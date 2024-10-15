أفضل نظام ضد التسريب للكويلات، افضل نكهة، واطول عمر … كيف تغير كويلات PNP X قواعد اللعبة؟

منذ ظهور السجائر الإلكترونية، كانت مشكلة تسرب السائل الإلكتروني دائمًا مصدر قلق كبير لعشاق الفيب. يتم تداول هذه المشكلة بشكل متكرر في المناقشات على المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي، مما يسلط الضوء على استمرارها... يظل السؤال حول كيفية تحسين مقاومة التسرب وعمر المنتج تحديًا مستمرًا للشركات المصنعة. كان هذا التحدي بمثابة القوة الدافعة وراء الابتكارات في الصناعة، مما أدى إلى تطوير التقنيات المتقدمة.

لقد تولت VOOPOO، وهي علامة تجارية رائدة بين الشركات المصنعة ورائد في التقنيات المتطورة، هذا التحدي لوضع معيار جديد في الصناعة. أدى هذا إلى إنشاء منصة كويلات PNP X الثورية، والتي تعتمد على منصة PnP السابقة. لقد أدى هذا الحل المبتكر إلى تحسين توصيل النكهة بشكل كبير مع معالجة مشكلات التسرب.

تتميز كويلات PnP X بهيكل شبكي، وقطن أكثر استقرارًا تحت درجات حرارة متفاوتة، وهيكل ختم مكون من 4 طبقات، في كويل صغير واحد. لا يعالج هذا الحل مشاكل التسرب فحسب، بل يعالج أيضًا مشكلة مزدوجة وهي منع التسرب وتعزيز النكهة.

متعة تبخير تدوم لفترة أطول

النتيجة؟ متانة وكفاءة ملحوظة. مع زيادة مذهلة بنسبة 67% في عمر الكويل مقارنة بسابقاته، يمكن لكويل PnP X واحد التعامل مع ما يصل إلى 100 مل من السائل الإلكتروني. يسمح هذا التحسن الكبير لحزمة من كويلات PnP X بأن تدوم موسمًا كاملاً، مما يوفر استخدامًا مطولًا ويقلل من تكرار الاستبدالات. لا يوفر هذا العمر المتزايد للمبخرين تجربة أكثر ملاءمة (لا حاجة لتغيير الكويلات كثيرًا) فحسب، بل يساهم أيضًا في تقليل النفايات الصعبة.

تصميم مانع للتسرب مكون من 4 طبقات حاصل على براءة اختراع

تم تصميم منصة PNP X بدقة، وتتميز بتحسن مذهل بنسبة 400% في الأداء المانع للتسرب. يتم تحقيق هذا الإنجاز الرائع من خلال تصميم ذكي متعدد الطبقات يفصل بعناية بين تدفق الهواء ومناطق التسخين وتجويفات الهواء. يحافظ الهيكل المبتكر المزدوج على توازن مثالي للضغط، مما يمنع تسرب السوائل بشكل فعال.

توافق واسع لمزيد من الخيارات

يعد تحسين فعالية التكلفة دون التضحية بالجودة أيضًا هدفًا رئيسيًا لمنصة توفر توافق الكويلات مع مجموعة متنوعة من الأجهزة. تلبي الكويلات التي تتراوح من 0.8 إلى 0.15 أوم، مع نطاق طاقة يتراوح من 20 إلى 100 واط، احتياجات متنوعة، بما في ذلك أنماط التبخير MTL (من الفم إلى الرئة) وDTL (مباشرة إلى الرئة)، عبر مجموعة واسعة من اجهزة البود والخزانات المتوافقة.

تتضمن مجموعة الأجهزة المتوافقة مع منصة PNP X نماذج رائدة وأحدث الإبداعات من شركة VOOPOO، مثل:

DRAG S2 / DRAG X2 : المفضل في السوق. مع طاقة تبلغ 60 واط و80 واط، تأتي هذه الأجهزة مزودة بكويلات PnP X التي تتميز بتدفق هواء علوي لضغط متوازن ومنع تسرب أفضل. يجمع التصميم المتميز بين أناقة الجلد وقوة المعدن، بينما تبسط الواجهة الجديدة الاستخدام. نظام مبتكر يوفر التنوع والأداء، ومناسب لكل من المبتدئين والمتمرسين في التدخين الإلكتروني.

: المفضل في السوق. مع طاقة تبلغ 60 واط و80 واط، تأتي هذه الأجهزة مزودة بكويلات PnP X التي تتميز بتدفق هواء علوي لضغط متوازن ومنع تسرب أفضل. يجمع التصميم المتميز بين أناقة الجلد وقوة المعدن، بينما تبسط الواجهة الجديدة الاستخدام. نظام مبتكر يوفر التنوع والأداء، ومناسب لكل من المبتدئين والمتمرسين في التدخين الإلكتروني. DORIC 60 Pro: أول جهاز Pod Mod على شكل أنبوب من VOOPOO متوافق مع منصة PnP X. بالإضافة إلى طول العمر والنكهة التي توفرها كويلاته، تم تجديد تصميم المجموعة بمظهر أنيق وألوان نابضة بالحياة. تتيح إضافة المبسم القابل للاستبدال 510 التدخين الإلكتروني في وضع DTL وMTL، وهو ترقية من سابقتها، Doric 60.

أحدثت منصة PNP X من VOOPOO ثورة في عالم السجائر الإلكترونية، وأصبحت رمزًا للإبداع، وحازت على العديد من الثناء والجوائز المرموقة من مؤسسات معترف بها مثل VAPEXPO وWorld Vape Show. يعكس هذا التقدير نهج Voopoo المبتكر في تصميم هذه المنصة. من تصميمها المبتكر المقاوم للتسرب إلى التمديد الرائع لعمر الكويل، جنبًا إلى جنب مع مجموعتها الواسعة من المنتجات المتوافقة، تُظهر منصة PNP X التزام VOOPOO الثابت بتلبية الاحتياجات المتطورة باستمرار لمستخدمي الفيب، مما يعزز مكانتها في طليعة الابتكار في الصناعة.