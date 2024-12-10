يعتبر بود Sonder Q2 احدث جهاز بود من الشركة المصنعة Geekvape. في الوقت الذي تحتل فيه اجهزة البود مكانة مهمة في سوق السجائر الإلكترونية، يأتي هذا الجهاز الجديد ليضع نفسه في المقدمة. جهاز سهل الاستخدام للغاية، بدون زر تشغيل أو أزرار لضبط الإعدادات.

بود Sonder Q2 .. عنوان البساطة

بود Sonder Q2 عبارة عن جهاز بود صغير يحتوي على بطارية بقوة 1350 مللي أمبير في الساعة. توفر لك خرطوشة تحتوي على كويل بقيمة 0.8 أوم نمط الفيب المباشر المقيد أو نمط الفيب غير المباشر. تقديم النكهات ممتاز. جهاز بود عملي وسهل الاستخدام.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 120,3 * 23,7 * 14,5 ملم وزن البود 51 غرام الشحن USB-C البطارية 1350 مللي أمبير سعة التانك 3 مل نطاق الاستخدام تلقائي





الفيب بدون اعدادات

على الجانب الرئيسي لـ البود، نجد اسم الطراز منقوش بحروف كبيرة. وحرف الـ “O” في Sonder هو عبارة عن مؤشر LED يضيء مع كل سحبة فيب. يتم تنشيط اضاءة متحركة بعدة ألوان. في نهاية السحبة، يظهر لون ثابت يشير إلى مستوى البطارية. يحتوي بود Sonder Q2 على بطارية مدمجة بسعة 1350 مللي أمبير في الساعة. وحجم البطارية يتوافق مع قيمة المقاومة الموجودة في الخرطوشة.

على أحد جوانب بود Sonder Q2، يوجد منفذ USB-C يسمح بالشحن السريع للبود. مع امكانية الفيب أثناء شحن الجهاز. يظل مؤشر LED قيد التشغيل خلال هذه المرحلة ويمر عبر عدة ألوان للإشارة إلى تقدم عملية الشحن.

على الجانب الآخر من بود Sonder Q2، يوجد زر مخصص للتحكم بتدفق الهواء. كلما تم فتح المزيد من الفتحات، كلما كان الفيب أكثر تهوية. عندما تكون مفتوحة تمامًا، يوفر البود فيب مباشر محدود للغاية. على العكس من ذلك، كلما أغلقت الفتحات أكثر، كلما كان السحب أكثر إحكامًا، مثل الفيب غير المباشر.

التحكم بتدفق الهواء دقيق ولا يتحرك من تلقاء نفسه، مما يضمن الحفاظ على تفضيلات الفيب الخاصة بك. يتم إنتاج البخار بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق، ولا يتطلب جهاز البود أي إعدادات معقدة لاستخدامه.

مع بود Sonder Q2 في العلبة يتم توفير خرطوشة واحدة. تحتوي خرطوشة Q على كويل بمقاومة تبلغ 0.8 أوم والتي تسمح بـ الفيب المباشر المقيد أو غير المباشر. عملية تعبئة الخزان بسيطة للغاية مع هذا النوع من الأجهزة. ما عليك سوى رفع غطاء السيليكون للوصول إلى منفذ التعبئة.

سعة الخزان 3 مل، والخراطيش ذات نظام مغلق (الكويل جزء من الخرطوشة، لـ تغيير الكويل يجب تغيير الخرطوشة بالكامل).

بالنسبة لتجربة الفيب مع بود Sonder Q2، النكهات ممتازة ودقيقة. عملية الفيب سلسة للغاية ولن تلاحظ اضطراب في تدفق الهواء. بود جيد جدًا واستخدامه لا يتطلب أي مهارات فنية، ماعليك سوى السحب للحصول على فيب بجودة استثنائية.