شركة SWYPE، وشركة JNR MediaMax، علامات التجارية توفر اجهزة الـ Smart Vape الذكية التي تحتوي على تطبيقات كتلك الموجودة في اجهزة الهواتف الذكية والتي توفر العديد من الاستخدامات. اجهزة تثير الكثير من القلق لدى الجهات الصحية.

السجائر الإلكترونية سوق في تطور مستمر

منذ لحضة صنعها قبل أكثر من عشرين عاما، والسجائر الإلكترونية في تطور مستمر. حيث تم استبدال أول نموذج Cigalikes بـ اجهزة البود سهلة الاستخدام، ثم أجهزة المود التي تقدم أقصى قدر من التخصيص للمستخدم، من خلال قوائم إعدادات متنوعة. لم تعد تتطلب حتى استشارة دليل المستخدم لأنها بسيطة للغاية. إذن، ماذا يمكن أن نتوقع من قطاع الفيب في المستقبل؟ هل لا تزال هناك وظائف يمكن أن تكون مفيدة؟ ربما.

ومهما كانت درجة التطور، فالأمر المؤكد هو أن السجائر الإلكترونية الذكية التي بدأت بالوصول إلى الأسواق الامريكية والأوروبية هي جزء من “الاختراعات” التي نراها غير مهمة ومقلقة. وتأتي هذه السجائر الإلكترونية الجديدة، القادمة من الصين، على شكل “أجهزة ذات استخدام واحد – Disposable”. في هذا النوع من الأجهزة، لا يمكن استبدال السائل (سعتها بشكل عام تعطى من 30 إلى 40 ألف نفخة) أو استبدال الكويل. وتسمى بـ الاجهزة “الذكية”، لأنها مزودة بشاشة لمس كبيرة تحتوي على العديد من الوظائف.

تطور … ولكن ليس بطريقة جيدة

في الواقع، هذا التطور جعل اجهزة الـ Smart Vape الذكية تحتوي على تطبيقات كتلك الموجودة في اجهزة الهواتف الذكية والتي توفر العديد من الوظائف. مثل القدرة على تغيير خلفية الشاشة، وإمكانية استخدام الآلة الحاسبة، ولعب ألعاب مختلفة، وحتى قراءة الرسائل القصيرة الخاصة بك أو الرد على المكالمات. يتوفر أيضًا تطبيق الطقس ومقياس الضغط الجوي، من بين وظائف أخرى.

يجدر الإشارة إلى عدة نقاط فيما يتعلق بهذه السجائر الإلكترونية “الذكية”. أولاً، العديد من التطبيقات المعروضة على المواقع التي تبيعها لا تعمل، إذا أردنا أن نصدق الاختبارات القليلة المتوفرة هنا وهناك. وهذا على سبيل المثال هو الحال بالنسبة لفيسبوك وواتساب وجميع تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى. في الواقع، عند الضغط على أيقونة هذه التطبيقات الموجودة على شاشة الجهاز، لا يحدث شيء، كما يبين الفيديو أدناه.

بعد ذلك، من خلال تضمين الألعاب في أجهزة السجائر الإلكترونية هذه المتوفرة بمستوى نيكوتين يمكن أن يصل إلى 50 ملجم / مل في الولايات المتحدة و (20 ملجم / مل في أوروبا). يصبح من الصعب أن نصدق ان هذه الأجهزة لا تستهدف القاصرين. بالإضافة الى الألوان الجذابة، لتحصل بعد ذلك على سيجارة إلكترونية تحتوي على كل ما يجذب القاصرين. وستجعل ايضا من السهل التصديق بما يدعيه الكثيرون ممن يحاربون الفيب حول نظرية البوابة (السجائر الالكترونية بوابة للدخول الى التدخين).

وصلت هذه السجائر الإلكترونية الذكية في الصيف الماضي إلى الولايات المتحدة، وأن النماذج الأولى منها تصل الآن إلى أوروبا. حيث بدأت هولندا على وجه الخصوص بالقلق بشأن هذا النوع من الاجهزة، مثل هذا المنشور على موقع LinkedIn الذي نشرته سان هامر، أخصائية أمراض الرئة لدى الأطفال. تروي فيه أن أحد زملائها كان لديه مريض يبلغ من العمر 16 عامًا سألها عما إذا كان يدخن أو يستخدم السجائر الإلكترونية. فأخرج المراهق الجهاز من جيبه. ويحتج المتخصص بشكل خاص على وجود الألعاب: “هل هي مصممة خصيصًا لمساعدة المدخنين البالغين على الإقلاع عن التدخين؟ لا ! يبدو انها قد تم تطويرها خصيصًا للمراهقين.

المشكلة ليست في وجود الالعاب فقط، لكن طريقة الاستخدام ايضا تثير الكثير من التساؤلات. عندما تفشل في أحد المستويات في اللعبة، يمكنك أن تأخذ نفسًا ويمكنك الاستمرار في اللعب والاسترخاء والفيب. “، حيث تعرب الدكتورة عن قلقها من “أننا لم نعد نتجه نحو جيل خال من النيكوتين” بل العكس تماما.

وفي بلجيكا، صادرت الشرطة بالفعل عشرات النماذج من هذه المنتجات في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد. في فرنسا، يقوم بعض البائعين عبر الإنترنت أيضًا بعرضها للبيع.

الابتعاد عن الهدف الرئيسي

لقد سألنا الرابطة المستقلة لمستخدمي السجائر الإلكترونية (AIDUCE) عن هذه الأجهزة الجديدة. وأشاروا إلى أن هذه الأجهزة تباع بشكل غير قانوني في أوروبا، لأنها لم تخضع لأي مراقبة، ولا سيما تركيبة السوائل الإلكترونية التي تحتوي عليها، وسلامة البطارية التي تجهزها بالطاقة، وما إلى ذلك.

ولكن، كما يشير كلود بامبيرجر، رئيس الجمعية، فإن الشركات المصنعة لهذا النوع من المنتجات لا تهتم كثيرًا بجودتها، لأنها لا تقدم أي دعم لأجهزتها على أي حال. وهي حقيقة يبدو أنها تأكدت عندما قمنا بفحص الموقع الرسمي لإحدى هذه العلامات التجارية.

في الموقع، بالإضافة إلى غياب جميع الإشعارات القانونية، رغم أنها إلزامية، نكتشف أن الشركة المصنعة تعرض أن يتم الاتصال بها عن طريق منصة Telegram، المعروفة بكونها خدمة رسائل مشفرة ولا تتعاون مع السلطات في القضايا القانونية المتعلقة بمستخدميها. وحتى الوصول إلى المتجر الإلكتروني الخاص بالموقع يكون عبر Telegram.

في الوقت الحالي، يبدو أن أوروبا هي هدف علامة تجارية واحدة على وجه الخصوص وهي JNR. التي نفك رموزها الى Just No Reason اسم يناسب تمامًا هذه المنتجات التي لا داعي لوجودها. ولا نستبعد ان يكون لهذه العلامات التجارية اهداف لغزو الأسواق العربية عن قريب، لهذا ننصحكم بتوخي الحذر وعدم الانجذاب لهذه الاجهزة. يجدر بنا التذكير إلى أن السجائر الإلكترونية اداة فعالة للإقلاع عن التدخين، وهذه هي وظيفتها الوحيدة.