بود Nexi Pro هو جهاز ضمن مجموعة Nexi ويتميز بعمر بطارية طويل جدًا. سهل الاستخدام، لا يتطلب أي إعدادات، ويسمح بنمط فيب غير مباشر محدود. يتكون من جهاز بود و شاحن محمول، منتج فعال جدا.

أكثر متانة من قبل

بود Nexi Pro هذه المرة أكبر حجمًا وأكثر جاذبية من الاصدارات السابقة في عائلة Nexi. مع عمر بطارية إجمالي يبلغ 2000 مللي أمبير/ساعة، يتميز Nexi Pro بقوة أداء عالية. كما أنه يتميز بأنه لا يأتي بخراطيش معبئة مسبقًا. أكثر ما يميز اجهزة عائلة Nexi: البساطة، الفعالية، وكونها عملية.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 103,8 * 22,5 * 35,5 ملم وزن البود 87,5 غرام الشحن USB-C البطارية 2000 مللي أمبير سعة التانك 2 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

شاحن محمول

سلك USB-C

دليل المستخدم

بود Nexi Pro .. عمر بطارية طويل جدًا

يتكون بود Nexi Pro من جزأين: جهاز البود و الشاحن الخارجي. البود مع الشاحن متناسق سواء في الشحن و/أو النقل. ويتم تثبيته في مكانه دون أي عناء. بالإضافة إلى إعادة شحن البود، يحمي الشاحن الجهاز من الأوساخ أثناء النقل. لا حاجة لأي إعدادات مع بود Nexi Pro. ما عليك سوى ملء البود بالسائل الإلكتروني والبدء بالفيب. يتم إنتاج البخار بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق.

سواءً كنت تستخدم الشاحن المحمول أو البود، يمكن شحن كل عنصر على حدة. هذه ميزة إضافية لا تُقيد المستخدم، حيث يُمكنك ببساطة استخدام البود أو توصيله بالشاحن المحمول.

يمتلك بود Nexi Pro ميزة الفيب أثناء الشحن. مجهز البود ببطارية مدمجة سعة 350 مللي أمبير/ساعة. بالاضافة الى ذلك، يوفر الشاحن المحمول عمر بطارية أطول بكثير حيث تبلغ سعته 1650 مللي أمبير/ساعة، ليصل إجمالي السعة إلى 2000 مللي أمبير/ساعة. عمر بطارية مريح للغاية، يسمح لك بالفيب طوال اليوم دون القلق بشأن الشحن المتبقي.

يوجد في قاعدة الشاحن المحمول شاشة وزر.عند الضغط على الزر يُشير إلى نسبة شحن المتبقية. سطوع الشاشة ممتاز وسهل القراءة.

يأتي الجهاز مع خرطوشة بسعة 2 مل ومقاومة 1,2 أوم. يوفر بود Nexi Pro فيب غير مباشر محكم، يُشبه سحبة سيجارة التبغ. استهلاكه للطاقة معقول جدًا. تتيح المجموعة (البود و الشاحن المحمول) جلسات فيب طويلة جدًا دون القلق بشأن عمر البطارية.

الخراطيش ذات نظام مغلق (الكويل جزر من الخرطوشة). عندما تبدأ النكهات بالتدهور، يجب استبدال الخرطوشة بالكامل. الفيب دقيق، والسحب محكم. النكهات ممتازة مع جميع انواع ونكهات السوائل الإلكترونية.