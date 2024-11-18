شركة Innokin تقدم لنا بود جديد ببطارية قابلة للتغيير. يعد بود Trine SE النسخة المبسطة من الاصدار الاول Trine الذي بدوره كان بسيطا ايضا. بود أوتوماتيكي بالكامل وعملي للغاية خاصة للمبتدئين بالفيب.

بود Trine SE .. البساطة

أكثر ما يميز بود Trine SE سهولة استخدامه. فهو لا يحتوي على زر تشغيل أو زر لضبط الإعدادات. فقط إضاءة LED صغيرة على الجانب الرئيسي للبود تشير إلى مستوى البطارية والأداء السليم للجهاز.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 110,93 * 25,86 * 15,08 ملم وزن البود 50,5 غرام الشحن USB-C البطارية 1000 مللي أمبير سعة التانك 2 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

سلك USB-C

دليل المستخدم

ميزة تغيير البطارية

على أحد جوانب بود Trine SE، يوجد منفذ USB-C يسمح بالشحن السريع للبطارية القابلة للإزالة والتي تأتي بسعة 1000 مللي أمبير في الساعة. على الرغم من ان حجم البطارية ليس الأكبر، لكن من الممكن حمل العديد من البطاريات التي يمكن أخذها بسهولة إلى أي مكان. بالاضافة الى ميزة الشحن التي توفر إمكانية شحن بطاريتين في وقت واحد.

في الجانب الآخر من بود Trine SE يوجد زر مخصص لضبط تدفق الهواء. عند فتح الزر بالكامل ستحصل على نمط الفيب المباشر المقيد للغاية. على العكس من ذلك، من خلال حجب مداخل الهواء، يصبح تيار الهواء أكثر إحكامًا لتحصل على نمط الفيب غير المباشر.

يتم إنتاج البخار بشكل أوتوماتيكي عن طريق الاستنشاق. يتميز بود Trine SE بالاستجابة العالية، بشكل سريع ودون أي تأخير أو تقطعات في تدفق البخار.

الميزة الرئيسية لـ بود Trine SE هي البطارية القابلة للإزالة او التغيير. دعونا نسلط الضوء على اهتمام الشركة المصنعة بالتأثير البيئي لمنتجاتها. منذ عدة سنوات، التزمت شركة Innokin بالحد من النفايات باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير. تعد البطارية القابلة للإزالة، في سوق أجهزة البود، أحد الطفرات التكنولوجية المهمة. حتى لو لم يكن الجهاز يمتلك أكبر بطارية بين أقرانه، فهو يعوض ذلك من خلال هذا النظام الذي يسمح لك بالاحتفاظ بجهاز بود واحد وعدة بطاريات للاستخدام المطول.

يأتي بود Trine SE مع خرطوشة ذات نظام مغلق بكويل قيمته 0.8 أوم. يسمح هذا الكويل بـ فيب مباشر مقيد للغاية عندما يكون تدفق الهواء مفتوحًا بالكامل، وبـ فيب غير مباشر عند غلق الفتحات. جهاز ممتاز لاختبار نمطين من الفيب. يمكن للخزان أن يتسع لـ 2 مل من السائل. وهو ما يتوافق مع حجم البود. تتم عملية إعادة التعبئة عن طريق إزالة قطعة الفم للوصول إلى منفذ التعبئة.

النكهات رائعة بغض النظر عن السائل الذي تستخدمه. ننتقل من البخار الفاتر مع الفيب غير المباشر إلى بخار اكثر برودة في الفيب المباشر. خلال اختباراتنا لم نلاحظ وجود مشكلة في أداء بشكل عام.