طويلة خلال عطلة نهاية الأسبوع أو في أسبوع عمل مزدحم، فإن XROS 6 يضمن بقاء جهازك مشحونًا وجاهزًا للاستخدام.

كما أعادت VAPORESSO تصميم طريقة تدفق الهواء داخل الجهاز. ويعتمد نظام Venturi Airflow الجديد على المبدأ الفيزيائي الذي ينص على أن ضغط السوائل ينخفض وتزداد سرعتها عند مرورها عبر جزء ضيق من الأنبوب. ومن خلال تصميم مجرى الهواء الداخلي على شكل قمع، يعمل XROS 6 على تسريع تدفق الهواء عند وصوله إلى الكويل. ويساعد ذلك في منع اضطراب الهواء وتوفير تدفق أكثر استقرارًا وانسيابية. وعمليًا، يساهم هذا التصميم التقني في تقليل صوت “الصفير” الذي غالبًا ما يُسمع في الأجهزة الصغيرة، ما يجعل السحبة أكثر سلاسة بنسبة 30% وأكثر هدوءًا بشكل ملحوظ. ويُعد هذا مثاليًا للاستخدام المتخفي في الأماكن العامة أو البيئات المكتبية الهادئة. كما أن حركة الهواء الأسرع والأكثر توازنًا تساعد في نقل جزيئات النكهة بشكل أفضل، ما يؤدي إلى تحسين جودة الطعم بنسبة 20%.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم منصة التسخين COREX 3.0 هذا الأداء المستقر والمتناسق. فمن خلال استخدام قطن بجودة صناعات الطيران وشبكة Mesh بتصميم خلية النحل، يتم تسخين السائل بشكل متساوٍ مع الحفاظ على النكهة الأصلية للسائل الإلكتروني. أما تقنية SSS Leak-Resistant Tech 2.0 المقاومة للتسرب، فتستخدم أنظمة إحكام محسّنة وتصميمًا حراريًا يهدف إلى منع التسرب، وهو تحديث مهم للمستخدمين الذين يحملون أجهزتهم داخل الجيوب أو الحقائب.

ورغم التقنيات المتقدمة التي يقدمها XROS 6، فإنه لا يزال سهل الاستخدام للغاية. إذ تتيح الواجهة التحكم الدقيق بالطاقة عند استخدام بود 0.4Ω. وعند استخدامه مع بقية البودات ضمن عائلة XROS، يوفر النظام ثلاثة إعدادات ذكية للطاقة. كما يسمح منزلق التحكم بتدفق الهواء الموجود على الجانب بالانتقال بسهولة بين سحبة MTL ضيقة وتقليدية إلى سحبة RDTL أكثر انفتاحًا بحركة واحدة فقط.

وبصفته ترقية رئيسية ضمن سلسلة XROS، يحقق جهاز XROS 6 قفزة شاملة في الأداء، لينتقل من مجرد الكفاءة الوظيفية الأساسية إلى تقديم تجربة حسية عالية الجودة. ومن خلال الحفاظ على التوافق الكامل مع جميع بودات سلسلة XROS، ينجح الجهاز في تحقيق توازن بين الابتكار الجريء وسهولة الاستخدام اليومية. ويمنح المستخدمين تجربة متميزة وخالية من القلق تجمع بين الحرية العالية والجودة، مما يعزز التزام VAPORESSO بوضع معايير جودة ثابتة ضمن فئة أجهزة الفيب غير المباشر MTL.

حول VAPORESSO

تأسست VAPORESSO عام 2015 انطلاقًا من إيمانها بأن كل خطوة تمثل سعيًا نحو التميز. وقد دفع التزامها الدائم بتجاوز المألوف الشركة لتصبح واحدة من أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال التدخين الإلكتروني. وتتبنى الشركة رؤية تجمع بين التكنولوجيا والقيم لتقديم حياة أفضل وأكثر نظافة ومتعة للجميع.

