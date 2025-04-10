هل جربت من قبل التوقف عن التدخين باستخدام السجائر الإلكترونية، لكن ذلك لم ينجح؟ هل ترغب في إعطاء فرصة ثانية للسجائر الإلكترونية؟ إذاً، دعونا نرى معًا كيف يمكننا تعزيز فرص نجاحك!
أساسيات الإقلاع عن التدخين بـ السجائر الإلكترونية
هل حاولت التوقف عن التدخين سابقاً باستخدام السجائر الإلكترونية، لكن فشل الامر معك؟ ربما حان الوقت للبدء من جديد ومراجعة أساسيات الإقلاع عن التدخين باستخدام السجائر الإلكترونية. فبالرغم من أن السجائر الإلكترونية هي الأداة الأكثر فعالية للإقلاع عن التدخين في السوق، إلا أن هناك بعض النصائح الصغيرة التي يجب اتباعها لضمان تحقيق ذلك النجاح. دعونا نراجع أهم هذه النصائح.
الإرادة هي الأساس
على الرغم من أن مزايا السجائر الإلكترونية مقارنة ببدائل النيكوتين الأخرى عديدة، إلا إن النقطة الرئيسية في الإقلاع عن التدخين بشكل ناجح هي الإرادة.
هل ترغب فعلاً في التوقف عن التدخين؟ هل أنت مستعد لفعل ما يلزم لتحقيق ذلك؟ كل هذه أسئلة من المهم الإجابة عليها في إطار عملية الإقلاع عن التدخين بشكل فعال. فحتى وإن كانت السجائر الإلكترونية تساعد على الإقلاع عن التدخين بشكل أسهل بكثير مقارنة باللصقات وعلكة النيكوتين، إلا أنها تبقى أداة للإقلاع عن التدخين تتطلب من مستخدمها إرادة حقيقية للنجاح.
مع السجائر الإلكترونية افعل ما يسعدك!
هل قررت بشكل حازم التوقف عن التدخين باستخدام السجائر الإلكترونية؟ تهانينا! الآن، دعونا نرى معًا كيف يمكننا “تسهيل الأمر” عليك.
لتحقيق ذلك، الاستفادة من هذه المرحلة الانتقالية للاستمتاع بها! لذا، عندما تذهب إلى متجر السجائر الإلكترونية لشراء سيجارتك الإلكترونية، لا تركز على التكلفة! فهذا الجهاز الذي ستختاره سيصبح رفيقك اليومي طوال الشهور وربما السنوات القادمة. فيجب ان يكون افضل ما يمكن!
اختر أحد الاجهزة المخصصة للمبتدئين، ولكن الأهم من ذلك، اختر جهازا يعجبك، كي تستمتع باستخدامه. لذلك، لا يجب أن تتردد في إنفاق الثمن اللازم على معدات الفيب الخاصة بك. ولا تنسى هدفك بعدم العودة إلى السجائر بعد الآن!
اختر نكهة الفيب بعناية
حصلت على جهازك الجديد في يدك ولا تستطيع مقاومة الرغبة في تجربته؟ إذاً حان الآن وقت اختيار أول نكهة لسيجارتك الالكترونية.
على الرغم من أنه يمكن شراء المستلزمات عبر الإنترنت، إلا أن اختيار النكهات يفضل أن يتم بالضرورة في المتجر. فاختيار سائل الفيب عند بدء استخدام السجائر الإلكترونية يبدأ أولاً وقبل كل شيء بتجربته. لا تخف من طلب تجربة عدة منتجات، في المتاجر يمكنك فعل هذا! هم موجودون لمساعدتك في الإقلاع عن التدخين، وإرشادك في هذه المغامرة.
هل تحتاج إلى تجربة 10 نكهات مختلفة لتجد ماتريد؟ إذاً جربها! يجب أن تجد النكهة التي تناسبك. على المستوى الشخصي، عندما بدأت في استخدام السجائر الإلكترونية، استغرق الأمر مني حوالي ساعة من التجارب المختلفة قبل أن أجد النكهة التي جعلتني أترك السجائر. خذ وقتك، كما فعلت عند اختيار جهاز الفيب، يجب أن يعجبك السائل أيضًا، بما يكفي لكي تشعر بالرضا وتشعر بالرغبة في التدخين.
بالإضافة إلى النكهة، يجب أيضًا أختيار مستوى النيكوتين المناسب لك. إحدى الأخطاء التي يرتكبها المستخدمون الجدد هي محاولة اختيار مستوى نيكوتين منخفض جدًا. لا تقم بهذا الاختيار. لا تخف من النيكوتين، فهو أفضل حليف لك في رحلة الإقلاع عن التدخين! وقد تم تأكيد هذا الرأي من خلال دراسة بريطانية تشير إلى أن “المدخنين الذين يرغبون في الانتقال إلى السجائر الإلكترونية قد يكون من الأفضل لهم البدء بمستويات نيكوتين مرتفعة بدلاً من مستويات منخفضة.
إختبر مدى اعتمادك على النيكوتين
النيكوتين، بالكميات التي يستهلكها المدخن أو مستخدم السجائر الإلكترونية، ليس ضارًا بالصحة، فهو ليس المسؤول عن الأمراض العديدة التي يسببها التدخين. أن بدء استخدام السجائر الإلكترونية بمستوى نيكوتين منخفض جدًا يعني أنك لن تقدم لجسمك الجرعات التي يحتاجها، وبالتالي ستعود إلى التدخين بسبب الشعور بالحرمان الناتج عن ذلك.
لا تتردد في استخدام السجائر الإلكترونية بمستويات نيكوتين قد تصل الى 12 – 18 – 20 او حتى 50 ملغ ، ولا تقلق ستتمكن من خفض هذه النسبة لاحقًا. وبمجرد أن تجد النسبة التي تبعدك تمامًا عن التبغ، يمكنك بعد مرور فترة خفض نسبة النيكوتين بشكل تدريجي.
وأخيرًا، استمتع!
اللصقات وعلكة النيكوتين لا تسمحان لك بالاستمتاع. لأنك ستقوم بلصقها أو تناولها عندما تشعر بالرغبة في التدخين. أما السجائر الإلكترونية، فهي تقدم لك تجربة جديدة وشاملة، مليئة بالمتعة والاستكشاف لتعالج فيها أهم نقطتين في إدمان التدخين المتمثلة بالإدمان النفسي والجسدي.
هناك آلاف من النكهات المتوفرة لسوائل الفيب، استمتع بها! فبعض المدخنين الذين ينتقلون إلى استخدام السجائر الإلكترونية يرغبون في العثور على نكهة تقارب طعم التبغ قدر الإمكان، بينما يفضل البعض الآخر كسر هذه العادة وبدء استخدام السجائر الإلكترونية بنكهات متنوعة مثل التيراميسو، أو الكوكيز، أو الفراولة، أو غيرها من الحلويات. إذا كان هذا ما تحب، مرة أخرى، استمتع!
لا تتردد في سؤال أصدقائك عما يستخدمون من سوائل الفيب، أو الاطلاع على تجارب ومراجعات مختلفة، باختصار، لا تتردد في البحث عن كل ما هو موجود وقد يعجبك. بالنسبة للعديد من المدخنين السابقين، كان الانتقال إلى السجائر الإلكترونية تجربة ممتعة وتم بسهولة. فلماذا لا يكون الأمر نفسه بالنسبة لك؟
الأسئلة الشائعة حول عطاء السجائر الإلكترونية فرصة ثانية للإقلاع عن التدخين
– لماذا يجب عليك إعطاء الفيب فرصة ثانية؟
يمكن أن تكون الأسباب التي تدفعك للعودة إلى السجائر الإلكترونية متعددة. ربما توقفت عن التدخين منذ فترة وتفكر في العودة. ربما تمر بفترة صعبة في حياتك وتبدو السجائر كعكاز تتكئ عليه في هذه الأوقات العصيبة. ربما ترغب ببساطة في التوقف عن التدخين ولكن تجربتك الأولى مع الفيب لم تكن ناجحة. بما أن الفيب يُعتبر “أقل ضررًا بنسبة 95% على الأقل من التدخين” بحسب وزارة الصحة البريطانية، فإن العودة إلى الفيب بدلاً من العودة إلى التدخين سيكون دائمًا الخيار الأفضل.
– كيف تعود إلى استخدام الفيب؟
كل شيء يعتمد على وضعك الحالي. إذا كنت مدخنًا، فسيكون من الضروري أن تبدأ من الصفر. ادرس مسألة المعدات والاجهزة للتأكد من أنك تحصل على سيجارة إلكترونية تلبي احتياجاتك. فكر في مستوى النيكوتين المناسب لمرحلة الانتقال، مع العلم أن المستوى المنخفض جدًا لن يلبي احتياجاتك و سيعيدك لا محالة إلى التدخين. اختر سوائل الفيب بعناية، يجب أن تستمتع بتناولها إلى درجة أنك لن تشعر بالرغبة في التدخين بعد الآن.
إذا كنت قد توقفت عن التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية معا، وتفكر في العودة إلى الفيب لأي سبب من الأسباب، فإن نصيحتنا لك هي حاول ان تقاوم وتبقى هكذا. ان لم تتمكن، السجائر الالكترونية هي الخيار الافضل المهم ألا تعود إلى التدخين أبدًا، بل تتوجه نحو الفيب الذي يعد أقل ضررًا بكثير لصحتك
– هل العودة الى الفيب مرة أخرى خطر؟
في العالم المثالي، يجب أن لا يكون هناك مدخنون أو مستخدمين للسجائر الالكترونية. وسنعيش جميعا في سلام ونستنشق الهواء النقي بعيدا عن أي تلوث. لكن هذا العالم غير موجود. وبناء على هذه الملاحظة، يجب قبول أن البشر يمارسون سلوكيات محفوفة بالمخاطر مثل التدخين.
بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، الذين لا يستطيعون أو لا يريدون الإقلاع عن التدخين، فإن السيجارة الإلكترونية بمثابة أداة للحد من المخاطر. فهي تسمح لك بمواصلة الحصول على الجرعة المطلوبة من النيكوتين من خلال طريقة استهلاك تحد من الضرر على الصحة.
في الواقع، إذا كان الخياران المتاحان أمامك هي إما العودة الى التدخين مرة أخرى أو استخدام السجائر الالكترونية مرة أخرى، فإن العودة لاستخدام السجائر الالكترونية مرة أخرى أفضل. ولكن، إذا نجحت في الإقلاع عن الاثنين، ويمكنك الاستمرار بدونها، فهذا أفضل لك دون اي شك.
أهم النصائح للتحول إلى السجائر الإلكترونية وترك التدخين بشكل صحيح