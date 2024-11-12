بود Aegis Hero Q عبارة عن جهاز فيب صغير جدًا. من النظرة الأولى، ستتمكن من التعرف على التصميم الخاص بالعلامة التجارية Geekvape. مزود بـ خرطوشتين، وهو مخصص للفيب المباشر المقيد والفيب غير مباشر.

امتداد لسلسلة أجهزة Aegis

بود Aegis Hero Q

بمجرد أن تقع عيناك على بود Aegis Hero Q، ستعرف مباشرة أنه من سلسلة Aegis الخاصة بشركة Geekvape. الشكل والغطاء المصنوع من الجلد الصناعي والأربطة المثبتة تشير إلى بصمة إيجيس. يتميز البود بأنه صغير الحجم وبسيط للغاية، ولا تتطلب سوى إجراء عدد قليل من الاعدادات ليكون جاهز للاستخدام.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 82,9 * 51,02 * 22,5  ملم
وزن البود 92 غرام
الشحن USB-C
البطارية 1300 مللي أمبير
سعة التانك 2 مل
نطاق الاستخدام بين 5 و 30 واط

محتويات العلبة :

  • البود
  • خراطيش
  • سلك USB-C
  • اكسسوارات
  • دليل المستخدم

بود Aegis Hero Q .. صغير وسهل الاستخدام

منفذ USB-C في قاعدة بود Aegis Hero Q

في قاعدة بود Aegis Hero Q، يوجد منفذ USB-C يسمح بالشحن السريع للبطارية المدمجة التي تأتي بسعة 1300 مللي أمبير في الساعة. البطارية ليست الأكبر ولكنها متناسقة مع شكل الجهاز وحجمه. يستغرق شحن البطارية بالكامل حوالي 30 دقيقة. من الممكن الـ vape اثناء الشحن.

زر خاص بتعديل تدفق الهواء

في الجزء العلوي من بود Aegis Hero Q، يوجد زر خاص بتعديل تدفق الهواء. فهو يسمح لك بالحصول على فيب غير مباشر محكم، أو فيب المباشر مقيد للغاية. هناك ثلاثة خيارات ممكنة من خلال نقرات صغيرة. بجوار زر تعديل تدفق الهواء، توجد حلقة تسمح لك بإدخال حزام الرقبة الموجود في العلبة.

البود مزود بشاشة أحادية اللون

البود مزود بشاشة أحادية اللون تعرض المعلومات الأساسية والمهمة لعملية الفيب مثل مستوى البطارية المتبقي وقيمة المقاومة وعدد السحبات وبالطبع الطاقة المحددة.

يوجد فوق الشاشة زر تشغيل صغير يسمح أيضًا بتعديل الطاقة، علما ان المود يقوم باختيار قيمة تلقائيًا عند إدخال الخرطوشة. يمكن لـ بود Aegis Hero Q توصيل طاعة بمقدار 30 واط، سنعود إلى ذلك لاحقا.

يتم إنتاج البخار إما عن طريق الضغط على زر التشغيل أو بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق.

الخراطيش المرفقة مع بود Aegis Hero Q

يتم توفير خرطوشتين في علبة بود Aegis Hero Q. خرطوشة Q بقيمة 0.8 أوم للاستخدام بين 12 و18 واط (للفيب الغير مباشر المحكم) والأخرى بقيمة 0.6 أوم للاستخدام بين 18 إلى 25 واط. تسمح الخرطوشة الأخيرة بـ فيب مباشر مقيد للغاية عندما يكون تدفق الهواء مفتوحا بالكامل.

سعة الخزان في الخراطيش 2 مل. تتم عملية إعادة التعبئة عن طريق فصل قطعة الفم أو المبسم عن الخزان (الضغط على الجانب). لتصل بعد ذلك إلى الفتحة الخاصة بإعادة التعبئة.

فيما يتعلق بتجربة الفيب، كما عودتنا شركة Geekvape، بود Aegis Hero Q يقدم أداء مرضٍ للغاية. النكهات قوية ودقيقة. السحب لا تشوبه شائبة ويتوافق مع نمط الفيب المباشر المقيد أو غير المباشر. تحافظ الخراطيش على النكهات مع مرور الوقت بمستوى ممتاز.

ومع ذلك، كن حذرًا عند استخدام البود الخاص بك بقوة تتجاوز 20 واط، لتوفير طاقة البطارية، لهذا عن الفيب بهذه الطاقة أو اعلى ننصح بجهاز ثانوي للاستمرار بالفيب ليوم كامل.

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المميزات

  • بسيط للغاية
  • تم توفير خرطوشتين
  • جودة الفيب والنكهات
  • حجم مثالي

العيوب

      • الخراطيش ذات نظام مغلق
      • بطارية متواضعة خاصة مع خرطوشة 0.6 أوم

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التقييم
الجودة مقابل السعر
جودة الفيب
جودة التصنيع
سهولة الاستخدام
تجربة المستخدم
الخلاصة
يعتبر بود Aegis Hero Q جهاز فيب ممتاز. صغير الحجم وسهل الاستخدام، ويقدم نكهات جيدة جدًا. ويوفر نمطين من الـ vaping بفضل خرطوشتين مختلفتين. نأسف فقط كون الخراطيش ذات نظام مغلق وهذا يعني استبدال الخرطوشة بالكامل عند تلف الكويل. و سعة البطارية.
4.5
المجموع النهائي
المقال السابقمراجعة جهاز السحبة Galaxy 15000 من شركة Aromaking
Ahmad AL-FARAJI
مؤسس النسخة العربية من موقع Vaping Post , كنت من المعجبين بقيمة المعلومات التي ينشرها هذا الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية. في بداية 2020 خطرت لي فكرة حول حاجة مستخدم الفيب العربي لمعلومات بهذه الجودة ولكن باللغة العربية. بصفتي مدخنًا سابقًا تمكن من ترك التدخين بفضل الفيب ، شعرت على الفور بالحاجة إلى نقل هذه المفاهيم للحد من مخاطر التدخين.
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review-aegis-hero-q-geekvapeيعتبر بود Aegis Hero Q جهاز فيب ممتاز. صغير الحجم وسهل الاستخدام، ويقدم نكهات جيدة جدًا. ويوفر نمطين من الـ vaping بفضل خرطوشتين مختلفتين. نأسف فقط كون الخراطيش ذات نظام مغلق وهذا يعني استبدال الخرطوشة بالكامل عند تلف الكويل. و سعة البطارية.

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