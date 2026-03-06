وجّه 23 خبيرًا أوروبيًا من 14 دولة رسالة مفتوحة إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، يدينون فيها “التصريحات الكاذبة والمضللة” التي أدلى بها المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي بشأن منتجات النيكوتين. ويتهمونه بنشر معلومات مضللة، ويحثّونه على اتخاذ إجراءات “لمنع المزيد من فقدان الثقة في الاتحاد الأوروبي”.

المعلومات المضللة : التدخين الإلكتروني “ضارٌّ تمامًا” كالتدخين

في الأشهر الأخيرة، تصدّر أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي للصحة والرعاية، عناوين الأخبار مرارًا وتكرارًا بنشره معلومات مضللة حول الآثار الصحية للسجائر الإلكترونية. بين الترويج لنظرية البوابة، والادعاء بأن النيكوتين يسبب السرطان، وأن التدخين الإلكتروني يؤدي إلى “رئة الفشار”، والتأكيد على أن استخدام السجائر الإلكترونية ضارٌّ كالتدخين.

يُثير الرجل المكلف بقيادة تقييم الأثر الذي سيُشكّل أساس المراجعة القادمة لتوجيه منتجات التبغ (TPD) قلقًا لدى العديد من الجهات المعنية. وفي هذا السياق، وجّه 23 خبيرًا يُمثلون 14 دولة أوروبية رسالةً إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

في الوثيقة، يُعرب الخبراء عن “قلقهم إزاء تصريحات المفوض فارهيلي الأخيرة بشأن سلامة منتجات النيكوتين”، والتي، بحسب قولهم، “تُعدّ تضليلًا مُضرًّا”. ويحثّون الرئيسة على اتخاذ إجراءات “لتجنّب المزيد من فقدان الثقة في الاتحاد الأوروبي”.

تتمحور الوثيقة حول تصريحات أدلى بها أوليفر فارهيلي خلال مقابلة مع موقع يوراكتيف بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2025. خلال هذه المقابلة، سأل الصحفي المفوض عما إذا كان “مقتنعًا تمامًا بأن منتجات التبغ البديلة لا تقل ضررًا عن السجائر التقليدية؟” فأجاب فارهيلي بشكل قاطع: “نعم، أنا كذلك. قطعًا. مئة بالمئة.” وللتأكد من الإجابة، ألحّ الصحفي: “ليست أقل ضررًا، بل بنفس القدر من الضرر؟” فأكد فارهيلي ذلك: “بنفس القدر من الضرر. أعلم أنهم [قطاع صناعة التبغ] لا يروق لهم ذلك، لكنني متأكد تمامًا من ذلك.”

يدعو الخبراء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة

بعد تسليط الضوء على تصريحات المفوض الخاطئة، والاستشهاد بالعديد من المصادر الرسمية لدحضها، يؤكد الخبراء مجددًا أنه “لا يوجد جدل حول حقيقة أن السجائر الإلكترونية، و أكياس النيكوتين، وغيرها من منتجات النيكوتين غير القابلة للاحتراق، أقل ضررًا بكثير من التدخين”.

ويضيفون أنه “لا يوجد دليل موثوق لعدد الوفيات المرتبطة بالتدخين الإلكتروني في الاتحاد الأوروبي”، وأنه على مستوى العالم “لا توجد حالات معروفة لمرض “رئة الفشار” تُعزى إلى التدخين الإلكتروني”، وأن ثنائي الأسيتيل، المكون المسؤول عن هذا المرض لدى بعض العمال الأمريكيين، “محظور في السجائر الإلكترونية المباعة بشكل قانوني في الاتحاد الأوروبي”.

“يجب على المفوضية التحرك بسرعة لتصحيح تصريحات المفوض فارهيلي الخطيرة والكاذبة والمضللة، وضمان أن السياسات التي قد تنقذ أو تهدد حياة ملايين المواطنين الأوروبيين تستند إلى أسس علمية سليمة”.

في جوهر الأمر، أمام المؤسسات الأوروبية خياران: إما دعم موقف المفوض أو تحمل مسؤولياتها السياسية بجدية. لا يمكنها الجمع بين الأمرين.

كما يشير الموقعون إلى أنه قد ارتكب الاتحاد الأوروبي بالفعل “أخطاءً فادحة في هذا المجال في الماضي”. ففي عام 1992، حرم الحظر المفروض على السنوس في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي (باستثناء السويد التي حصلت على استثناء) ملايين المدخنين من بديل أقل ضرراً بكثير.

ووفقاً للخبراء، توفي 20 مليون مواطن من الاتحاد الأوروبي بسبب أمراض مرتبطة بالتدخين منذ صدور الحظر، و”كان من الممكن تجنب العديد من هذه الوفيات”.

وفي عام 2024، أي قبل 16 عاماً من الموعد المحدد، أصبحت السويد أول دولة تحقق الهدف الذي حدده الاتحاد الأوروبي في خطته “التغلب على السرطان”.

