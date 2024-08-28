في خطوة هامة تبرز التزام شركة بدائل بتقديم بدائل مبتكرة وصحية للمدخنين، أعلنت شركة “بدائل” – التابعة لصندوق الاستثمارات العامة – عن افتتاح مصنع جديد في واحة مدن بجدة. هذا المصنع الحديث يأتي كجزء من جهود الشركة لتلبية الطلب المتزايد على منتجها الرائد “دزرت – DZRT”، وهو أول منتج سعودي الصنع من أكياس النيكوتين الخالية من التبغ في الشرق الأوسط.

المصنع الجديد، الذي يعد إضافة نوعية لمرافق الإنتاج في المملكة، يضم أحدث التقنيات في صناعة النيكوتين. يشمل ذلك خط إنتاج متطور لأكياس النيكوتين، بالإضافة إلى اقسام خاصة لخلط بودرة النيكوتين ومختبرين للبحث والتطوير وضمان الجودة. كما تم تجهيز المصنع بخط اختبار متخصص، يهدف لضمان تقديم منتجات بأعلى مستويات الجودة تلبي احتياجات المستهلكين.

هذا التوسع في قدرات الشركة يأتي في بعد اطلاق شركة بدائل حملة “معاً لجو أنقى”، بمناسبة مرور عام على تأسيسها، والتي تزامنت مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين في 31 مايو. تهدف هذه الحملة إلى تعزيز رؤية الشركة في مساعدة مليون شخص على الإقلاع عن التدخين بحلول عام 2028، وهي خطوة تعكس التزام الشركة بالمسؤولية المجتمعية وتقديم حلول مبتكرة في مجال الصحة العامة.

“نحن ملتزمون بهدفنا لمساعدة مليون مدخِّن على الإقلاع عن التدخين بحلول عام 2028. يعكس افتتاح هذا المصنع التزامنا الراسخ بتلبية الطلب المتزايد على منتج دزرت المصنَّع في السعودية، باستخدام أحدث تقنيات التصنيع المتوافقة مع المعايير العالمية لضمان أعلى مستويات الجودة والممارسات البيئية المستدامة.” في تعليق له على هذه الخطوة، صرّح طولغا سيزار، الرئيس التنفيذي لشركة بدائل

يُتوقع أن يسهم المصنع الجديد في تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030، من خلال توفير بدائل صحية للمدخنين، ودعم الاقتصاد المحلي بخلق فرص عمل جديدة، والحد من التكاليف الصحية المرتبطة بالتدخين. أكياس النيكوتين “DZRT” تُعدّ إضافة فريدة في السوق، حيث توفر للمستهلكين تجربة تدوم لساعات مع إطلاق تدريجي للنيكوتين، مما يساعد المدخنين على تقليل اعتمادهم على التبغ التقليدي.

اكياس النيكوتين ” DZRT “، أول منتج سعودي الصُنع والأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وهو متوفر بثماني نكهات، يوفر تجربة فريدة للمدخنين البالغين والراغبين في الإقلاع عن التبغ. صُممت هذه الاكياس لإطلاق النيكوتين بشكل تدريجي، مما يوفر تجربة منتظمة تدوم لساعات، وتمكن من تقليل الاعتماد على المنتجات التبغية التقليدية.