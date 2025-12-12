يُعدّ الحمل الفترة التي يُسبب فيها التدخين الضرر الأكبر والأسرع من نوعه. عقود من البحث لا تدع مجالاً للشك في أن استمرار التدخين يزيد من مخاطر الإجهاض، والولادة المبكرة، ومضاعفات المشيمة، وولادة جنين ميت، وضعف نمو الجنين. تتفق هيئات الصحة العامة في جميع أنحاء العالم على مبدأ أساسي واحد: أن أفضل نتيجة هي الامتناع التام عن التدخين. لكن الواقع أكثر تعقيدًا. تجد العديد من المدخنات الحوامل صعوبة بالغة في الإقلاع عن التدخين، حتى مع الدعم المتخصص. بالنسبة لهذه الفئة، لا يكمن السؤال في ما إذا كان النيكوتين مثاليًا، بل في ما إذا كانت بدائل النيكوتين الأكثر أمانًا، والتي تحتوي على مستويات أقل بكثير من المواد السامة مقارنةً بالسجائر، قد تُقلل من المخاطر بالنسبة لمن سيستمرون في التدخين لولاها.

دخلت منظمة ASH Scotland مؤخرًا في هذا النقاش بإصدار توجيهات جديدة للقابلات بشأن استخدام النيكوتين أثناء الحمل. تُصوّر الوثيقة العلاجات البديلة للنيكوتين المرخصة على أنها آمنة إلى حد كبير، لكنها تُصنّف منتجات النيكوتين الاستهلاكية – مثل السجائر الإلكترونية و أكياس النيكوتين – على أنها أكثر خطورة بشكل ملحوظ. وقد أثارت هذه التوجيهات انتقادات من خبراء الحد من الأضرار الذين يرون أنها تُثير مزيدًا من الارتباك بدلًا من التوضيح. يكمن قلقهم في أمرٍ واضح: إذا تم تصوير النيكوتين على أنه خطير في بعض السياقات وغير ضار في سياقات أخرى، فقد تجد المدخنات الحوامل صعوبة أكبر في اتخاذ خيارات مدروسة، وقد تعود بعضهن إلى التدخين، وهو الخيار الأكثر خطورة على الإطلاق.

نفس المادة ، لكن بقواعد مختلفة

يؤكد خبراء الحد من أضرار التبغ أن الهدف لا ينبغي أن يكون تشويه سمعة النيكوتين بشكل عام، بل تقليل الضرر قدر الإمكان، والتعامل مع النساء الحوامل (كما هو الحال مع جميع المدخنين) بتعاطف لا بإدانة.

ومن بين الادعاءات الرئيسية للوثيقة أن العلاجات البديلة للنيكوتين الصيدلانية يجب اعتبارها “أكثر أمانًا بكثير” من المنتجات الاستهلاكية. يعتمد هذا المنطق بشكل أقل على التركيب الكيميائي وأكثر على التصنيف التنظيمي. فالنيكوتين الموجود في اللصقات وأقراص الاستحلاب والعلكة هو نفس النيكوتين كيميائيًا في السجائر الإلكترونية أو أكياس النيكوتين، سواء كان مشتقًا من التبغ أو صناعيًا.

وتجادل منظمة ASH Scotland بأن الاختلاف يكمن في معايير النقاء والجرعة والرقابة الطبية. يجب أن تستوفي بدائل النيكوتين الصيدلانية معايير صارمة للشوائب، بينما وُجد أن بعض المنتجات الاستهلاكية – وخاصة بعض أكياس النيكوتين – تحتوي على آثار ضئيلة من النيتروزامينات الخاصة بالتبغ (TSNAs)، على الرغم من أن العديد من الشركات المصنعة الكبرى تستخدم أيضًا نيكوتين صيدلاني. ويشير النقاد إلى أن النقاء، على الرغم من أهميته، يختلف اختلافًا كبيرًا بين الفئتين ولا يمكن استخدامه كمبرر شامل لإعلان أن أحد الأشكال “أكثر أمانًا” من الآخر.

وتُعد الجرعة مسألة أساسية أخرى. فبدائل النيكوتين تُصنع عمدًا بتركيزات منخفضة وتُطلق النيكوتين ببطء. هذا يجعل الانتكاس إلى الإدمان صعبًا، ولكنه يُفسر أيضًا سبب ضعف أداء العلاج ببدائل النيكوتين في تجارب الإقلاع عن التدخين مقارنةً بالسجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين.

ويؤكد المختصون في الحد من أضرار التدخين أن الجرعة المنخفضة وحدها لا تضمن سلامة فائقة؛ فإذا لم تتم السيطرة على الرغبة الشديدة في التدخين وعاد المدخن إلى السجائر، يرتفع الخطر الفعلي بشكل كبير. ويقولون إن السؤال المناسب ليس ما إذا كان النيكوتين غير ضار – فلا توجد جهة صحية عامة تدعي ذلك – بل ما إذا كانت بعض منتجات النيكوتين تُشكل ضررًا أقل بكثير من التدخين، حتى أثناء الحمل. وتشير الأدلة الرسمية المتوفرة إلى ذلك.

أما التمييز الثالث الذي تُقدمه جمعية العمل ضد التدخين في اسكتلندا فهو تنظيمي: فالعلاج ببدائل النيكوتين مُعتمد من قِبل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية كدواء، بينما يخضع النيكوتين المُخصص للمستهلكين للتنظيم العام للمنتجات. ويتفق المدافعون عن حقوق المستهلكين على أن تشديد الرقابة على السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين سيفيد النساء الحوامل وعامة الناس. لكنهم يُحذرون من أن الاختلافات التنظيمية لا تعكس بالضرورة اختلافات في المخاطر الفسيولوجية. ويقولون إنه يُمكن وضع معايير أفضل دون المبالغة في تقدير مخاطر النيكوتين غير القابل للاحتراق.

الأدلة وسياق الحد من الأضرار

بالنسبة للمدخنات الحوامل اللاتي لا يستطعن ​​الإقلاع عن التدخين، يُؤكد الخبراء على أن أي تحول عن السجائر التقليدية يجب أن يكون تحت إشراف متخصصين في الرعاية الصحية وأن يستند إلى أفضل الأدلة المتاحة. وهذا الأخير يُعطي صورة أوضح عند مقارنة السجائر بالبدائل غير القابلة للاحتراق. تُظهر الدراسات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا باستمرار أن التحول من التدخين إلى العلاج ببدائل النيكوتين تحت إشراف طبي يُقلل من التعرض لأول أكسيد الكربون، ويُحسّن من وزن المواليد، ويُقلل من مضاعفات الحمل.

على الرغم من أن الأبحاث حول استخدام السجائر الإلكترونية أثناء الحمل محدودة، إلا أن الدراسات المتاحة حول المؤشرات الحيوية تُشير إلى أن مستخدمي السجائر الإلكترونية فقط لديهم تعرض أقل بكثير لمواد التبغ السامة مقارنةً بالمدخنين. حتى الهيئات التي تُبدي حذرًا تقليديًا تجاه النيكوتين، مثل الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، تُقرّ بأنه إذا لم تستطع المرأة الحامل الإقلاع عن التدخين، فإن العلاج ببدائل النيكوتين أفضل من الاستمرار في التدخين، وأن التدخين الإلكتروني “أقل ضررًا”، مع أنه يُفضّل تجنّبه قدر الإمكان.

فهم المخاطر الحقيقية لـ النيكوتين أثناء الحمل

لذا، تواجه رسائل الصحة العامة مهمة صعبة ولكنها بالغة الأهمية: وهي إيصال فكرة أنه على الرغم من عدم إمكانية تصنيف أي منتج من منتجات النيكوتين على أنه آمن أثناء الحمل، فإن نطاق المخاطر ليس متجانسًا. تُمثّل السجائر الطرف الأقصى، إذ تُسبّب آلاف المضاعفات التي يُمكن الوقاية منها قبل الولادة سنويًا. أما المنتجات غير القابلة للاحتراق فتقع في أسفل هذا النطاق، حيث يُعتبر العلاج الطبي ببدائل النيكوتين عادةً الخيار الأكثر أمانًا، لكن التدخين الإلكتروني وأكياس النيكوتين تُقدّم مزايا عملية أكثر من حيث الرضا ومنع الانتكاس (العودة الى التدخين). بالنسبة للمدخنات الحوامل غير القادرات على الإقلاع عن التدخين بالإرادة وحدها، تُشكّل هذه الاختلافات جوهر الأمر.

يؤكد خبراء الحد من أضرار التبغ أن الهدف النهائي لا ينبغي أن يكون تشويه سمعة النيكوتين بشكل عام، بل تقليل أضراره قدر الإمكان، والتعامل مع النساء الحوامل (كما هو الحال مع جميع المدخنين ومستخدمي المواد الأخرى) بتعاطف لا بإدانة. ويرى الخبراء أن السبيل الأمثل للمضي قدمًا هو الجمع بين تواصل أوضح، وتنظيم أكثر صرامة للمنتجات الاستهلاكية، ومواصلة البحث، والشفافية التامة بشأن المخاطر النسبية. وإلى أن تتمكن جميع المدخنات الحوامل من الإقلاع عن النيكوتين نهائيًا، فإن تقديم بدائل أكثر أمانًا لا يُعدّ تأييدًا لاستخدام النيكوتين، بل استراتيجية عملية للحد من الأضرار.