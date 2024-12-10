يعتبر بود Sonder Q2 احدث جهاز بود من الشركة المصنعة Geekvape. في الوقت الذي تحتل فيه اجهزة البود مكانة مهمة في سوق السجائر الإلكترونية، يأتي هذا الجهاز الجديد ليضع نفسه في المقدمة. جهاز سهل الاستخدام للغاية، بدون زر تشغيل أو أزرار لضبط الإعدادات.

بود Sonder Q2 .. عنوان البساطة

بود Sonder Q2 .. عنوان البساطة

بود Sonder Q2 عبارة عن جهاز بود صغير يحتوي على بطارية بقوة 1350 مللي أمبير في الساعة. توفر لك خرطوشة تحتوي على كويل بقيمة 0.8 أوم نمط الفيب المباشر المقيد أو نمط الفيب غير المباشر. تقديم النكهات ممتاز. جهاز بود عملي وسهل الاستخدام.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 120,3 * 23,7 * 14,5  ملم
وزن البود 51 غرام
الشحن USB-C
البطارية 1350 مللي أمبير
سعة التانك 3 مل
نطاق الاستخدام تلقائي

 

الفيب بدون اعدادات

اسم بود Sonder Q2، منقوش بحروف كبيرة مع مؤشر LED

على الجانب الرئيسي لـ البود، نجد اسم الطراز منقوش بحروف كبيرة. وحرف الـ “O” في Sonder هو عبارة عن مؤشر LED يضيء مع كل سحبة فيب. يتم تنشيط اضاءة متحركة بعدة ألوان. في نهاية السحبة، يظهر لون ثابت يشير إلى مستوى البطارية. يحتوي بود Sonder Q2 على بطارية مدمجة بسعة 1350 مللي أمبير في الساعة. وحجم البطارية يتوافق مع قيمة المقاومة الموجودة في الخرطوشة.

منفذ USB-C

على أحد جوانب بود Sonder Q2، يوجد منفذ USB-C يسمح بالشحن السريع للبود. مع امكانية الفيب أثناء شحن الجهاز. يظل مؤشر LED قيد التشغيل خلال هذه المرحلة ويمر عبر عدة ألوان للإشارة إلى تقدم عملية الشحن.

بود Sonder Q2، يوجد زر مخصص للتحكم بتدفق الهواء

على الجانب الآخر من بود Sonder Q2، يوجد زر مخصص للتحكم بتدفق الهواء. كلما تم فتح المزيد من الفتحات، كلما كان الفيب أكثر تهوية. عندما تكون مفتوحة تمامًا، يوفر البود فيب مباشر محدود للغاية. على العكس من ذلك، كلما أغلقت الفتحات أكثر، كلما كان السحب أكثر إحكامًا، مثل الفيب غير المباشر.

التحكم بتدفق الهواء دقيق ولا يتحرك من تلقاء نفسه، مما يضمن الحفاظ على تفضيلات الفيب الخاصة بك. يتم إنتاج البخار بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق، ولا يتطلب جهاز البود أي إعدادات معقدة لاستخدامه.

الخرطوشة المرفقة

مع بود Sonder Q2 في العلبة يتم توفير خرطوشة واحدة. تحتوي خرطوشة Q على كويل بمقاومة تبلغ 0.8 أوم والتي تسمح بـ الفيب المباشر المقيد أو غير المباشر. عملية تعبئة الخزان بسيطة للغاية مع هذا النوع من الأجهزة. ما عليك سوى رفع غطاء السيليكون للوصول إلى منفذ التعبئة.

سعة الخزان 3 مل، والخراطيش ذات نظام مغلق (الكويل جزء من الخرطوشة، لـ تغيير الكويل يجب تغيير الخرطوشة بالكامل).

بالنسبة لتجربة الفيب مع بود Sonder Q2، النكهات ممتازة ودقيقة. عملية الفيب سلسة للغاية ولن تلاحظ اضطراب في تدفق الهواء. بود جيد جدًا واستخدامه لا يتطلب أي مهارات فنية، ماعليك سوى السحب للحصول على فيب بجودة استثنائية.

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المميزات

  • سهولة الاستخدام
  • جودة الفيب والنكهات
  • تصميم رائع
  • تناسق في الأداء

العيوب

        • لايوجد

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التقييم
الجودة مقابل السعر
جودة الفيب
جودة التصنيع
سهولة الاستخدام
تجربة المستخدم
الخلاصة
يعتبر بود Sonder Q2 جهاز فيب رائع ويقدم نكهات ممتازة. سهل الاستخدام للغاية ولا يتطلب أي تعديل ولا يحتوي على زر تشغيل. مع امكانية التحكم بتدفق الهواء للحصول على أنماط فيب تناسب الجميع.
4.9
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Ahmad AL-FARAJI
Ahmad AL-FARAJI
مؤسس النسخة العربية من موقع Vaping Post , كنت من المعجبين بقيمة المعلومات التي ينشرها هذا الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية. في بداية 2020 خطرت لي فكرة حول حاجة مستخدم الفيب العربي لمعلومات بهذه الجودة ولكن باللغة العربية. بصفتي مدخنًا سابقًا تمكن من ترك التدخين بفضل الفيب ، شعرت على الفور بالحاجة إلى نقل هذه المفاهيم للحد من مخاطر التدخين.
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review-sonder-q2-geekvapeيعتبر بود Sonder Q2 جهاز فيب رائع ويقدم نكهات ممتازة. سهل الاستخدام للغاية ولا يتطلب أي تعديل ولا يحتوي على زر تشغيل. مع امكانية التحكم بتدفق الهواء للحصول على أنماط فيب تناسب الجميع.

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