على مرّ التاريخ، نادرًا ما كانت التطورات الكبرى في مجال الصحة العامة تُحرز تقدمًا دون معارضة. فمن أنظمة المياه النظيفة إلى قوانين سلامة الغذاء، والتطعيمات، وحماية جودة الهواء، واجهت الإصلاحات القائمة على الأدلة مقاومةً أيديولوجيةً مُستمرة. ويندرج الصراع الحديث حول الحد من أضرار التبغ في هذا السياق تمامًا. فبينما تُحقق البدائل الأكثر أمانًا للتدخين بعضًا من أكثر المكاسب الصحية الواعدة على مستوى السكان منذ عقود، فإنها تواجه مقاومةً شرسة، وأحيانًا غير منطقية، من جماعات تُصرّ – على الرغم من وجود أدلة دامغة تُثبت عكس ذلك – على أن الحظر وحده هو السبيل الوحيد المقبول.

وتستمر هذه المقاومة رغم أن العلماء يدركون منذ زمنٍ طويل الحقيقة الجوهرية التي ينبغي أن تُوجّه سياسات التبغ: فالناس يُدخنون من أجل النيكوتين، لكنهم يموتون بسبب استنشاق الدخان. أوضح البروفيسور مايكل راسل هذا الأمر في سبعينيات القرن الماضي، إلا أن عقودًا مرت قبل أن تتوافر التكنولوجيا اللازمة لفصل النيكوتين عن الاحتراق بشكل فعّال. وعندما طوّر المبتكرون أخيرًا خيارات أنظف لتوصيل النيكوتين – أولًا من خلال منتجات بدائل النيكوتين، ولاحقًا من خلال تقنيات التبغ المُسخّن، وفي النهاية عبر السجائر الإلكترونية الحديثة – لم يكن رد فعل العديد من مؤسسات الصحة العامة سوى الشك وليس الدعم.

كثيرًا ما رُحب بالأساليب الجديدة الهادفة إلى الحد من الضرر على أنها تهديدات بدلًا من فرص. سُحبت نماذج أولية للتبغ المُسخّن مثل Premier وEclipse بعد حملات عدائية. وواجهت منتجات Snus والمنتجات الخالية من الدخان حظرًا و عوائق تنظيمية. حتى أكياس النيكوتين والمنتجات الفموية منخفضة المخاطر، المستخدمة الآن على نطاق واسع، رُفضت باعتبارها خطرة. وبحلول الوقت الذي ظهر فيه التدخين الإلكتروني كبديل قابل للتطوير وقادر على منافسة السجائر مباشرةً، كانت خطوط المعركة السياسية قد رُسمت بالفعل.

الأيديولوجيات تُعيق التقدم في مجال الإقلاع عن التدخين.

ومما يُفاقم هذه المقاومة فشلٌ مُستمرٌ في التواصل بدقة بشأن المخاطر. لا تزال العديد من الهيئات الصحية تُناقش النيكوتين والتبغ على أنهما مُترادفان، مما يخدع العامة حول النيكوتين. على الرغم من كونه مُسببًا للإدمان، لكنه ليس سببًا للأمراض المُرتبطة بالتدخين. في العديد من الدول، يُعدّ إعلام المُستهلكين بأن مُنتج النيكوتين غير القابل للاحتراق أقل ضررًا من التدخين مُخالفًا للقانون. في الواقع، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف الحادي عشر (COP11)، بدلًا من إعطاء الأولوية للاستراتيجيات القائمة على الأدلة، تفاخرت العديد من الحكومات بفرض المزيد من القيود على مُنتجات النيكوتين الأقل خطورة، مُتجاهلةً عواقبها الواقعية.

ونتيجةً لهذه القوى الأيديولوجية، يزداد ارتباك المُستهلكين حول الحقيقة. نادرًا ما يلجأ السكان المُهمّشون إلى منتجات أكثر أمانًا، خاصةً عندما يُعزز صانعو السياسات هذا الارتباك من خلال الحظر أو الضرائب أو قصص الرعب المُبالغ فيها. تصطدم هذه المقاربات الآن بموجة جديدة من البيانات العالمية التي تُظهر أمرًا غير مسبوق: مع تزايد سهولة الوصول إلى البدائل الآمنة، وخاصةً للشباب، ينهار التدخين.

الدانمارك : البيانات التي قلبت المشهد

تُقدم الدنمارك أحد أحدث الأمثلة على هذا التحول. فقد استطلعت دراسة UngMap 2025 الصادرة حديثًا عن جامعة آرهوس آراء أكثر من 2100 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عامًا، وكشفت عن تحول تاريخي. فقد انخفض معدل التدخين اليومي بين الشباب إلى 2.7% فقط، وهو انخفاض مذهل مقارنةً بـ 15.4% في عام 2014. انخفض التدخين بين الشباب بنسبة 34% خلال ثلاث سنوات فقط، من 26.4% إلى 17.3%.

وانعكاسًا لما يحدث في دول الشمال الأوروبي المجاورة، فإن هذه الانخفاضات لا تحدث بمعزل عن غيرها؛ بل تحدث بالتزامن مع زيادة في استخدام النيكوتين غير القابل للاحتراق. بين عامي 2022 و2025، ارتفع استخدام الشباب للمنتجات الخالية من الدخان من 23.6% إلى 26.3%. ويتصدر السنوس – او اكياس النيكوتين الآن هذه البدائل، مع ازدياد شعبية أجهزة الاستنشاق وأجهزة الفيب. أفاد المراهقون الأصغر سنًا، وخاصةً من تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا، باستخدام ملحوظ لأجهزة الاستنشاق (13.9%) وأجهزة الفيب (8.8%)، بينما أظهر الشباب الأكبر سنًا استخدامًا أكثر توازنًا لمختلف أنواع المنتجات. يميل الرجال إلى تفضيل السنوس – او اكياس النيكوتين، بينما تستخدم النساء أجهزة الفيب التقليدية أو تلك التي تُستعمل لمرة واحدة بشكل أكثر تكرارًا.

الدول الاسكندنافية تقود الطريق

يتجه الشباب، الذين كان من الممكن أن يكونوا اليوم من المدخنين، إلى المنتجات غير القابلة للاحتراق – وهو النمط الذي شوهد تحديدًا في السويد والنرويج وأيسلندا، وبشكل متزايد في المملكة المتحدة.

يفسر باحثو الصحة العامة هذه الاتجاهات ليس على أنها تزايد في إدمان النيكوتين، بل كأثر استبدال واضح. ويؤكد التقرير الإقليمي لمركز الرعاية الاجتماعية لعام 2025 أن هذا التحول يحدث في جميع أنحاء الدول الاسكندنافية: إذ يتراجع تدخين الشباب بشكل أسرع حيثما يكون النيكوتين غير القابل للاحتراق متاحًا بسهولة.

يتماشى هذا النمط أيضًا مع تقرير “عادات التدخين 2024” الصادر عن هيئة الصحة الدنماركية، والذي وثّق زيادة استخدام السجائر الإلكترونية والنيكوتين الفموي بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا. في حين أن هذه الاتجاهات تُثير، على نحوٍ مفهوم، مخاوف الجهات التنظيمية التي تُركز على وصول الشباب إلى النيكوتين، إلا أن آثارها الأوسع على الصحة العامة عميقة. فعندما ينتقل استخدام النيكوتين من الأشكال القابلة للاحتراق إلى الأشكال غير القابلة للاحتراق، تنخفض الأمراض بشكل كبير. ولهذا السبب، تُسجل السويد – بفضل السنوس – او اكياس النيكوتين – أدنى معدلات التدخين والوفيات المرتبطة بالتبغ في أوروبا.

وفي الوقت نفسه، تلعب اللوائح التنظيمية الصحيحة دورًا رئيسيًا في تحديد سرعة واتجاه هذا التحول. فقد شدّدت الدنمارك القيود المتعلقة بالعمر، وزادت من تنفيذها على المتاجر، وحدّت من الإعلانات. ويبدو أن هذه الإجراءات جعلت شراء الشباب للسجائر أكثر صعوبة، مما دعم الاتجاه لانخفاض التدخين. لكن تنفيذ القوانين لا يزال متفاوتًا فيما يتعلق بالسجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد. فعلى الرغم من القيود، أفاد حوالي 8% من الشباب البالغين باستخدامهم للسجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، مما يُظهر أن مجرد حظر المنتجات أو الحد منها نادرًا ما يُلغيها. بل إن القيود سيئة التصميم غالبًا ما تُنشئ أسواقًا غير مشروعة، حيث يستحيل تنظيم سلامة المنتجات والمبيعات المسؤولة.

وتُحاكي هذه الديناميكية تجارب دول مثل أستراليا، حيث فشلت سياسات مكافحة التدخين الإلكتروني الصارمة في الحد من وصول الشباب إليها، ونجحت في فشل الإقلاع عن التدخين. في مثل هذه البلدان، انخفضت ثقة الجمهور في التدخين الإلكتروني بشكل حاد بسبب المعلومات المضللة، والتغطية الإعلامية المبالغ فيها، والرسائل الحكومية المتناقضة. ونتيجة لذلك، قلّ عدد المدخنين الذين يتحولون إلى الفيب، وعاد بعضهم الى التدخين – وهي نتيجة متوقعة تمامًا عندما يتم تشويه صورة المنتجات الأكثر أمانًا بينما تظل السجائر قانونية ورخيصة ومنتشرة في كل مكان.

مفهوم الحد من أضرار التبغ يتفوق مجددًا

يُقدم المثال الدنماركي توازنًا لهذه الأخطاء. عندما يُركز صانعو السياسات على الحد من الضرر بدلًا من القضاء على النيكوتين، تكون نتائج الصحة العامة ايجابية حيث ينخفض ​​معدل تدخين الشباب بشكل حاد. وينتقل المدخنون البالغون إلى بدائل أقل ضررًا. ويواجه جميع السكان مخاطر أقل.

ترسم نتائج UngMap 2025 – إلى جانب بيانات اتجاهات دول الشمال الأوروبي والمسوحات الوطنية الدنماركية السابقة – صورةً متسقة: استخدام النيكوتين لا يختفي، لكن شكله يتغير. الاحتراق يتلاشى. البدائل غير القابلة للاحتراق آخذة في الارتفاع. ويحدث التحول بشكل أسرع عندما تتوافق السياسات والابتكار والمعلومات الدقيقة.

بالنسبة لمناصري الحد من أضرار التبغ، الرسالة واضحة. يعتمد التقدم على تبني الواقعية بدلًا من الأيديولوجية، ودعم البدائل الأكثر أمانًا بدلًا من حظرها، وتصحيح المعلومات المغلوطة بدلًا من تضخيم الخوف. عندما تُتاح للشباب إمكانية الوصول إلى منتجات أقل خطورة، يختارونها بأغلبية ساحقة على السجائر. وعندما يُدعم المدخنون البالغون بدلًا من محاربتهم، فإنهم يُحققون تحولات تُنقذ حياتهم. في النهاية، تُؤكد البيانات الدنماركية هدف الحد من أضرار التبغ: إذا أراد المجتمع القضاء على التدخين، فإن الطريق إلى الأمام ليس الحظر أو الذعر، بل البدائل الأقل ضررا.