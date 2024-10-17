بأناقة متميزة : جهاز بود VMATE E2 من شركة VOOPOO يفتح فصلاً جديداً في عالم الأناقة والنكهة في تجربة الفيب

يسر شركة VOOPOO الإعلان عن إطلاق جهاز بود VMATE E2, وهو أحدث إضافة إلى عائلة أجهزة البود الراقية VMATE. هذا الجهاز الأنيق يرفع من مستوى الاجهزة السابقة، بود VMATE E، من خلال مزيج رائع من الأناقة المميزة والوظائف المتقدمة. ويُعدّ بود VMATE E2 الخيار الأمثل لمحبي الفيب من ذوي الذوق الرفيع، حيث يتميز بلمسة جلدية فاخرة من الجانبين وغلاف مغناطيسي مصمم بذكاء، مما يوفر تجربة لا تضاهى تمزج بين الاناقة والعملية.

مليء بالأناقة، مصمم للحياة اليومية

الميزة الأساسية في بود VMATE E2 هي غطاؤه المغناطيسي المصمم بعناية. هذا الغطاء ليس مجرد تحسين جمالي؛ بل هو تأكيد على التزام VOOPOO بالحفاظ على نقاء تجربة الفيب. بفضل الإغلاق الدقيق والمريح، يغطي الغطاء الفوهة ليحميها من الغبار والضوء والشوائب البيئية، مما يضمن بقاء كل سحبة نقية كما يجب.

ما يعزز متانة الجهاز حقًا هو تصميمه الثوري المغطى بالكامل بالجلد. على عكس الأجهزة السابقة، يتمتع بود VMATE E2 بلفافة جلدية كاملة تمنحه لمسة ناعمة وتعزز من متانته، ما يوفر حماية قوية في الاستخدام اليومي او اثناء السقوط العرضي. إلى جانب دور الغطاء المغناطيسي في الحفاظ على النظافة، فإنه يعمل كحاجز واقي إضافي يواجه تحديات الاستخدام اليومي. كما أن الشريط الضوئي الديناميكي يُكمل هذا التصميم الفريد، ليكون بمثابة مؤشر مرئي للحالة البطارية، ما يبقي المستخدمين على اطلاع دائم.

بطارية اكبر، متعة أكثر

يتمتع بود VMATE E2 ببطارية عالية السعة تضمن للمستخدمين طاقة تدوم طويلاً وتجربة خالية من القلق. يأتي الجهاز ببطارية قوية بسعة 1500 مللي أمبير، ما يجعله يتفوق في فئته ويضع معيارًا جديدًا مقارنة بالمنتجات المماثلة. حتى ضمن عائلة منتجات VMATE، تبرز بطارية VMATE E2 كأعلى أداء، لتوفر وقت استخدام غير مسبوق. سواء كان ذلك لمشاهدة الفيديو لفترات طويلة، أو الترفيه عن طريق الألعاب، أو حتى العمل، فإن VMATE E2 يثبت كونه رفيقًا موثوقًا ومتينًا.

إلى جانب طول عمر البطارية، يتميز VMATE E2 بكفاءة استثنائية، حيث يمكن شحنه بالكامل من 0% إلى 100% في غضون 40 دقيقة فقط. هذه القدرة على الشحن السريع تضمن بقاء الجهاز جاهزًا باستمرار لتلبية احتياجات الحياة اليومية النشطة.

خزان ثلاثي مطوّر : نكهة نقية مع كل سحبة

يتضمن خزان التعبئة العلوي VMATE تحسينات ثلاثية تتمثل في الطعم، ومقاومة التسريب، والعمر الطويل. بفضل تقنية iCOSM CODE المبتكرة، يضمن الجهاز نكهة رائعة ونقية تدوم طويلاً، مما يجعل كل سحبة كما لو كانت الأولى. يتمتع الخزان بأمكانية ضمان عدم التسريب لمدة 30 يومًا في حالة الوقوف، وامكانية استخدام 90 مل من السائل الإلكتروني دون احتراق الكويل، كما تم اختباره بصرامة في مختبر Everest Lab.

يبرز التوافق العالمي لخزان VMATE عبر عائلة VMATE POD FAMILY التزام VOOPOO بإنشاء منظومة متكاملة من منتجات الفيب عالية الأداء، بما في ذلك VMATE MAX، وVMATE E2، وVMATE i2، وVMATE PRO POWER EDITION.

يمثل جهاز بود VMATE E2 تجسيداً للسعي الدائم من VOOPOO نحو التميز في تكنولوجيا الفيبينغ. فهو يتجاوز النمط التقليدي ليقدم مزيجاً مثالياً من التصميم الوقائي، والقوة المتينة، والراحة الفائقة، ونقاء النكهة. جهاز VMATE E2 مُصمم لأولئك الذين يتطلعون لأعلى مستويات الجودة في تجربة الفيب، ويعدّ قمة في الأناقة والأداء في هذه الصناعة. يعد بتقديم تجربة أصيلة وراقية مع كل سحبة، واضعاً معياراً جديداً لأجهزة الفيب الفاخرة.

لمزيد من المعلومات حول VOOPOO وعائلة اجهزة VOOPOO VMATE Pod، يرجى زيارة https://www.voopoo.com/

تحذير: يحتوي هذا المنتج على النيكوتين وهو مادة تسبب الإدمان بدرجة كبيرة.