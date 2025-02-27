شركة VAPORESSO تعزز الجهود العالمية لمكافحة المنتجات المقلدة

افادت التقارير في الآونة الأخيرة، عن دخول منتجات مقلدة واجهزة بود دون المستوى إلى السوق في تعطيل المبيعات والتأثير سلبًا على تجربة المستخدم في العديد من المناطق. بعد تلقي ردود الفعل من السوق، أطلقت VAPORESSO بسرعة سلسلة من الإجراءات المستهدفة لمكافحة المنتجات المقلدة لمعالجة هذه المشكلة المتنامية بشكل مباشر. وقد أدى ذلك إلى إنجازات كبيرة، بما في ذلك تفكيك عمليات التصنيع غير القانونية، ووقف توزيع اجهزة البود المقلدة، وإغلاق المنصات المخالفة عبر الإنترنت.

حتى الآن، أجرت VAPORESSO بنجاح أكثر من 10 عمليات لمكافحة المنتجات المقلدة في جميع أنحاء العالم. تشمل الأمثلة البارزة الحملة الأخيرة على ورشة عمل غير قانونية في مقاطعة Henan بالصين وحل قضايا انتهاك العلامة التجارية وأسماء النطاق المزيفة التي تنطوي على مجموعة من العلامات التجارية واجهزة البود.

بالنظر إلى المستقبل، ستواصل VAPORESSO تعزيز تدابير مكافحة المنتجات المقلدة، وزيادة المراقبة والتنفيذ ضد المواقع المزيفة والموزعين غير القانونيين. ستسرع الشركة من جهودها لحماية المستهلكين من خلال ضمان توفر المنتجات الأصلية عالية الجودة فقط في السوق. تدعو VAPORESSO الشركاء والعملاء للانضمام إلى هذا الجهد الكبير من خلال الإبلاغ عن أي سلع مقلدة مشتبه بها من خلال قناة الاتصال الرسمية: anticf@smooretech.com.

نبذة عن VAPORESSO

تأسست VAPORESSO على الايمان بأن كل عمل يجب أن يسعى إلى التميز، وأصبحت رائدة عالمية في صناعة التدخين الإلكتروني. لقد أدى التزامنا بتجاوز المألوف إلى صعودنا كعلامة تجارية من الدرجة الأولى في مجال التدخين الإلكتروني على مستوى العالم. نحن مدفوعون برؤية حيث تتقارب التكنولوجيا والقيم لخلق حياة أنظف وأفضل وأكثر متعة للجميع.