تتناقل وسائل الاعلام في الاونة الاخيرة كعادتها عناوين مرعبة حول الفيب. مثل: السجائر الإلكترونية تجعلك تفقد احدى حواسك – لسان الفيب.. تأثير خطير للتدخين الإلكتروني يهدد حاسة التذوق وغيرها الكثير. قررنا ان نجيب على هذه المخاوف ونطمئن مستخدمي السجائر الالكترونية.

ما هو لسان الفيب؟ لسان الفيب أو باللغة الانجليزية Vapers tongue بأختصار حالة عدم القدرة على تذوق نكهة سائل الفيب. ويقال إن معظم مستخدمي السجائر الإلكترونية قد يواجهون هذه الحالة. عادة ما يستمر هذا الشعور المزعج لمدة تتراوح بين 1-3 أيام ولكن في أسوأ الأحوال يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى أسابيع!

لماذا تحدث حالة لسان الفيب؟

يوجد على سطح اللسان ما بين 2000 إلى 8000 من براعم التذوق، ولحسن الحظ فإنها تتجدد بشكل دوري كل عشرة أيام. لكي تعمل حاسة التذوق لديك بشكل فعال، فأنت بحاجة إلى اللعاب للحفاظ على براعم التذوق وبالتالي لتعمل بشكل صحيح.

يتسبب الفيب في بعض الأحيان في جفاف الفم، وذلك وذلك كونه يتطلب الكثير من التنفس من الفم (استنشاق البخار)، الأمر الذي يؤدي إلى الجفاف. عندما لا يكون هناك ما يكفي من اللعاب، فإن القدرة على التذوق تقل بشكل كبير.

يؤثر التدخين بشكل مباشر في حدوث مشاكل التذوق. إذا كنت قد أقلعت عن التدخين مؤخرًا، أو لازلت مدخنًا، هذا من الأسباب الرئيسية في ضعف قدرتك على التذوق.

هل هي حالة خطيرة ؟

فقدان حاسة التذوق أثناء استخدام السجائر الإلكترونية، أو ما يُعرف بـ لسان الفيب Vaper’s Tongue، وهي حالة شائعة لكنها ليست خطيرة على الإطلاق. تحدث هذه الظاهرة عندما تفقد براعم التذوق في اللسان حساسيتها للنكهة، ما يجعل تجربة الفيب تبدو بلا طعم. يكون هذا التأثير مؤقتًا، حيث تستعيد براعم التذوق وظيفتها بعد بضعة أيام أو أسابيع.

كما أن الاستخدام المتكرر لنكهة واحدة يمكن أن يجعل الدماغ يعتاد عليها، فيصعب تمييزها مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب تراكم البكتيريا والطبقات على اللسان في عزل براعم التذوق عن السوائل، مما يقلل من قدرتها على التقاط النكهات بفعالية.

أما إذا كنت ترغب في تجنب تكرار هذه المشكلة، فمن الأفضل تقليل استخدام السجائر الإلكترونية وأخذ فترات راحة منتظمة لمنع التهاب اللسان وفقدان التذوق المستمر. في حال استمر فقدان التذوق لفترة طويلة أو كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل ألم في الفم أو التهاب مزمن، فمن الأفضل مراجعة طبيب مختص للتأكد من عدم وجود أسباب أخرى مثل نقص الفيتامينات أو مشكلات صحية تؤثر على حاسة التذوق.

كيفية التخلص من لسان الفيب

إذا كنت تعاني من فقدان حاسة التذوق أثناء استخدام السجائر الإلكترونية، فهناك عدة طرق يمكنك اتباعها لاستعادة براعم التذوق لديك. أولًا، شرب الماء ضروري للحفاظ على ترطيب الفم واللسان، مما يساعد على تجديد براعم التذوق واستعادة وظائفها الطبيعية. الجفاف يمكن أن يؤدي إلى ضعف القدرة على التذوق، لذا فإن الترطيب المستمر يعد خطوة أساسية في معالجة هذه المشكلة.

بالاضافة الى، تغيير السائل الإلكتروني قد يكون حلاً فعالًا، حيث أن استخدام نفس النكهة لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى تعوّد حاسة التذوق عليها، مما يجعل من الصعب الشعور بها. تجربة نكهات جديدة، وخاصة نكهات المنثول أو النكهات الباردة، قد تساعد في إعادة تحفيز حاسة التذوق. يُنصح ايضا بتنظيف اللسان بفرشاة ذات سطح خشن لإزالة البكتيريا والطبقة التي قد تؤثر على حاسة التذوق.

أخيرًا، تقليل استخدام السجائر الإلكترونية وأخذ فترات راحة طويلة يمكن أن يساعد في تقليل هذه الحالة. إلى جانب ذلك، يمكن استخدام منتجات ترطيب الفم مثل البيوتين أو غسول الفم أو الجل الليلي، والتي تعمل على تحسين ترطيب الفم وتعزيز الإحساس بالنكهات. الجمع بين هذه الخطوات ستساعد في استعادة حاسة التذوق وتحسين تجربة التبخير لديك.

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