وجد فريق من الباحثين البريطانيين، ان السجائر الإلكترونية “أكثر فعالية وبشكل ملحوظ” من لصقات النيكوتين في الاقلاع عن التدخين.

تعود السجائر الإلكترونية لتثبت فاعليتها

على الرغم من أن وجود العديد من الدراسات والابحاث العلمية قد كشفت بالفعل أن السجائر الإلكترونية أكثر فعالية من بدائل النيكوتين الأخرى في مساعدة الناس على التوقف عن التدخين. إلا أنه لم تتم دراسة بعض المجموعات السكانية على وجه التحديد بعد. وبالاخص النساء الحوامل اللاتي يشعرن في كثير من الأحيان، خلال فترة حملهن، بالمعاناة في الاقلاع عن التدخين للحفاظ على صحة أطفالهن. بالإضافة إلى قصر المدة المخصصة للإقلاع عن التدخين بنجاح. فإن هذا التغيير القسري في حياتهم اليومية يأتي معه الكثير من الصعوبات، مما يزيد من تعقيد الوضع الصعب بالفعل.

قبل أيام قليلة، نشر فريق من الباحثين البريطانيين دراسة (1) في مجلة نيتشر الطبية. كان هدفها هو مقارنة فعالية السجائر الإلكترونية مع لصقات النيكوتين، في مجموعة مكونة من 1140 امرأة حامل. لأغراض هذا البحث، تم تقسيم المشاركين عشوائيًا إلى مجموعتين، استخدمت إحداهما لصقات النيكوتين والأخرى سجائر إلكترونية (نموذج One Kit يباع بواسطة UK Ecig Store).

وفي استنتاجاتهم، لاحظ الباحثون أن النتائج الأولية لم تظهر فرقًا ذا دلالة إحصائية. المجموعة التي استخدمت السجائر الإلكترونية كان معدل الإقلاع عن التدخين فيها 6.8% مقارنة بـ 4.4% للمجموعة التي استخدمت اللاصقات. ومع ذلك، أوضحوا أن بعض أعضاء المجموعة التي من المفترض أن تستخدم اللاصقات فقط، بدأوا أيضًا في استخدام السجائر الإلكترونية أثناء التجربة. وبإزالة هؤلاء الأعضاء من المعادلة، بقي معدل نجاح مجموعة السجائر الإلكترونية عند 6.8%. بينما انخفض معدل نجاح مجموعة التصحيح إلى 3.6%، مما خلق فرقًا كبيرًا.

بالإضافة إلى معدل النجاح في الإقلاع عن التدخين، نظر العلماء أيضًا في الاختلافات المحتملة في السلامة بين هذين المنتجين. بالنسبة للطفل الذي لم يولد بعد و للأم. وفي هذا الموضوع يشير الباحثون إلى أن النتائج كانت متشابهة في المجموعتين. باستثناء ما يتعلق بمشاكل الأطفال ناقصي الوزن، والتي كانت أقل تواترا في مجموعة السجائر الإلكترونية.

تعتبر هذه النتائج مهمة للغاية. حتى الآن، لم يكن أمام النساء الحوامل الراغبات في الإقلاع عن التدخين سوى حلين. لصقات النيكوتين، والتي أظهرت العديد من الدراسات معدل نجاح منخفض. خاصة وأن المرأة الحامل يتخلص جسمها من النيكوتين بسرعة أكبر من غيرها، وبالتالي تكون جرعة النيكوتين في اللصقات منخفضة للغاية بالنسبة لحالتها. ومادة البوبروبيون (يتم تسويقه تحت العلامات التجارية زيبان، ويلبوترين، بودبريون وأبلينزين). التي لم يتم إثبات فعاليته علميًا على الإطلاق. وبالتالي فإن السيجارة الإلكترونية تجعل من الممكن أن تقدم لهذه الفئة من السكان خيارًا ثالثًا، والذي سيكون أكثر فعالية من الخيارين المتاحين حتى الآن.

ويخلص العلماء إلى ما يلي:

“عندما تم استبعاد المشاركين الذين يستخدمون منتجات اخرى، كانت السجائر الإلكترونية أكثر فعالية بشكل ملحوظ من اللاصقات لجميع نتائج الاقلاع عن التدخين.”

المصدر :

(1) Hajek, P., Przulj, D., Pesola, F. et al. Electronic cigarettes versus nicotine patches for smoking cessation in pregnancy: a randomized controlled trial. Nat Med 28, 958–964 (2022). https://doi.org/10.1038/s41591-022-01808-0