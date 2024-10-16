يعتبر موسم الرياض من أبرز الفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية، ومع كل موسم تأتي مفاجآت جديدة تسعى لجذب الزوار وإضفاء لمسة خاصة على التجربة العامة للحدث.

اعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن مبادرة فريدة من نوعها لتعزيز الصحة العامة والتشجيع على الإقلاع عن التدخين. وتأتي هذه المبادرة من خلال إطلاق أكياس النيكوتين “Dzrt” كبديل مبتكر للمدخنين، حيث تُقدم تجربة نيكوتين خالية من التبغ.

ما هي أكياس النيكوتين؟

هي عبارة عن كيس مصنوع من مادة طبيعية. مليء بالألياف النباتية الطبيعية ويحتوي على بعض النكهات لإعطاء طعم مميز مع النيكوتين. يستخدمه المدخنون كبديل لسجائر التبغ.

تعتبر هذه المنتجات حديثة نسبيًا حيث ظهرت لأول مرة في عام 2014 في النرويج. تحتوي هذه الأكياس على نيكوتين نقي، يتم امتصاصه عبر الأغشية الفموية عند وضعها تحت الشفة العلوية، مما يسمح للمستخدم بالحصول على جرعته المعتادة من النيكوتين دون الحاجة إلى تدخين السجائر.

كون أكياس النيكوتين هي منتجات جديدة ظهرت في السوق، فلا تزال الدراسات تبحث في تأثيراتها على صحة الإنسان. لكن، أجرت وزارة الصحة البريطانية بحث كبير في عام 2015 على بدائل النيكوتين، تم وصفها بأنها أقل ضررًا من السجائر الإلكترونية.

في حين ان السجائر الإلكترونية تعتبر أقل خطورة بنحو 95٪ من التدخين، كانت أكياس النيكوتين أقل خطورة من التدخين بنسبة 98٪.

أكياس النيكوتين DZRT

شركة “بدائل” – التابعة لصندوق الاستثمارات العامة قامت بتقديم اكياس النيكوتين DZRT”، وهو أول منتج سعودي الصنع خالي من التبغ في الشرق الأوسط.

ما يميز أكياس Dzrt هو أنها تخلو تمامًا من التبغ وتتوفر بنكهات مختلفة تلبي أذواق المستخدمين المتنوعة، مما يجعل التجربة ممتعة وأكثر راحة. سواء كنت تفضل النكهات الفاكهية المميزة أو ترغب في الإحساس بالانتعاش مع نكهات النعناع المنعشة، هناك خيارات عديدة تتيح لك اختيار ما يناسبك. توفر Dzrt أيضًا عدة تركيزات من النيكوتين، ما يتيح للمستخدمين اختيار الجرعة المناسبة وفقًا لاحتياجاتهم الشخصية.

أكياس Dzrt تقدم حلاً عمليًا لتقليل أضرار التدخين، حيث إنها تتيح للمستخدمين الاستمتاع بالنيكوتين دون استنشاق دخان السجائر الضار. فهي وسيلة فعّالة للتخفيف من أضرار التدخين، إذ إن استخدام النيكوتين النقي يقلل من التعرض للمواد السامة والمواد الكيميائية المسرطنة الموجودة في التبغ.

هل اكياس النيكوتين مكملة لـ السجائر الإلكترونية؟

تعتبر أكياس النيكوتين مخصصة لأولئك الذين يبحثون عن حل بديل للسجائر الإلكترونية للإقلاع عن التدخين. وقد تكون السجائر الالكترونية غير مناسبة للجميع بسبب التحسس الذي قد تسببه للبعض والذي يؤدي إلى السعال، والحساسية تجاه PG، صعوبة الاستخدام، وما إلى ذلك.

لذلك فإن أكياس النيكوتين مناسبة لهم. هناك أيضًا أوقات أو أماكن لا يستطيع فيها مستخدمي السجائر الإلكترونية من استخدامها مثل وسائط النقل أو مكان العمل أو بعض الأماكن العامة. أخيرًا، إنه مخصص أيضًا للـ vapers الذين يبحثون عن حل لإيقاف أو تقليل استخدام السجائر الإلكترونية.

بالاضافة الى ان في حالة الإقلاع عن التدخين، إذا لزم الأمر، من الممكن تمامًا الجمع بين العديد من البدائل. بنفس الطريقة التي يمكن بها استخدام سيجارة إلكترونية بالإضافة إلى لصقات النيكوتين، من الممكن استخدام السجائر الإلكترونية أثناء استخدام أكياس النيكوتين.

دور الفعاليات الترفيهية في تعزيز الصحة العامة

إن إدراج هذه المبادرات الصحية في فعاليات ترفيهية كبرى مثل موسم الرياض يقدم تجربة شاملة تجمع بين الترفيه والرعاية الصحية.

موسم الرياض ليس مجرد حدث ترفيهي، بل هو مساحة لتشجيع أنماط حياة صحية، وتعد مبادرة “Dzrt” خطوة استراتيجية لتقديم بدائل صحية تسهم في تحسين جودة الحياة.

هذا النهج يعكس تغيرًا كبيرًا في مفهوم الفعاليات الترفيهية، حيث لم تعد مقتصرة على تقديم التسلية فقط، بل أصبحت تركز أيضًا على الوعي الصحي وتقديم خيارات تساعد الأفراد في اتخاذ قرارات صحية أفضل.