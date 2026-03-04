جهاز Lodestone LC Lite هو ملحق إلكتروني للشيشة، متوافق مع جميع أنواع الشيشة التقليدية. يتميز بسهولة استخدامه، ويُقدم تجربة فيب قريبة من تجربة شيشة التبغ التقليدية. بسعة تزيد قليلاً عن 20 مل من السائل الإلكتروني، توفر شيشة Lodestone LC Lite جلسات فيب طويلة جدًا.

شيشة الكترونية سهلة الاستخدام

يتكون جهاز Lodestone LC من جزئين: Lodestone LC Lite، الذي يحتوي على جميع المكونات الإلكترونية للجهاز، وهو الجزء الذي يبقى ثابتًا طوال عمر المنتج. و Lodestone LC 22، الذي يحتوي على السائل الإلكتروني وحامله. يعمل كلا الجزأين معًا لتحقيق الأداء الأمثل. يتميز النظام بسهولة استخدامه، ويتوافق مع أي شيشة تقليدية، ولا يتطلب بالضرورة شراء شيشة كاملة.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 76,98 * 134,71 ملم وزن المود 287,8 غرام الشحن USB C البطارية بطارية مدمجة بسعة 2400 مللي امبير سعة التانك 22 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

جهاز Lodestone LC Lite

شيشة Lodestone LC Lite .. بخار كثيف وسعة كبيرة

نجد في الجزء العلوي من شيشة Lodestone LC Lite، على اليمين شاشة لعرض مستوى البطارية، وزر تشغيل/إيقاف، وتحت الشاشة يوجد زر لضبط تدفق الهواء. عند ضبط هذا الزر على أدنى مستوى، يكون السحب أقل كثافة ولكنه لا يزال ضمن نمط الفيب المباشر. عند فتحه بالكامل، يكون السحب مفتوح جدًا ويحاكي تمامًا تجربة الشيشة التقليدية. يتيح هذا الضبط لكل مستخدم إيجاد نمط الفيب المفضل لديه.

على يسار الصورة، تتناسب قاعدة شيشة Lodestone LC Lite مع جميع انواع الشيشة التقليدية. ومصممة لتستوعب معظم أحجام الشيشة مع ضمان إحكام مثالي.

أسفل شيشة Lodestone LC Lite، توجد موصلات تسمح بالتوصيل الكهربائي بين الجزأين المتشابكين. التجميع بسيط؛ الأجزاء مغناطيسية. في جهاز LC 22، يوجد فتحتان كبيرتان لزجاجات السائل الإلكتروني. تحتوي كل فتحة على زجاجة سعة 10 مل من السائل الإلكتروني، وهي مُضمنة في طقم LC 22. يوجد بداخلها قطن مُشبع مسبقًا بـ 2 مل من نفس السائل الإلكتروني، جاهز للاستخدام الفوري عند الفتح.

تُعرض نسبة شحن البطارية المتبقية أعلى شيشة Lodestone LC Lite، وهي مُضاءة وتُقرأ فورًا دون الحاجة إلى الضغط على أي أزرار. كما يتميز هيكل الجهاز بتغيير لوني خفيف ومُضاء أثناء الاستخدام. تبلغ سعة البطارية 2400 مللي أمبير، مما يسمح بجلسات فيب طويلة تُحاكي تجربة استخدام الشيشة التقليدية.

تأتي شيشة Lodestone LC Lite مع زجاجتين من السائل الإلكتروني بنكهة “التفاحتين”، تحتوي كل منهما على 2 ملغ/مل من النيكوتين ونسبة 40% بروبيلين جليكول و 60% جلسرين نباتي.

من حيث تجربة الفيب، تعد شيشة Lodestone LC Lite منتجا ناجحًا. مع كويل 0.3 أوم وبقوة 38.5 واط، ستحصل على بخار كثيف وناعم. النكهات طبيعية تمامًا، لكنها ليست حلوة بشكل مفرط. النكهات دقيقة ومتوازنة.

مع توفر 10 نكهات، ستجد تشكيلة واسعة تناسب معظم المستخدمين.