الشركة المصنعة Hellvape معروفة في عالم تانكات الـ RTA، خاصة مع سلسلة تانكات Dead Rabbit الضخمة ذات الكويل المزدوج ونسخ تانكات التقطير RDA ايضا. على الرغم من ان التانك الذي نقوم بمراجعته اليوم ليس جديدا، لكنه يحمل الكثير من المميزات التي تجعله من بين الأفضل.

قررت الشركة المصنعة أن تقوم بتحدي كبيرة وتدخل في تانكات الفيب الغير مباشر – MTL، وتقدم لنا تانك Dead Rabbit MTL RTA الذي يفوق جميع التوقعات.

تانك MTL من شركة Hellvape ؟

سلسلة تانكات The Dead Rabbit معروفة من الشركة المصنعة Hellvape. ومتوفرة في عدة إصدارات، RTA و RDA، وهي تانكات تعمل بكويلات مزدوجة، مصممة لتنتج كميات كبيرة من البخار. خلال معرض Vapexpo Lyon 2023، كشفت الشركة المصنعة عن مشروعها الجديد: تانك Dead Rabbit MTL RTA.

لكن كان السؤال هل ستكون هذه النسخة ناجحة مثل سابقاتها؟

المواصفات التقنية

قطر التانك 23 ملم طول التانك 32 – 38 ملم سعة التانك 2 – 4 مل وزن التانك 51 غرام نظام التعبئة من الاعلى قاعدة البناء كويل واحد نظام تدفق الهواء من الاسفل نطاق الاستخدام حسب قيمة الكويلات المبسم – Drip tip 510 الخامات الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج

محتويات العلبة :

خزان احتياطي

قطع غيار

كويلات

المبسم – Drip tip

أداوات

اكسسوارات

دليل المستخدم

تانك Dead Rabbit MTL RTA .. فيب غير مباشر حقيقي

تقدم Hellvape تانك MTL قابل لإعادة البناء بقطر 23 ملم، مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وباعلى جودة. يمكن تفكيك اجزاءه بالكامل، مما يجعل عملية التنظيف أسهل بكثير. لقد تم تصنيعه بشكل جيد، و بتشطيبات مثالية ولوحة لبناء الكويل لا تشوبها شائبة. يبرز موصل الـ 510 بما يكفي للاستخدام التام على أجهزة الفيب الميكانيكية.

وبما أن عملية إعادة التعبئة في تانك Dead Rabbit MTL RTA تتم من الأعلى، يجب إزالة الغطاء العلوي للوصول إلى فتحات التعبئة. العملية بسيطة وسلسة للغاية.

فتحات التعبئة كبيرة بما يكفي لقبول معظم أحجام زجاجات السوائل الإلكترونية. يوجد غطاء من السيليكون أسفل الغطاء العلوي لتوفير عزل مثالي. يتم توفير حلقة مطاطية ثانية في العلبة، بالإضافة إلى قطع الغيار الأخرى.

توفر Hellvape إمكانية الاختيار بين خزان بسعة 2 مل أو 4 مل، وهي احجام مناسبة لهذا النوع من التانكات التي تتميز باستهلاك منخفض للسوائل. يمكنك استبدال الخزان ببساطة عن طريق فك القاعدة والغطاء العلوي للتانك.

نظام تدفق هواء في تانك Dead Rabbit MTL RTA يكون في الاسفل. توجد 4 فتحات بأقطار مختلفة للسماح للمستخدم باختيار تدفق الهواء الذي يفضله. توفر الشركة المصنعة الاختيار بين فتحة بقطر 0.8 ملم، و 1.2 ملم، و 1.4 ملم، واخيرا 1.6 ملم. مع الفتحة التي تبلغ 0.8 ملم، يكون السحب محكمًا للغاية. مع ضبط تدفق الهواء على 1.6 ملم، يكون الفيب غير مباشر MTL لكنه أكثر انفتاحًا.

يتم اختيار الأقطار المختلفة ببساطة عن طريق تدوير حلقة تدفق الهواء الموجودة في قاعدة تانك Dead Rabbit MTL RTA. بمجرد دخول الهواء إلى التانك، يتم إعادة توجيهه من ليصل إلى فتحة موجودة أسفل الكويل.

عملية ضبط تدفق الهواء بسيطة ودقيقة للغاية. استعادة النكهات جيدة جدا وتحصل على نكهات واضحة ودقيقة. تانك Dead Rabbit MTL RTA هو بالفعل تانك MTL حقيقي.

يأتي تانك Dead Rabbit MTL RTA بمبسم – Drip tip قياس 510، مصنوع من الريزن و باللون الاسود. وتوفر الشركة المصنعة مبسم – Drip tip ثاني مصنوع من مادة الـ Delrin، أكثر متانة وفعالية. يتماشى القطر الداخلي للمبسم مع الفيب الغير مباشر المحكم.

مثالي للمبتدئين

يتميز تانك Dead Rabbit MTL RTA بالبساطة وسهولة الاستخدام. لوحة البناء بسيطة ماعليك سوى وضع أرجل الكويل في الفتحات المخصصة لها. تم تصميم مداخل السائل بشكل جيد في هذا النوع من التانكات.

هذا التانك مثالي للمبتدئين في عالم التانكات القابلة لإعادة البناء – RTA. أما بخصوص وضع القطن عليك اختيار كمية ليست كبيرة جدًا ولا صغيرة جدًا. والكويلات يفضل ان تكون بقطر 2.5 ملم، ما عليك سوى وضع القطن في الفتحات المخصصة له.

مع الكويلات بقطر 3 ملم، من الضروري الانتباه الى كمية القطن حتى لا تتكدس وتسد مجرى السائل الإلكتروني. لكن اطمئن لا يوجد شيء معقد.

مساحة لوحة البناء في تانك Dead Rabbit MTL RTA جيدة، ومن الممكن وضع كويلات بسلك واحد او الكويلات المعقدة من نوع Clapton بشرط ان تكون صغيرة وملائمة لتانكات الـ MTLs الصغيرة. تكون الأعمدة متباعدة بما يكفي لقبول كويلات بقطر 3 ملم.

قد لايكون تانك Dead Rabbit MTL RTA الأعلى في قائمة تانكات الفيب غير المباشر، لكنه بلا شك تانك MTL RTA لأي مستخدم يبحث عن فيب غير مباشر عالي الجودة. إنه سهل الاستخدام، وموثوق، ومتكامل. منتج مثالي للبدء في عالم تانكات الـ MTL بميزانية منخفضة.