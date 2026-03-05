يأتي سائل Iced Berry Pomegranate من شركة VGOD SaltNic Labs ضمن سلسلة MIX المخصصة لسوائل السولت نيكوتين. يعتمد السائل على مزيج فاكهي يجمع بين التوت والرمان مع لمسة تبريد خفيفة تضيف إحساسًا منعشًا في نهاية كل سحبة.

هذا النوع من السوائل يستهدف بشكل أساسي مستخدمي أجهزة البود الذين يفضلون النكهات الفاكهية المنعشة مع مستوى نيكوتين مناسب يمنح إشباعًا سريعًا.

مزيج الفواكه بلمسة منعشة

يعتمد هذا السائل على مزيج فاكهي يجمع بين التوت الحلو والرمان بطابعه الحامضي المميز، وهو مزيج يمنح النكهة توازنًا واضحًا بين الحلاوة والانتعاش. يظهر التوت في البداية بنكهة ناعمة وعصرية، قبل أن يضيف الرمان لمسة حامضية خفيفة تمنح الطعم عمقًا إضافيًا وتمنع النكهة من أن تصبح سكرية أكثر من اللازم.

تتداخل هذه النكهات مع لمسة تبريد منعشة تظهر تدريجيًا مع نهاية السحبة، لتترك إحساسًا باردًا ونظيفًا في الفم. النتيجة هي تجربة فكاهية متدرجة تبدأ بطعم عصير غني وتنتهي بـ نفحة منعشة خفيفة.

النكهة بعد التجربة

خلال تجربتنا، وجدنا توازن بين التوت والرمان بشكل واضح، حيث يمنح التوت الطابع الحلو وهو الطابع الأساسي للسائل بينما يضيف الرمان لمسة حامضية خفيفة تكسر الحلاوة وتجعل النكهة أكثر توازنًا.

أما تأثير التبريد فيأتي بشكل معتدل، ليضيف إحساسًا منعشًا دون أن يطغى على نكهة الفواكه نفسه. هذا التوازن يجعل السائل مناسبًا لكل يوم دون أن تصبح النكهة ثقيلة أو مزعجة.

الأداء على أجهزة البود

باعتباره سائل يحتوي على أملاح النيكوتين – Salt Nicotine، صُممت نكهة Iced Berry Pomegranate لتعمل بكفاءة أعلى مع أجهزة البود.

خلال الاستخدام أظهر السائل:

ثباتًا جيدًا في النكهة

ضربة حلق او – Throat Hit ناعم, نسبيًا

إحساسًا سريعًا بإشباع النيكوتين

وهو ما يجعله مناسبًا للمستخدمين الذين يفضلون السوائل بنكهات الفاكهة المنعشة في أجهزة البود.

مواصفات السائل

العلامة التجارية: VGOD SaltNic Labs

السلسلة: VGOD MIX SaltNic

النكهة: توت مع رمان ولمسة باردة

السعة: 30 مل

تركيزات النيكوتين المتوفرة:

20 ملغ

25 ملغ

50 ملغ

كما تضم سلسلة MIX SaltNic مجموعة متنوعة من النكهات الفاكهية المنعشة إلى جانب Iced Berry Pomegranate، من بينها نكهة Iced Double Apple (تفاحتين مثلّج)، و Iced Piña Colada (بينا كولادا مثلّجة)، إضافة إلى Iced Mango Passionfruit (مانجو مع باشن فروت مثلّجة) و Iced Mango Honeydew (مانجو مع شمام هاني ديو مثلّجة)، إلى جانب نكهة Iced Black Cherry (كرز أسود مثلّج).

تقدم هذه التشكيلة خيارات متعددة لمحبي النكهات الفاكهية الباردة، حيث يجمع معظمها بين الطابع الفواكه ولمسة التبريد المنعشة.

سائل Iced Berry Pomegranate .. خلاصة القول

تقدم نكهة Iced Berry Pomegranate تجربة فاكهية منعشة تجمع بين حلاوة التوت و نكهة الرمان الحامضية مع لمسة تبريد خفيفة تضيف إحساسًا منعشا في نهاية كل سحبة.

بفضل هذا التوازن بين الفواكه والانتعاش، يمكن أن يكون السائل خيارًا مناسبًا لمحبي النكهات الفاكهية الباردة في أجهزة البود.