بود Xlim SQ Pro 2 بهذا الإصدار الخاص هو ثمرة تعاون بين الشركة المصنعة Oxva وصانع المحتوى الشهير Onz Vape. عندما تضافرت جهود خبيرين، نتج عن ذلك جهاز فريد بلمسات عربية وبجودة تصنيع لا تشوبها شائبة. جهاز بود سهل الاستخدام ويقدم النكهات بشكل مثالي.

بود Xlim SQ Pro 2 .. يتكلم عربي

بود Xlim SQ Pro 2 الإصدار الخاص هو طراز مصمم للسوق العربية. ركز Onz Vape اليوتيوبر الشهير على تقديم منتج يتميز بجودة تصنيع ممتازة وسهولة استخدام. يوفر البود نمطين مختلفين من الفيب لتلبية معظم احتياجات المستخدمين.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 93,4 * 48 * 20,1 ملم وزن البود 114 غرام الشحن USB-C البطارية 1600 مللي أمبير سعة التانك 2 مل نطاق الاستخدام من 5 الى 30 واط

محتويات العلبة :

البود

الخراطيش

سلك USB-C

اكسسوارات

دليل المستخدم

جهاز بود عالي الجودة

يوجد على جانب الجهاز منفذ USB-C للشحن السريع للبطارية المدمجة بسعة 1600 ميللي أمبير/ساعة. عمر البطارية مريح بالنظر إلى حجم الجهاز.

بجانبه مباشرة، يوجد منزلق يسمح لك بضبط تدفق الهواء الذي يبرد الملف. يتيح لك هذا الجهاز نوعين مختلفين من السحب حسب تفضيلاتك الشخصية. يمكنك التبديل بين استنشاق غير مباشر ضيق واستنشاق مباشر مقيد.

على الجانب الآخر، زر دائري يتيح لك اختيار القوائم المختلفة وتأكيد اختياراتك. وبجانبه، توجد مساحة لحزام أمان مرفق في العلبة.

يتوفر الجهاز بلونين: أسود و بني مع ذهبي. على الجزء الأمامي من الجهاز، نرى تحت الشاشة مباشرة عبارة OZO EDITION والتي تدل على تعاون شركة Oxva مع Onz Vape.

على الجزء الخلفي، تُزين العديد من الأحرف العربية الجهاز بالكامل، مما يمنحه طابعًا فريدًا وترمز هذه الحروف لجملة “اطفيها وارميها / عبيها واديها” الشهيرة والتي يستخدمها Onz Vape في جميع فديوهاته. جهاز أنيق وعصري للغاية وقد ابدع بتصميمه Onz Vape.

الشاشة ملونة وتعمل باللمس. دائرية الشكل، مما يسهل الوصول إلى قوائم الإعدادات المختلفة. يمكنك اختيار الطاقة من 5 إلى 30 واط عبر قائمة الواط المتغيرة. كما يتوفر وضع توفير الطاقة. يمكنك تخصيص الشاشة واختيار واجهة الثيم من ضمن مجموعة متنوعة من الخيارات.

توفر الشاشة جميع المعلومات الأساسية، سهلة القراءة، ومُتقنة الصنع. ومن المزايا الإضافية، أن البود يوفر جميع المعلومات باللغة العربية. هذه ميزة ممتازة، وتعتبر نادرة في سوق الفيب.

يتم انتاج البخار بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق او السحب فقط. لم نلاحظ أي تأخير بين بدء السحب وإنتاج البخار فهو يقدم استجابة سريعة للغاية.

يأتي البود مع خرطوشتين، سعة كل منهما 2 مل. يمكن استخدام خرطوشة Xlim Top Fill بمقاومة 0.8 أوم من 12 إلى 16 واط في نمط الفيب غير المباشر والخرطوشة الثانية لها نفس المقاومة. البود متوافق مع خراطيش 0.4/0.6/0.8 و1.2 أوم. وجدنا أن اختيار كويل 0.8 أوم ذكي للغاية، لأنه من خلال ضبط تدفق الهواء، يُمكن تحقيق نمط فيب مباشر محدود للغاية و فيب غير مباشر محكم. الخرطوشة فعالة جدًا لا تستهلك الكثير من الطاقة.

يقدم بود Xlim SQ Pro 2 النكهات بشكل مثالي، كما عودتنا Oxva. جهاز يوفر أداء دقيق وموثوق، ومُناسب تمامًا لمختلف النكهات. تصميم يقدم الطابع العربي بشكل رائع فهو بأختصار تحفة فنية، اما الاداء فهو مثالي.