تُقدّم شركة Bang أحدث ابتكاراتها في عالم الشيشة الإلكترونية، جهاز شيشة Ozo Hookah، وهو جهاز شيشة مدمج صُمّم بالتعاون مع اليوتيوبر البارز Onz Vape، أحد أبرز الأسماء المؤثرة في مجتمع الفيب العربي.

يجمع هذا الجهاز بين خبرة صناعية مميزة ورؤية الـ Onz الذي يفهم تمامًا ما يبحث عنه المستخدم، ليأتي بتصميم فائق الصغر وسهل الحمل، دون أي تنازل عن متعة تجربة الشيشة التقليدية.

شيشة Ozo Hookah… أداء كبير بحجم صغير

تُجسّد شيشة Ozo Hookah توازنًا ذكيًا بين بساطة أنظمة البودات المتطورة ومتعة الشيشة التقليدية التي اعتاد عليها المستخدمون، لكن دون تعقيد أو تجهيزات مرهقة. صُمّم هذا الجهاز ليقدّم تجربة غنية ومتكاملة بحجم مدمج يسهل حمله في أي وقت.

ومع سعة تصل إلى 30 مل من السائل الإلكتروني، يضمن استخدامًا طويلًا وتجربة مستقرة تلبي تطلعات المستخدمين الباحثين عن الأداء والراحة في آنٍ واحد.

المواصفات التقنية

ابعاد الجهاز 64,8 * 160 ملم وزن الجهاز 287,8 غرام الشحن USB C البطارية بطارية مدمجة بسعة 2400 مللي امبير سعة التانك 30 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

جهاز الشيشة

مبسم – Drip Tip

غطاء سيليكون

انبوب الشيشة

ستيكرات

دليل المستخدم

تجربة شيشة متكاملة دون أي تنازلات

يأتي تصميم شيشة Ozo Hookah بأسلوب عصري مدمج ينسجم بسهولة مع راحة اليد أو حتى مع حامل أكواب السيارة، ما يجعلها خيارًا عمليًا لمن يبحث عن شيشة محمولة بحجم مريح وسهل الاستخدام. ورغم هذا الطابع الحديث، تحافظ على جوهر التجربة التقليدية، حيث يتم ملء الخزان السفلي بالماء مع وجود مؤشر يحدد الحد الأقصى، ثم تعبئة خزان السائل الإلكتروني، لتبدأ الاستخدام مباشرة عبر السحب دون الحاجة إلى أي زر تشغيل، في تجربة بسيطة وسلسة.

شيشة Ozo Hookah مزوّدة بمنفذ USB-C في الجزء العلوي على الجانب، ما يتيح شحنًا سريعًا لبطارية مدمجة بسعة 2400 مللي أمبير. ورغم أن عمر البطارية قد لا يكون الأطول في فئته، إلا أن ذلك منطقي عند النظر إلى طبيعة الجهاز، فهو صغير الحجم وخفيف، ومن الصعب دمج بطارية أكبر دون التأثير على ميزة سهولة التنقل. فأن هذا النوع من الأجهزة صُمّم ليكون عمليًا أثناء التنقل، لا للاستخدام المطوّل في مكان ثابت، ما يحقق توازنًا واضحًا بين الأداء وسهولة الاستخدام. يمكن استخدام الجهاز أثناء الشحن دون التأثير على الأداء، ما يوفّر مرونة إضافية في الاستخدام.

في الجهة الخلفية العلوية من شيشة Ozo Hookah، يوجد فتحة مصممة لتكون حامل مخصص للخرطوم يسهّل عملية التركيب بشكل كبير، يكفي إدخال الخرطوم ليُثبت بإحكام دون أي تعقيد. كما أن تنسيق لون فوهة الشيشة مع لون الجهاز يضيف لمسة تصميم أنيقة تعكس اهتمامًا واضحًا بالتفاصيل.

نبقى في الجزء العلوي من شيشة Ozo Hookah، حيث نجد غطاء سيليكون عملي، تحته منفذ تعبئة السائل الإلكتروني ضمن خزان بسعة تصل إلى 30 مل، وهي سعة مريحة للاستخدام المطوّل. ووبجواره مباشرة فتحة تهوية تعمل كتدفق للهواء. يعتمد الجهاز على كويل داخلي عالي الجودة مصمم للاستخدام طويل الأمد. وفي حال تلف الكويل، يمكن استبدال الجزء العلوي بالكامل بسهولة تامة، دون الحاجة إلى أي خبرة تقنية، ما يجعل الصيانة سريعة وبسيطة.

العمر الافتراضي للكويل قد يصل إلى شهرين تقريبًا حسب نمط الاستخدام، مع اختلاف المدة بين المستخدمين (استخدام خفيف أو مكثف). يحتوي الجهاز على نظام أمان داخلي يمنع رجوع الماء إلى الكويل، عبر صمام سيليكون أحادي الاتجاه.

فيما يتعلق بالأداء، تقدّم شيشة Ozo Hookah تجربة استخدام متوازنة تجمع بين البساطة والكفاءة، ما يجعلها مناسبة حتى للمستخدمين الجدد دون الحاجة إلى إعدادات معقدة. فالجهاز سهل الاستخدام من اللحظة الأولى، بينما توفّر الشاشة الصغيرة لمسة عملية عبر عرض مستوى البطارية بشكل واضح ودقيق، دون عناصر غير ضرورية.

في الوقت نفسه، يتيح النظام التقليدي ملء الخزان السفلي بالماء حتى حد معيّن (مؤشر Max)، مع إمكانية تخصيص التجربة بإضافة الثلج أو حتى بعض المشروبات للحصول على إحساس مختلف، إلى جانب وجود نظام لتفريغ الهواء الزائد يحاكي وظيفة “الرفاص” في الشيشة التقليدية.

أما على مستوى النكهات، فتنجح شيشة Ozo Hookah في تقديم أداء يركّز على إبراز التفاصيل الدقيقة لكل سائل إلكتروني، بفضل توازن محسوب بين تدفق الهواء واستقرار عملية التبخير. تصل النكهة بشكل واضح ومتجانس دون فقدان في العمق، حتى مع الاستخدام المستمر، بينما تسمح السعة الكبيرة للخزان بتجربة ممتدة لنفس النكهة دون الحاجة إلى إعادة التعبئة المتكررة.

كما يقدّم الجهاز كثافة بخار ملحوظة دون التضحية بوضوح الطعم، حيث تظهر مكونات النكهة بشكل متدرّج، ما يمنح تجربة أقرب إلى الشيشة التقليدية ولكن بأسلوب أكثر ثباتًا وتحكمًا.