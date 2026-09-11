طقم Armour Octa من Vaporesso مخصص لعشاق الفيب المباشر. يعمل ببطاريتين من نوع 18650، ويأتي مع تانك iTank T بسعة 6 مل. ومع كويلين بمقاومة 0.4 و0.2 أوم، يقدم الطقم إنتاجًا كثيفًا للبخار إلى جانب أداء ممتاز في إبراز النكهات.

طقم Armour Octa جاهز لمختلف الظروف

صُمم طقم Armour Octa لمرافقة مستخدمي الفيب في مختلف الظروف، بما في ذلك الاستخدامات الأكثر تطلبًا. يتمتع بحماية جيدة من الماء والغبار والصدمات اليومية، ويعمل ببطاريتين من نوع 18650. وهو طقم متكامل مصمم للفيب المباشر في مختلف الظروف.

المواصفات التقنية محتويات العلبة

مود متين ومتكامل

يستقبل الجزء العلوي من المود تانك iTank T المرفق مع طقم Armour Octa. كما يمكن استخدام أتومایزر آخر يصل قطره عند القاعدة إلى 24 مم دون أن يتجاوز حواف المود. موصل 510 محمّل بنابض لضمان اتصال جيد، كما توجد حافة مرتفعة قليلًا حول منطقة الاتصال لحماية سطح المود من الخدوش أثناء تركيب التانك أو إزالته.

في الواجهة الأمامية نجد زر التشغيل بلون متباين، وشاشة ملونة، وزرين للتنقل داخل القوائم وضبط الإعدادات، إضافة إلى منفذ USB-C محمي بغطاء مرن من السيليكون. التصميم تقليدي إلى حد ما بالنسبة لهذا النوع من أجهزة الفيب، لكنه عملي ومريح في الاستخدام.

يعمل المود ببطاريتين من نوع 18650. باب حجرة البطاريات متين، مع مزلاج صغير يسهل عملية الفتح. اتجاه أقطاب البطاريات موضح بوضوح، لذلك يصعب تركيبها بشكل خاطئ. وبعد وضع البطاريتين في مكانهما لا يوجد أي اهتزاز أو حركة داخلية، كما لا تتعرض فتحة البطارية لضغط زائد. جودة التجميع والتشطيب ممتازة.

على جانب المود توجد قطعة منزلقة تستخدم لقفل الجهاز. ويشير رمز صغير على شكل قفل إلى ما إذا كان المود مقفلاً أم لا. هذه الوظيفة مفيدة خصوصًا أثناء النقل، إذ تمنع تشغيل الجهاز عن طريق الخطأ دون الحاجة إلى إطفائه بالطريقة التقليدية عبر الضغط عدة مرات على زر التشغيل. معظم هيكل المود مغطى بطبقة تساعد على امتصاص الصدمات، كما تتمتع بملمس مريح وتوفر قبضة جيدة أثناء الاستخدام.

شاشة المود بسيطة وتعرض المعلومات الأساسية، مثل القدرة المختارة، وعدد السحبات، وقيمة المقاومة وغيرها.

تتراوح قدرة المود بين 5 و220 واط. القوائم بسيطة ولا تحتوي على تعقيدات غير ضرورية، لكنها توفر معظم الوظائف التي قد يحتاج إليها مستخدم الفيب.

أوضاع التشغيل المتوفرة للفيب هي Pulse وEco وBoost، إضافة إلى وضع TC للتحكم في درجة الحرارة.

في وضع Pulse، يقوم المود بإجراء تغييرات قصيرة ومتكررة في الطاقة أثناء السحبة. النتيجة هي إحساس أقوى أثناء الفيب، مع حضور أوضح في الفم وإنتاج أكبر للبخار.

أما وضع Eco فيركز على تقليل استهلاك البطارية. يتم توصيل الطاقة بشكل تقليدي ومن دون التغييرات المستمرة الموجودة في وضع Pulse. ويساعد ذلك على تقليل الضغط على البطاريات والحصول على وقت استخدام أطول خلال اليوم.

وضع Boost مصمم للوصول بسرعة إلى درجة التشغيل المثالية للكويل. في بداية السحبة يتم إرسال طاقة أكبر إلى الكويل، ما يسمح بإنتاج كمية كبيرة من البخار بشكل سريع. وهو الخيار الأنسب لمن يبحث عن استجابة أسرع وبخار كثيف منذ بداية السحبة.

وجود وضع التحكم في درجة الحرارة يُحسب لصالح الجهاز، حتى وإن كان استخدامه سيقتصر على نسبة صغيرة جدًا من مستخدمي الفيب. كما لا تزال ميزة Smart موجودة، وهي تقترح تلقائيًا نطاق القدرة المناسب بحسب قيمة مقاومة الكويل المستخدم في التانك.

وبالطبع، يمكن أيضًا تغيير خلفيات الشاشة.

تانك iTank T مخصص لإنتاج البخار

التانك المرفق مع طقم Armour Octa هو تانك iTank T. تبلغ سعته 6 مل، وهي سعة مناسبة جدًا للاستخدام مع الفيب المباشر. يعتمد التانك على نظام تدفق هواء علوي، أي أن فتحات دخول الهواء موجودة في الجزء العلوي. هذا التصميم يساعد على الحد من احتمالية حدوث التسرب. يبلغ قطر قاعدة التانك 23 مم، لكن تصميم الجزء السفلي المائل يرفع القطر بسرعة إلى حوالي 24.5 مم.

عملية التعبئة سهلة. يكفي تحريك الجزء العلوي جانبًا للوصول إلى فتحة التعبئة، المحمية بقطعة سيليكون مشقوقة. كما توجد إشارة على شكل سهم أحمر صغير توضح مكان فتح الغطاء، لذلك يصعب الخطأ في استخدامها.

ضبط تدفق الهواء سهل بفضل وجود أرقام مطبوعة على الحلقة الدوارة. كلما تم فتح مساحة أكبر لدخول الهواء أصبح السحب أكثر انفتاحًا، بينما يصبح السحب أكثر تقييدًا عند تقليل كمية الهواء الداخلة إلى تانك iTank T. ومع ذلك، يبقى هذا التانك مخصصًا في جميع إعداداته للفيب المباشر فقط.

تركيب الكويل لا يتطلب أي خبرة خاصة. يكفي فك قاعدة التانك ثم إدخال الكويل في مكانه، حيث يتم تثبيته بواسطة الحلقات المطاطية بالإضافة إلى القاعدة التي يتم تثبيتها باللولب.

يأتي طقم Armour Octa مع كويلين من سلسلة GTI بمقاومة 0.2 أوم و0.4 أوم. كويل GTI بمقاومة 0.4 أوم يعتمد على Dual Mesh ويعمل ضمن نطاق من 50 إلى 60 واط. أما كويل GTI بمقاومة 0.2 أوم فيعتمد أيضًا على Dual Mesh، لكنه مخصص للعمل ضمن نطاق من 60 إلى 75 واط.

من حيث تجربة الفيب، النتائج ممتازة. تعتمد Vaporesso على كويلات GTI منذ فترة طويلة، وهي تقدم أداءً موثوقًا في إبراز النكهات. سواء كنت تستخدم سوائل إلكترونية بنكهات الفواكه أو الحلويات أو النكهات المنعشة بالمنثول، فإن الأداء يبقى على مستوى جيد جدًا. النتيجة قوية وكثيفة ودقيقة، مع كمية كبيرة من البخار تتناسب بشكل منطقي مع مستوى القدرة المستخدم.