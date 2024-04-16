معرض World Vape Show دبي 2024: التطور والتوسع في صناعة الفيب واطلاق المنتدى العالمي للسجائر الإلكترونية

تم إطلاق World Vape Show في سبتمبر 2021 وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث توسع إلى 6 معارض في 3 قارات وهو في تزايد مستمر. لقد أصبح المعرض أهم وأكبر حدث تجاري على مستوى العالم.

يعود جزء من النجاح إلى الشغف بالتغيير والدافع لتقديم شيء جديد ومختلف في كل مرة. هذه المرة، في دبي 2024، سنكشف النقاب عن ميزة جديدة أخرى: منتدى السجائر الإلكترونية العالمي. سيعقد منتدى السجائر العالمي العالمي في مكان مشترك مع World Vape Show Dubai، في قاعة مؤتمرات مخصصة منفصلة عن قاعة العرض، مما يجعلها في متناول جميع الحضور مع منح المتحدثين والمندوبين الخصوصية بعيدًا عن صخب المعرض .

سيكون البرنامج الذي يستمر لمدة 3 أيام مليئًا بساعات من المحتوى الأساسي الذي يتضمن كلمات أساسية وجلسات نقاش من كبار العلماء والأساتذة والخبراء الطبيين وقادة الصناعة الذين سيجتمعون في الفترة من 12 إلى 14 يونيو 2024، لمناقشة وتبادل الأفكار التي تصب في مستقبل الفيب.

يضم Global Vape Forum بكل فخر أكثر من 40 متحدثًا، وأكثر من 20 جلسة، وأكثر من 12 ساعة من المحتوى على مدار 3 أيام، وأكثر من 20 شركة مشاركة و3 متحدثين رئيسيين.

ستتاح للحاضرين الفرصة للاستماع إلى المتحدثين الرئيسيين المرموقين مثل محمد العقرباوي من شركة ANDS، الذين سيتناولون موضوعات محورية بما في ذلك اتجاهات الفيب والسجائر الالكترونية في الشرق الأوسط. وسيقوم كونستانتينوس فارسالينوس، ممثل كلية الصحة العامة في جامعة غرب أتيكا، بالتعمق في أحدث الأدلة والتطورات في مجال الفيب والحد من أضراره. وسيقوم ديريك ياش من شركة Global Health Strategies LLC باستكشاف كيف يمكن للتقنيات الجديدة وضع حد للعبء المتزايد للأمراض المرتبطة بالتبغ في الشرق الأوسط.

وسيساهم هؤلاء المتحدثون، إلى جانب شركات بارزة مثل BAT، وPhilip Morris International، وShenzhen Smoore Technology، وIEVA، وPublic Health UK، وECCC بخبراتهم وأفكارهم في مناقشات وجلسات المنتدى.

يسعدنا أن نكشف عن المنتدى العالمي الأول للفيب إلى جانب معرض الفيب العالمي المرموق في دبي”. “يمثل هذا المنتدى حدودًا جديدة في نشر المعرفة والتعاون داخل مجتمع الـvaping، مما يوفر للحاضرين فرصة لا مثيل لها للتعامل مع كبار الخبراء ونجوم الصناعة. جيك نيكسون، مدير الفعاليات في World Vape Show

سارة سالم سارتوني، ماجستير في العلوم في CPsychol Salim-Sartoni Associates Ltd (SSA) كان العرض التقديمي في WVS في دبي أحد أبرز الأحداث في عام 2023 . ومع وجود مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة في الصناعة وأصحاب المصلحة الدوليين في مجال الصحة العامة، كان المؤتمر منصة مثالية لتوصيل قاعدة الأدلة الأخيرة وتطورات السياسة في المملكة المتحدة هذا العام.

سيكون العرض التقديمي مليئًا بمراجعة أحدث إعلانات منع التدخين من المملكة المتحدة والتقدم المحرز في مخطط Swap to Stop في إنجلترا. نتطلع إلى التواصل معكم في دبي لحضور WVS 2024!”

مرة أخرى، إنه لمن دواعي سروري أن نتشارك مع معرض السجائر العالمي لهذا العام في دبي. لقد كانت ANDS حاضرة في جميع مؤتمرات WVS السابقة، ونحن فخورون هذا العام بكوننا الراعي الحصري للمنتدى العالمي الأول من نوعه. يمثل المنتدى فرصة للالتقاء ومناقشة الحد من الأضرار والتحديثات العلمية، وتوفير نظرة عامة حول كيفية مساعدة هذه المنتجات المدخنين البالغين على الإقلاع عن تدخين السجائر التقليدية. محمد العقرباوي، ANDS

انضم إلينا في World Vape Show Global Vape Forum في مركز دبي التجاري العالمي يومي 12 و14 يونيو 2024 لمعرفة المزيد عن الحقائق والأرقام حول كيفية تطور نهج الحد من الضرر في جميع أنحاء العالم.

نود أن ندعوك للانضمام إلينا يومي 12 و14 في مركز دبي التجاري العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة. اطلب تصريحك الصحفي باستخدام الرمز: WVSDUBS24MEDIA

قم بالتسجيل المسبق عبر الإنترنت على www.worldvapeshow.com

حول المنتدى العالمي للفيب:

Worldvapeshow.com/dubai/global-vape-forum

منتدى السجائر الإلكترونية العالمي هو برنامج مدته ثلاثة أيام يتضمن خطابات رئيسية وحلقات نقاش يقودها علماء وأساتذة ومتخصصون طبيون من الدرجة الأولى وشخصيات مؤثرة في صناعة السجائر الإلكترونية. يقام هذا الحدث الرائد في موقع مشترك مع World Vape Show Dubai 2024، ويوفر للحاضرين رؤى حصرية وفرص للتواصل في قاعة مؤتمرات مخصصة منفصلة عن قاعات المعرض.

حول معرض الفيب العالمي:

Worldvapeshow.com

يعد World Vape Show أكبر وأهم معرض للسجائر الإلكترونية B2B في العالم، حيث يجذب قادة الصناعة والمبتكرين والمتحمسين من جميع أنحاء العالم. مع التركيز على عرض أحدث المنتجات والتقنيات والاتجاهات في صناعة الفيب، يعد معرض الفيب العالمي بمثابة حافز للابتكار والتعاون.