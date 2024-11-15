شركة MEMERS تحقق التميز على المستوى العالمي والتنظيمي في عام 2025 – نظرة على سلسلة WuKong عبر الأسواق

تفخر MEMERS Vape، التي أسستها شركة Shenzhen SKE Technology - الشركة المبتكرة وراء العلامة التجارية الأكثر مبيعًا في المملكة المتحدة Crystal Bar - بالإعلان عن الإطلاق القادم لسلسلة WuKong لعام 2025.

من المقرر أن تعمل هذه السلسلة الجديدة على إحداث ثورة في صناعة السجائر الإلكترونية من خلال ابتكارات متطورة مصممة لتسريع جهود MEMERS Vape للوصول ال العالمية. من خلال الالتزام الثابت، تهدف سلسلة WuKong إلى جعل MEMERS Vape أول شركة سجائر إلكترونية تلبي جميع المتطلبات التنظيمية في الأسواق العالمية.

MEMERS WuKong V7000 – مجموعة اجهزة 2+10 Pod متوافقة مع قوانين TPD الخاصة بحظر اجهزة الفيب ذات الاستخدام الواحد

يجسد MEMERS WuKong V7000 تصميمًا فريدًا يعتمد على مبدأ الاستبدال، مما يوفر للمستخدمين راحة في استخدام الجهاز القابل لإعادة الشحن والذي يمكن تخصيصه أيضًا. يتم تشغيل هذا الجهاز المتطور من خلال مكونين رئيسيين: بطارية قابلة لإعادة الشحن بسعة 1000 مللي أمبير في الساعة ومجموعة مبتكرة من الخراطيش تتميز بخزان 2 مل واخر بسعة 10 مل.

يمكن للمستخدمين إدستبدال الخرطوشة 2 مل بسهولة في حجرة البطارية والبدء في الاستخدام على الفور. ومن خلال ربط خرطوشة 10 مل الذي يمتلك هيكل مقاوم للتسرب، يمكن للمستخدمين إنشاء خرطوشة بسعة 12 مل قادرة على توصيل ما يصل إلى 7000 سحبة. بالتزامن مع منصة MITS (نظام التكنولوجيا المتكامل المصغر), المميزة من MEMERS، تضمن هذه التكنولوجيا أن يتمتع WuKong V7000 بإعادة إنتاج عالية للنكهة ويقدم باستمرار نكهة غنية، مما يوفر للمستخدمين تجربة فيب طويلة الأمد وممتعة.

وفقًا لـ MEMERS، فإن WuKong V7000 جاهز تمامًا للإصدار هذا العام في سوق المملكة المتحدة، مع جميع تسجيلات ECID اللازمة. “باعتبارها مجموعة اجهزة قابلة للاستبدال وإعادة الشحن للبطارية،” قال آدم، مدير MEMERS Vape، “يمنحنا WuKong V7000 الثقة لمواجهة التحديات التي يفرضها حظر Vape في المملكة المتحدة. نتطلع إلى تقديم هذا الابتكار للعملاء في جميع أنحاء أوروبا.”

ملاحظة: يتم بيع WuKong V7000 خارج الولايات المتحدة.

MEMERS WuKong V40000 – جهاز Vape مقدم من PMTA مع ميزات مبتكرة للتحكم في النيكوتين

MEMERS WuKong V40000 هو ابتكار حقيقي آخر من المقرر أن يحدث تأثيرًا كبيرًا على السوق الأمريكية. يتميز هذا الجهاز المتقدم بنظام تحكم في النيكوتين، مما يوفر للمستخدمين تجربة vaping قابلة للتخصيص بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز WuKong V40000 بشاشة لمس ديناميكية كبيرة تعمل على تحسين إمكانية الوصول وتوفر تفاعلات غامرة.

كما يشتمل جهاز WuKong V40000 على كويل جديد بهيكل تبخير ثلاثي الشبكة من MEMERS، والذي تم تقديمه إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة، مما يضمن منتجًا فريدًا ومسجل الملكية. جنبًا إلى جنب مع منصة MITS (نظام التكنولوجيا المتكاملة المصغرة) المميزة من MEMERS، تضمن هذه التقنية أن يتمتع الجهاز بإعادة إنتاج عالية للنكهة ويقدم باستمرار نكهة غنية، مما يوفر للمستخدمين تجربة طويلة الأمد وممتعة.

وفقًا لمسؤولي MEMERS، سيتم تقديم PMTA (طلب منتج قبل التسويق) لجهاز WuKong V40000 بالكامل في ديسمبر 2024، مما يؤكد استعداد الشركة لدعم لوائح السوق الأمريكية بالكامل.

قال آدم: “مع جهاز WuKong V40000، تستعد MEMERS Vape لتسريع توسعها في الولايات المتحدة. نحن مجهزون بالكامل لدفع هذا الابتكار إلى الأمام بينما نستمر في تلبية احتياجات الموزعين والمستهلكين الأمريكيين”.

MEMERS WuKong V20000 – منتج ثوري من منتجات الشيشة يقدم نكهة عالية الجودة

يسر شركة MEMERS Vape أيضًا تقديم منتج WuKong V20000، وهو منتج ثوري مستوحى من ثقافة تدخين الشيشة الغنية. قال آدم، مدير شركة MEMERS Vape: “استوحينا من جاذبية الشيشة، وابتكرنا منتج WuKong V20000 لأولئك الذين يستمتعون بسحب ونكهات الشيشة بطريقة أكثر تميز، ولكنها متشابهة”.

يتميز منتج WuKong V20000 بتصميم أسطواني أنيق يوفر قبضة مريحة وعملية. يعمل الجهاز بمنصة MITS (نظام التكنولوجيا المتكاملة المصغرة) المبتكرة من MEMERS وكويل شبكي مزدوج، وهو مولد بخار قوي وحامل نكهة مصمم لتقديم تجربة فيب مباشرة إلى الرئة (DTL) استثنائية. لتعزيز التجربة الحسية، قامت MEMERS Vape بدمج مكبر صوت وإضاءة RGB لرفع مستوى تجربة تبخير الشيشة.

تم تصميم هذا المنتج الجديد خصيصًا للأسواق في الشرق الأوسط وروسيا، حيث يهدف إلى توفير بديل أكثر حداثة وقابلية للتخصيص لتدخين الشيشة التقليدي، مع الاحتفاظ بجوهر الطقوس المحبوبة.

نبذة عن MEMERS Vape

تأسست MEMERS Vape بواسطة Shenzhen SKE Technology في عام 2023، وهي تقف كمدافع ومبتكر في تكنولوجيا وتطبيقات التبخير الإلكتروني.

MEMERS VAPE هي شركة شغوفة بتكنولوجيا وتطبيقات الفيب، وتستخدم أحدث التطورات، بما في ذلك MITS الثوري (نظام التكنولوجيا المتكاملة المصغرة). تم تطويره بواسطة Shenzhen SKE Technology Co., Ltd.،. كشركة مدفوعة بالتكنولوجيا، تركز MEMERS على الابتكار التكنولوجي وتصميم المنتجات المتقدمة لإنشاء أفضل منتجات الفيب مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة الاستثنائية.

لا توفر MEMERS طريقة صحية للإقلاع عن التدخين فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز الروابط الاجتماعية الخاصة والحياة الأفضل مع عشاق السجائر الإلكترونية. تسعى MEMERS إلى إنشاء مجتمع نابض بالحياة حيث يمكن للمدخنين مشاركة اللحظات المبهجة والتواصل مع الأفراد ذوي التفكير المماثل من خلال الفكاهة والإبداع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة MEMERS Vape على: https://www.memersvape.com/