جهاز بود جديد ينضم الى عائلة اجهزة Wenax، وهو بود Wenax M2. جهاز في غاية البساطة ومن دون إعدادات، بشكل أنبوبي مزود بخرطوشة ذات نظام مغلق. جهاز بسيط وفعال للفيب غير المباشر.

بود أسطواني ببطارية 1200 مللي أمبير

تتوسع مجموعة أجهزة Wenax باستمرار مع اجهزة صغيرة وبسيطة إلى حد ما. إن بود Wenax M2 بسيط للغاية ولا يتطلب أي مهارة لاستخدامه، ماعليك سوى ملء الخرطوشة والاستمتاع. يأتي مع كويل مقاومته 0.8 أوم، بيقدم فيب عالي الجودة.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 89 * 16 ملم وزن البود 35,5 غرام الشحن USB-C البطارية 1200 مللي أمبير سعة التانك 2 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

قطع غيار

دليل المستخدم

بود Wenax M2 .. البساطة

يوجد في قاعدة بود Wenax M2 منفذ USB-C مخصص للشحن السريع للبطارية المدمجة بقوة 1200 مللي أمبير في الساعة. عمر بطارية ليس الأطول، لكن االبود صغير الحجم ويبلغ قطره 16 ملم فقط. بفضل مقاومة الكويل 0.8 أوم لا يتم استهلاك الكثير من الطاقة. من الممكن أيضًا استخدام البود أثناء الشحن.

يتم تركيب الخرطوشة في أعلى البود. يتم تثبيت الخرطوشة بشكل مثالي، حتى أثناء السقوط، فإنها لا تنفصل عن البود. لا يحتوي بود Wenax M2 على أي إعدادات: لا يوجد زر تشغيل، ولا يوجد زر لتعديل تدفق الهواء. في الواقع، هو لا يحتاج إليها. السحب ضيق وبدون إزعاج. يتم إنتاج البخار بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق.

يتم توفير خرطوشة واحدة فقط في علبة بود Wenax M2. والتي تحتوي على مقاومة محكمة الغلق 0.8 أوم. تبلغ سعة الخزان 2 مل، وهي سعة مناسبة مع هذا النوع من الأجهزة. من خلال رفع غطاء السيليكون، يمكنك الوصول إلى فتحة التعبئة التي تقبل معظم أطراف زجاجات السوائل، باستثناء الكبيرة جدا.

يأتي مع الجهاز قطعتين من المبسم. الأول صلب و مصنوع من البلاستيك المقاوم للحرارة، بينما الثاني يكون أكثر مرونة حيث يكون مغطى بنوع من السيليكون.

بالنسبة لتجربة الفيب، لا توجد مفاجآت سيئة. الفيب ممتاز والنكهات ذات جودة عالية. يعد بود Wenax M2 مثاليًا للبدء في تجربة الفيب. يرجى ملاحظة أن النقطة السلبية الوحيدة هي عدم وجود سلك شحن في العلبة. حتى لو كان معظم مستخدمي الفيب يمتلكون العديد من الكابلات المتوافقة مع الجهاز، فمن المستحسن دائمًا أن يكون لديك كابل مخصص لجهازك.