تميزت سلسلة Centaurus التي تقدمها شركة Lost Vape بالجودة والتصميم البسيط. جهاز المود الخاص بـ طقم Centaurus M100 هو نموذج مصغر من مود Centaurus M200، لكنه يعمل ببطارية واحدة من نوع 18650. مزود بـ تانك Clearomizer الجديد، Coo Sub Ohm، المصمم للفيب المباشر وإنتاج كمية بخار كبيرة.

طقم Centaurus M100 .. نسخة مصغرة عن

يعد طقم Centaurus M100 نسخة مصغرة من M200 التي تعتبر الأكثر مبيعًا للعلامة التجارية، وتتميز بشعار سلسلة Centaur الشهير وزر التشغيل الدوار الشهير. طقم بحجم أصغر ووزن أقل يستهدف جمهورًا أوسع، بما في ذلك المبتدئين.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 92 * 34 * 26 ملم وزن المود 109 غرام الشحن USB-C البطارية 18650 الطاقة القصوى 100 واط اوضاع الفيب واط ابعاد التانك 23 * 44 ملم سعة التانك 5 مل وزن التانك 40 غرام نطاق الاستخدام من 40 الى 80 واط نظام اعادة التعبئة من الاعلى

محتويات العلبة :

جهاز المود

تانك – Clearomiseur

سلك USB-C

كويلات

خزان احتياطي

دليل المستخدم

تانك Clearomizer جديد

مع حجم طقم Centaurus M100 الصغير، كان من الضروري تقديم تانك Clearomizer جديد يتكيف مع حجم الجهاز (أقصى قطر يعمل مع M100 هو 26 ملم). يأتي الطقم الجديد مع تانك Sub Coo Clearomizer، بقطر 23 ملم عند القاعدة، والذي يناسب هذه المجموعة تمامًا.

ومع ذلك، فإن التصميم الأنيق لهذا التانك يعكس الجودة التي تقدمها Lost Vape عادة. يتم التحكم بتدفق الهواء ببساطة وفاعلية عن طريق تدوير الحلقة المخرشة في الجزء السفلي من الخزان. لا تترك الفتحات الكبيرة أي مجال للشك حول نوعية الفيب التي يقدمها Sub Coo، والتي هي بالتأكيد الفيب المباشر (DL).

يستوعب الجزء العلوي للتانك مبسم بتنسيق 810 بقطر خارجي يبلغ 14 ملم وقناة داخلية مقاس 6 ملم. التصميم مدروس جيدًا، حيث يمنع تراكم او تكثف قطرات السائل داخله، وهي نقطة جيدة جدًا!

إن التدوير الانسيابي للغاية للغطاء العلوي لتانك Sub Coo Clearomizer يتيح الوصول إلى فتحات التعبئة الكبيرة والعملية بكل سهولة.

الخزان مصنوع من زجاج البايركس، وهو سميك ومتين للغاية. تكون سعة الخزان الأول 4 مل، يتم توفير خزان احتياطي في العلبة أكبر قليلاً، مما يرفع السعة إلى 5 مل.

يتم تثبيت الجزء السفلي من تانك Sub Coo Clearomizer، الذي يحتوي على حلقة ضبط الهواء، في قاعدة التانك، ومن خلال فك هذا الجزء يتم الوصول إلى الكويل القابل للتبديل.

تتم إزالة الكويل واستبداله بأخر بكل ببساطة عن طريق السحب المباشر، ويمكن تنظيف الجزء السفلي للحصول على تجربة فيب ممتازة في كل مرة.

يتم توفير اثنان من الكويلات نوع “UB MAX” في المجموعة:

UB MAX X5 (0.2 أوم) مخصص للفيب المباشر المفتوح بين 60 و80 واط

UB MAX X4 (0.3 أوم) مخصص للفيب المباشر بين 40 و60 واط

على الرغم من إنتاج البخار الكثيف، نلاحظ مع ذلك استعادة ممتازة للنكهات، خاصة مع السوائل ذات نكهات الفواكه. تدعم كويلات UB Max السوائل ذات الكثافة العالية بسهولة (حتى 70% VG).

مود Centaurus M100 .. جهاز رائع

مود Centaurus M100 جهاز أنيق للغاية. يترك الجسم المعدني والألواح القابلة للإزالة والتصميم الهندسي البسيط انطباعًا بالجودة في اليد. هذه النسخة ذات البطارية الواحدة بتنسيق 18650، أخف وزنًا، هي بلا شك أكثر راحة من سابقتها، خاصة للمستخدمين الذين يفضلون الاجهزة الصغيرة!

يتيح زر التشغيل الدوار، وهو ما يميز سلسلة Centaurus M، الوصول إلى جميع وظائف الجهاز والتنقل بين جميع الاعدادات بحركة بسيطة. تشير اضاءة LED إلى مستوى البطارية باستخدام الرمز اللوني.

تسمح لك ثلاث ضغطات سريعة بقفل إعداد الطاقة عن طريق تدوير الزر مع الحفاظ على استخدام زر عند الفيب، مما يجنبك تغيير الإعدادات عن غير قصد أثناء الاستخدام.

تعتبر سهولة الاستخدام هذه هي الميزة الرئيسية لـ مود Centaurus M100 وتساهم بشكل كبير في توفير بيئة عمل ممتعة للغاية لهذه المجموعة، وخاصة للمبتدئين.

الأمر الوحيد الذي يجب ملاحظته هو أنه بالنسبة لنطاق الطاقة المستخدم مع الكويلات ونمط الفيب المباشر DL، كان من الحكمة اختيار بطارية واحدة، ولكن بتنسيق 21700 للحصول على فترة تشغيل أطول. ولكن الوزن سيكون أكبر بالتأكيد. نفهم تماما، إنه خيار قامت به Lost Vape لتقديم جهاز بسيط وخفيف الوزن على حساب عمر البطارية.

يحتوي مود Centaurus M100 على شاشة ملونة كبيرة في المقدمة، ويتم عرض الطاقة بوضوح في المنتصف وجميع المعلومات الأساسية. قد تكون مساحة العرض صغيرة، حيث تكون الأحرف والأرقام صغيرة بعض الشيء.

يتوفر وضعان مختلفان للاستخدام، وضع قياسي للاستخدام المخصص مع تانك Sub Coo Clearomizer ووضع DIY مخصص للاستخدام مع التانكات القابلة لإعادة البناء. في الواقع، يبدو أنه لا يوجد فرق بين الاثنين عند الاستخدام…

يمكن الوصول إلى حجرة البطارية عن طريق إزالة لوحة معدنية، مثبتة بقطع من المغناطيس القوي! الاقطاب الموجبة والسالبة منقوشة بكل وضوح، كما أن إدخال/إزالة البطارية أمر سهل للغاية. لاحظ أن الألواح المغناطيسية موجودة على الجانبين، الأمر الذي يوفر امكانية تثبيت الواح اخرى بالألوان مختلفة.

يحتوي طقم Centaurus M100 على زر إيقاف تشغيل فعلي في المقدمة، وهو أمر لا نراه بكثرة في الأجهزة الحالية، وجود القفل عملي للغاية خاصة أثناء التنقل أو عند وضع الجهاز في الجيب او الحقيبة.

يوجد منفذ USB-C في الجزء الأمامي من طقم Centaurus M100 يوفر امكانية إعادة الشحن السريع، ولكن من أجل الحفاظ على البطارية، نوصي بإعادة شحنها باستخدام شاحن خارجي مخصص.