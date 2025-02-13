بالتأكيد سمعت أو رأيت بعض مستخدمي الفيب يقومون برج زجاجة السائل الإلكتروني قبل استخدامها، لكن هل تساءلت لماذا؟ قد يبدو الأمر غريبا على البعض من مستخدمي الفيب، لكن رج زجاجة السائل الإلكتروني قبل الاستخدام له فوائد. وهذه المقالة ستكون مفيدة جدًا لتبين لك سبب قيام البعض برج زجاجة السائل.

لماذا يجب عليك رج زجاجة السائل الإلكتروني قبل الاستخدام؟ تحتوي السوائل الإلكترونية على مكونات مختلفة و بنسب مختلفة. مع مرور الوقت، فإنها تنفصل عن بعضها البعض بسبب خواصها الكيميائية. النيكوتين، على سبيل المثال، يميل إلى يرتفع ويستقر في السطح. للحصول على أفضل تجربة من السائل، يُنصح برجه جيدًا قبل استخدامه.

اصبحنا نعرف جيدا !

وهذه المكونات تأتي بنسب مختلفة. ومع مرور الوقت وقلة الحركة، سوف تنفصل مكونات السائل الإلكتروني عن بعضها البعض. النيكوتين مثلا، يكون أخف وزنا، الأمر الذي يجعله يستقر على السطح في حين يتجه VG إلى الأسفل بسبب كثافته العالية. وهذا يعني عند اخذ زجاجة السائل الموجودة على الرف لعدة أسابيع، وتقوم بتعبئة التانك بها سيكون تركيز النيكوتين فيها اعلى.

حقيقة أن السائل الإلكتروني الخاص بك يتكون من طبقات بهذه الطريقة لا يعني أنه منتهي الصلاحية أو غير صالح للاستهلاك.

العناصر المكونة للسائل الإلكتروني لا تتحلل، بل تفقد جودتها ببساطة، دون أن تصبح غير صالحة للاستهلاك او سامة. لتجنب ذلك، هناك حل بسيط: قم برج زجاجة السائل الإلكتروني بشكل جيد قبل استخدامها.

وهذا لا يتوقف عند السوائل المخزنة لفترة طويلة فقط: فان ظاهرة الانفصال بين المكونات تكون سريعة. وإن أفضل طريقة للحصول على توزيع متجانس للغاية بين مكونات السائل الإلكتروني، وخاصة النيكوتين، هي رج الزجاجة قليلاً في كل مرة تريد فيها إعادة تعبئة الخزان.