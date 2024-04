تعرضت منظمة الصحة العالمية لانتقادات شديدة الليلة الماضية بعد أن نشرت على صفحتها في منصة X (تويتر سابقا) تدعي فيها أن السجائر الإلكترونية يمكن أن يؤدي إلى نوبة صرع خلال ساعات.

Vaping increases your risk of seizures, typically within 24 hours of doing it.

Don’t let #vaping harm your health. pic.twitter.com/am1A7RxaXl

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 8, 2024