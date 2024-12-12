يثير الاستخدام المزدوج لـ السجائر الإلكترونية والتدخين الكثير من الجدل. يزعم المؤيدون أن السجائر الإلكترونية تقلل من الضرر عن طريق خفض استهلاك التبغ، مستشهدين بدراسات تُظهر تحسن الصحة. ومع ذلك، يرد المنتقدون بأن الاستخدام المزدوج يحافظ على إدمان النيكوتين، ويترك المستخدمين في حالة من الإدمان الدائم للنيكوتين، وبالتالي لا يقلعون عن التدخين تمامًا.

تشير العديد من الأمثلة الواقعية للمدخنين الذين أصبحوا مستخدمين مزدوجين وانتقلوا في النهاية إلى التدخين الإلكتروني الحصري، وفي النهاية يفضلون السجائر الإلكترونية، بفضل عدد من العوامل.

تكشف الأبحاث عن نتائج متباينة، حيث تُظهر بعض الدراسات أن المستخدمين المزدوجين هم على الأرجح، أكثر عرضة للإقلاع عن التدخين. وتشير دراسات أخرى إلى أن الاستخدام المزدوج قد يشكل مخاطر صحية مساوية أو أكبر من التدخين وحده. مراجعة منهجية جديدة سلطت الضوء على انتشار الاستخدام المزدوج للتبغ القابل للاشتعال والسجائر الإلكترونية بين النساء الحوامل، وهي المجموعة الأكثر عرضة لـ الاستخدام المزدوج نظرًا لوجود الرغبة في الإقلاع عن التدخين.

أجرت الدراسة، التي حملت عنوان “انتشار الاستخدام المزدوج للتبغ القابل للاشتعال والسجائر الإلكترونية بين المدخنات الحوامل: مراجعة منهجية و تحليل تلوي“، عمليات بحث شاملة عبر مواقع طبية مثل PubMed وEmbase وWeb of Science وCochrane. حيث تم اختيار ما مجموعه 18 دراسة، شملت 5،983،363 مليون امرأة حامل استوفت معايير الإدراج. بشكل عام، بلغ معدل انتشار الاستخدام المزدوج بين النساء الحوامل 4.6%، مع ملاحظة بعض الاختلافات الإقليمية، وكشف البحث عن انخفاض في انتشار الاستخدام المزدوج من عام 2019 إلى عام 2023.

من المهم تسليط الضوء على أن التدخين بالطبع يرتبط بنتائج سلبية معروفة، فلا توجد نتائج صحية محددة معروفة تتعلق باستخدام السجائر الإلكترونية. وبالتالي فإن الافتقار إلى البيانات من دراسات طويلة الأجل متاحة حول السجائر الإلكترونية والاستخدام المزدوج أثناء الحمل هو ما يثير المخاوف بين الباحثين – “الخوف من المجهول”. وبالتالي فإن مثل هذه الدراسات حول معدلات الانتشار لا تخبرنا بالكثير.

الحد من الضرر أم الإدمان الدائم على النيكوتين؟

في الوقت نفسه، يقول خبراء الحد من أضرار التبغ (THR) مثل Clive Bates أن الاستخدام المزدوج يقلل من معدلات التدخين وبالتالي المخاطر الصحية، مما يدعم مفهوم الحد من الضرر. على سبيل المثال، يقلع العديد من المستخدمين عن التدخين عن غير قصد من خلال البدء تدريجيًا في استخدام السجائر الإلكترونية ثم يبدأون بتفضيلها على التدخين. وبالمثل، يؤكد خبير الجهاز التنفسي الدكتور ريكاردو بولوسا أن تقليل استهلاك السجائر، حتى لو لم يتم الإقلاع التام، لا يزال يوفر فوائد صحية كبيرة.

وجدت دراسة أجراها طبيب القلب الشهير وأحد خبراء الحد من أضرار التبغ (THR) الدكتور كونستانتينوس فارسالينوس أن المستخدمين المزدوجين قللوا من استهلاكهم للسجائر بشكل كبير بعد البدء في استخدام السجائر الإلكترونية، من متوسط ​​20 سيجارة يوميًا إلى حوالي 4. حدد الاستطلاع الذي شمل 19441 مشاركًا 3682 مستخدمًا مزدوجًا. بعد مطابقتها مع 3530 من مستخدمي السجائر الإلكترونية غير المدخنين بناءً على العمر والجنس، ثم تمت مقارنة استجاباتهم. تضمنت كلتا المجموعتين مدخنين سابقين.

وجد فارسالينوس وفريقه أن المستخدمين المزدوجين ممن لديهم تاريخ تدخين أطول قللوا من استهلاكهم للسجائر بشكل كبير بعد البدء في استخدام السجائر الإلكترونية. إلا أنهم أقل عرضة لاستخدام أجهزة الفيب المتقدمة أو استهلاك السوائل يوميًا مقارنة بمستخدمي السجائر الإلكترونية غير المدخنين. كان المستخدمون المزدوجون أيضًا أكثر عرضة لاستخدام أجهزة السجائر الإلكترونية من حين لآخر بدلاً من الاستخدام اليومي، ولديهم تصور ان السجائر الإلكترونية لديها مخاطر أعلى.

يتحول العديد من المستخدمين المزدوجين إلى الفيب

وفي الوقت نفسه، تشير العديد من الأمثلة الواقعية للمدخنين الذين أصبحوا مستخدمين مزدوجين وانتقلوا في النهاية إلى استخدام السجائر الإلكترونية بشكل حصري، وينتهي بهم الأمر في النهاية إلى تفضيل السجائر الإلكترونية. كشفت العديد من الدراسات، يبدأ العديد من هؤلاء المستخدمين في الاستمتاع بـ نكهات السجائر الإلكترونية المتاحة، ويفضلونها في النهاية على طعم السجائر – وهو العامل الذي يصبح الدافع الرئيسي للالتزام باستخدام السجائر الإلكترونية. تشمل الأسباب الأخرى حقيقة أنهم لم يعودوا يشمون رائحة السجائر، وبالطبع التحسن الصحي الذي شهدوه، وخاصة ذلك المتعلق بالجهاز التنفسي، وكذلك جودة منتجات السجائر الإلكترونية.

غالبًا ما يعرب منتقدو الاستخدام المزدوج عن مخاوفهم بشأن تأثيراته الصحية، بافتراض أن مضاعفة المنتج تعني مضاعفة المخاطر، يعتقد خبراء الحد من أضرار التبغ أنه نظرًا للسلامة النسبية المثبتة لـ السجائر الإلكترونية. عند استخدام كل من الفيب والسجائر، تقليل الضرر لا يزال مستمرا. وان السجائر الالكترونية أقل خطورة من التدخين بنسبة 95٪ على الاقل.

الخطاب القائم على الخوف حول مخاطر السجائر الإلكترونية قد يبطئ من مسيرة الإقلاع عن التدخين. في حين أن دعم المستخدمين المزدوجين، بدلاً من إلقاء اللوم عليهم، يمكن أن يزيد من فرض التقليل التدريجي للتدخين، وهو ما يمثل انتصارًا بحد ذاته للصحة العامة.