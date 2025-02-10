بود Digi Pro أو Digi Pro R هو الإصدار الجديد الأصغر حجما من بود Digi Max. بفضل بطاريته التي تبلغ 2000 مللي أمبير في الساعة، يمكن لـ بود Digi Pro توفير ما يصل إلى 40 واط من الطاقة. جهاز أسهل في الاستخدام وأخف وزنًا، ومتوافق مع نفس الكويلات لـ بود Digi Max.

بود Digi أخر، وبنفس جودة النكهات

قد يكون بود Digi Pro مشابها تماما لـ بود Digi Max بالشكل، الا إنه يختلف في بعض التفاصيل وأهمها حجم البطارية التي تأتي بحجم 2000 مللي أمبير في الساعة. أداء مماثل للنسخة الأكبر لكنه أسهل في الاستخدام، فهو مخصص للـ vapers الذين يريدون المزيد من السهولة في استخدامهم اليومي.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 103,19 * 32,2 * 24,1 ملم وزن البود 91 غرام الشحن USB-C البطارية 2000 مللي أمبير سعة التانك 5 مل نطاق الاستخدام من 5 الى 40 واط

محتويات العلبة :

البود

قطع غيار

سلك USB-C

دليل المستخدم

بود Digi Pro نسخة أصغر .. سهولة أكبر

يحتوي بود Digi Pro في قاعدته على زر قفل للشاشة. عندما تحمل جهاز البود في جيبك أو في حقيبتك، يمثل هذا الزر ضمان للسلامة ويمنع أي تشغيل عرضي. لكن يمكن للجهاز إنتاج البخار تلقائيا عن طريق الاستنشاق البسيط.

فوق زر القفل، نجد منفذ USB-C الذي يسمح بشحن البطارية المدمجة بسعة 2000 مللي أمبير في الساعة. حجم البطارية أقل من الطراز الآخر بود Digi Max، الأمر الذي يجعله أقل سمكًا وأقل طولًا وأكثر راحة في الحمل.

يمتلك بود Digi Pro شاشة مهيبة. يعلوها زر التشغيل الذي يسمح لك بالوصول إلى قوائم الإعدادات. الشاشة تعمل باللمس، ولكن على منطقتين تم تحديدهما بواسطة سهمين مما يسمح لك بالتنقل في القوائم، ليتم اختيار الطاقة المناسبة. التحكم بالاعدادات بسيط ولكنه فعال.

الشاشة ملونة، محاطة بمصابيح LED صغيرة تضيء مع كل فيب. من الممكن تعديل الالوان عبر قائمة الإعدادات. يحتوي بود Digi Pro على ثلاث أوضاع عمل : وضع SMART، الذي يضبط الطاقة المثالية وفقًا لقيمة المقاومة في الخرطوشة، و وضع Eco، الذي يختار الحد الأدنى لقيمة التشغيل للمقاومة، واخيرا وضع Boost، الذي يحدد أقصى قيمة يمكن استخدامها لمقاومة الكويل.

هنا، لا توجد قائمة مخصصة كما هو الحال في بود Digi Max، ولكن في الاستخدام اليومي البسيط، فإن هذا الخيار ليس ضروريًا. يمكن للبود توفير ما يصل إلى 40 واط.

الخراطيش هي نفسها الموجودة في بود Digi Max. بسعة 5 مل، سعة كبيرة تقلل من عمليات إعادة التعبئة متكررة جدًا. ماعليك سوى رفع غطاء السيليكون لملء الخزان بالسائل الخاص بك.

من ناحية أخرى، يسمح نظام تدفق الهواء بتبريد الكويل داخل الخرطوشة بشكل ممتاز. كلما كانت الثقوب مفتوحة، كلما كان مر الهواء بكميات أكثر وبالتالي فيب مفتوح اكثر. على العكس من ذلك، كلما كان الفتح أكثر تقييدًا، كان السحب أكثر إحكامًا. التحكم دقيق وموثوق.

كما هو الحال مع بود Digi Max، يتم توفير اثنان من الكويلات في العلبة. الكويل الأول بقيمة 0.4 أوم من نوع J مخصص للاستخدام بين 23 و 28 واط بنمط فيب مباشر محدود. والثاني من نوع J ايضا و بقيمة 0.6 أوم مخصص للاستخدام بين 16 و 21 واط. والأخير أكثر ملاءمة لفيب أكثر تقييدا. بود Digi Pro متوافق أيضًا مع كويلات نوع J بقيم 0.8 و 1.2 أوم.

يمكنك أيضًا استخدام بود Digi Pro مع خراطيش ذات نظام مغلق (لا يمكن فصل الكويل من الخرطوشة). وهذا يحتم عليك تغيير الخرطوشة بالكامل عند تلف الكويل.

بود Digi Pro من حيث النكهات هي بنفس جودة طراز Digi Max. لا تشوبها شائبة ودقيقة وتحصل على النكهة الحقيقية التي قمت بأختيارها فعلا. بود يستحق التجربة.