يعد Galaxy 15000 جهاز فيب Disposable يستخدم لمرة واحدة. ورغم أنه يبدو مثل اجهزة الاستخدام الواحد العادية، إلا أن ما بداخله ما يثير اهتمامنا حقًا – تقنية تبخير جديدة تسمى NoNic®. دعنا نشرح الأمر.

جهاز فيب Disposable ولكن مختلف

نحن في Vaping Post، لنا نظرة خاصة حول أجهزة الفيب ذات الاستخدام الواحد. على الرغم من أن منتجات الـ Disposable ذات الاستخدام الواحد، لها فوائد للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز فيب بسيط وجاهز للاستخدام. الا إنها مضرة من ناحية التأثير البيئي الكبير حيث يتم رمي الجهاز والبطارية بمجرد انتهاء خزان السائل الإلكتروني. بالاضافة الا ان العديد من الشركات تحاول جعل هذه المنتجات مرغوبة من قبل المراهقين من هم دون السن القانوني.

بصرف النظر عن كون جهاز السحبة Galaxy 15000 هو أحد أجهزة الاستخدام واحد، إلا أنه يقدم منظورا جديدًا. قد يظهر ويتم تطبيقه قريبًا في جميع السوائل الإلكترونية التقليدية.

المواصفات التقنية

ابعاد الجهاز 83 * 27,4 * 52,6 ملم الوزن 78 غرام الشحن USB-C البطارية 650 مللي أمبير سعة التانك 15 مل عدد السحبات 15000 سحبة

محتويات العلبة :

جهاز السحبة Galaxy 15000

جهاز السحبة Galaxy 15000 بتأثير يشبه النيكوتين

يتمتع جهاز السحبة Galaxy 15000 بالتصميم الكلاسيكي لاجهزة الفيب ذات الاستخدام الواحد. لكن ستلاحظ على الفور انه قد كتب عليه عبارة NoNic® 20 ملجم. هذا ما تحاول شركة Aromaking تقديمه من خلال هذا المنتج .. بديل للنيكوتين التقليدي.

يحتوي كل جهاز على مادة تسمى 6-ميثيل نيكوتين (6-Methylnicotine)، والمقصود منها تقديم شعور مماثل للنيكوتين. من الناحية التقنية، هذه المادة ليست نيكوتين، ولكنها لها تأثيرات مماثلة، خاصة من حيث الشعور بالهيت – Hit في الحلق. يحاكي النموذج الذي قمنا بتجربته نسبة 20 مجم/مل، وتوفر كل سحبة إحساسًا قويًا بشكل مدهش. إنه قوي، مع هيت – Hit قوي في الحلق. نشير الى أن جهاز السحبة Galaxy 15000 مخصص للبالغين فقط.

يوجد في قاعدة جهاز السحبة Galaxy 15000، زر لتشغيل وإطفاء الجهاز. كما يحتوي على وضع تعزيز وتقوية الفيب. يؤدي استخدام هذا الوضع إلى تقليل عدد السحبات لتصل الى 7500 بدلاً من 15000 سحبة. يتيح منفذ USB-C الشحن السريع للبطارية الداخلية التي تأتي بسعة 650 مللي أمبير في الساعة. يتسع الخزان لـ 15 مل، ويتم استخدام كويل شبكي لإنتاج البخار.

تعرض الشاشة رسوميات متحركة لتبين مستويات البطارية والسائل. يتم إنتاج البخار بشكل تلقائي من خلال الاستنشاق البسيط، مع تدفق هواء غير مباشر محكم إلى حد ما.

ما هي مادة 6-ميثيل نيكوتين؟

6-ميثيل نيكوتين هو نظير للنيكوتين، أي النيكوتين بـ بنية جزيئية كيميائية معدلة قليلاً. في الولايات المتحدة، يوجد هذا الجزيء الجديد بالفعل في بعض المنتجات. وتم تطويره من قبل المصنعون لأن اللوائح الأمريكية تحظر جزيئات معينة مدرجة على وجه التحديد بالاسم. من خلال إنشاء جزيء جديد، يستغرق الأمر بعض الوقت لإضافته إلى القوائم التنظيمية، مما يسمح ببيعه في غضون ذلك.

ومع ذلك، يجب على المستخدم أن يلاحظ الآثار المترتبة على استهلاك هذه الجزيئات الجديدة. يؤدي تغيير بنيتها، حتى قليلاً، إلى إنشاء جزيء غير معروف سابقًا للمجتمع العلمي. حاليًا، الدراسات حول تأثيرات 6-ميثيل نيكوتين محدودة للغاية، حيث بدأت الأبحاث للتو. فيما يلي قائمة بالدراسات والأبحاث المنشورة التي وجدناها.

Qi, H., Chang, X., Wang, K., Xu, Q., Liu, M., & Han, B. (2023). Comparative analyses of transcriptome sequencing and carcinogenic exposure toxicity of nicotine and 6-methyl nicotine in human bronchial epithelial cells. Toxicology in Vitro. https://doi.org/10.1016/j.tiv.2023.105413

Tronci, V., Vronskaya, S., Montgomery, N., Mura, D., Balfour, D. J. K., & Vollenweider, F. X. (2010). The effects of the mGluR5 receptor antagonist 6-methyl-2-(phenylethynyl)-pyridine (MPEP) on behavioural responses to nicotine. Psychopharmacology, 210(3), 307–318. https://doi.org/10.1007/s00213-010-1868-x

Jordt, S. E., Jabba, S. V., Silinski, P., & Berman, M. L. (2024). An electronic cigarette pod system delivering 6-methyl nicotine, a synthetic nicotine analog, marketed in the United States as “PMTA exempt”. Tobacco Control. https://doi.org/10.1136/tc-2023-058469

Erythropel, H. C., Jabba, S. V., Silinski, P., & Anastas, P. T. (2024). High variability in nicotine analog contents, misleading labeling, and artificial sweetener in new e-cigarette products marketed as “FDA-exempt”. MedRxiv. https://doi.org/10.1101/2023.11.21.23298778